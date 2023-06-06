«Челси» поборется за Вейгу с «Ливерпулем» и «Барсой». Хавбека «Сельты» можно купить за 40 млн евро

«Челси» намерен вступить в борьбу за Габриэля Вейгу.

Как сообщает The Guardian, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино разочарован тем, что клуб упустил Мануэля Угарте, и переключил внимание на 21-летнего полузащитника «Сельты». Конкурировать придется с « » и «Барселоной».

Контракт испанца предусматривает отступные в размере 40 млн евро.

В текущем сезоне провел 36 матчей в и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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