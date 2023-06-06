«Челси» поборется за Вейгу с «Ливерпулем» и «Барсой». Хавбека «Сельты» можно купить за 40 млн евро

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Сельта Ла Лига возможные трансферы Маурисио Почеттино Габриэль Вейга Футбол

«Челси» намерен вступить в борьбу за Габриэля Вейгу.

Как сообщает The Guardian, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино разочарован тем, что клуб упустил Мануэля Угарте, и переключил внимание на 21-летнего полузащитника «Сельты». Конкурировать придется с «Ливерпулем» и «Барселоной».

Контракт испанца предусматривает отступные в размере 40 млн евро.

В текущем сезоне Вейга провел 36 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Аркадий Аркадич
В АПЛ вообще есть какое то ограничение на количество игроков в команде? Может Боули просто решил, что если скупить всех футболистов - Челси автоматически выиграет все турниры?
+29
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+28
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Алексей Гусев
Ответ Аркадий Аркадич
В АПЛ вообще есть какое то ограничение на количество игроков в команде? Может Боули просто решил, что если скупить всех футболистов - Челси автоматически выиграет все турниры?
4-4-3
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+13
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London.is.blue
Ответ Аркадий Аркадич
В АПЛ вообще есть какое то ограничение на количество игроков в команде? Может Боули просто решил, что если скупить всех футболистов - Челси автоматически выиграет все турниры?
Челси собирается продать 10-15 игроков.
Уже человек 5-6 ведут переговоры с другими клубами. Остальные скоро начнут.
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Алексей Гусев
Ответ ZamoRano
А Угарте и вейга на одной позиции разве играют? 11 голов многовато для опорника.
позиции бывают и формальные, Пирло в Юве играл ОПЗ и Давидсв Юве играл ОПЗ.
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Homelender_666
Ответ gPk
Типичный фанат Реала )))Вы в футболе полный 0.То не знаете кто такой Изи Полазон ,то про позицию Вейги не знаете хотя он феерит в Лиги. Хотя фанаты Реала понимаем футбола никогда не выделялись.Для них футбол никогда не был важен)
🤡
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ZamoRano
Ответ gPk
Типичный фанат Реала )))Вы в футболе полный 0.То не знаете кто такой Изи Полазон ,то про позицию Вейги не знаете хотя он феерит в Лиги. Хотя фанаты Реала понимаем футбола никогда не выделялись.Для них футбол никогда не был важен)
Мoйша, Изя полазон таки твой дедушка? Батюшки светы, какая встреча!💋
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gPk
Ответ ZamoRano
Мoйша, Изя полазон таки твой дедушка? Батюшки светы, какая встреча!💋
Ты на каком языке разговариваешь ,чудо?
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a.sh.s.
вроде недавно была информация что его покупает Ньюкасл.
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iegord
Все правильно, если игроком интересуются другие клубы, значит игрок толковый. Надо брать, а то конкуренты обгонят. Рабочая стратегия в целом
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Алексей Гусев
Ответ Причёска Бэйла
Барселона - нищая, если ты не знал. Ее бюджет можно сравнить разве что с каким-нибудь Оренбургом.
Рычаги) и что Нищая Барселона единственный фактор что бы рынок рухнул? То есть когда реорганизуется банк Кредит Суисс, должны все остальные по миру тоже реорганизоваться условно ВТБ со Сбером и Джи пи Морган с Ситигрупп и т.д.?
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Homelender_666
Ответ gPk
Во-во.Вот так я и представляю фанатов Реала...Они ведь не футбол любят..Для них главное выиграть трофей..А матчи можно и не смотреть..Через майскор узнать счет и все...А потом кричать какой Фран Гарсия топ ,как он разрывает бровку делая вид что смотрели матчи Райо ,при этом сказать что узнал лучшего игрока Райо после Димитриевски по фифе)))))
🧯🤝
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Homelender_666
Ответ gPk
Фанат Реала на полном серьезе думает что у меня полыхает.ХАХАХАХА Вы такие смешные)
👨‍⚕️🤝
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Kaloyan Yalamov
Ответ gPk
А вы уникум.Жаль ,что другие больше потратить не могут ибо 40 миллионов - это его сумма отсупных
А контракт и условия не в счет, да?! 🥱
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Акира_1
Ответ notfromrashka
Челси бы не покупать, а для начала продать то, что есть
Челси им может и не интересуется, но за компанию будет приписан все равно.
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llolishe
Ответ DolJun
это что за покемон?
Два гола Барселонке закинул недавно
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Fan_barça_
Ответ DolJun
это что за покемон?
Как Пикачу только Вейгачу)
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