«Челси» поборется за Вейгу с «Ливерпулем» и «Барсой». Хавбека «Сельты» можно купить за 40 млн евро
«Челси» намерен вступить в борьбу за Габриэля Вейгу.
Как сообщает The Guardian, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино разочарован тем, что клуб упустил Мануэля Угарте, и переключил внимание на 21-летнего полузащитника «Сельты». Конкурировать придется с «Ливерпулем» и «Барселоной».
Контракт испанца предусматривает отступные в размере 40 млн евро.
В текущем сезоне Вейга провел 36 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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