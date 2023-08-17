«Интер» предложил 25 млн евро за Павара. «Баварии» этого мало

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Бенжамен Павар деньги Футбол

«Интер» предпринял попытку приобрести Бенжамена Павара.

Журналист Bild Тоби Альтшаффль утверждает, что миланцы сегодня прислали письменное предложение продать им защитника за 25 млн евро. «Баварии» этого мало – ранее она запрашивала 45-50 млн.

При этом сам футболист вчера сообщил руководству о желании покинуть мюнхенский клуб.

Ранее переговоры о приобретении Павара вел «Манчестер Юнайтед». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
За 25 пусть себе повара покупают 🤣
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Аттракцион невиданной щедрости, 25 от Интера по нынешним временам это гора золота. На что рассчитывали непонятно.
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ Mark Safa
За 25 пусть себе повара покупают 🤣
Маловато, он за 25 даже не пошевелится. Ему и в Белоруссии хорошо.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AstaAsta
Бавария прошла через переговоры с Леви, а это серьёзная травма! Клубам придётся теперь непросто договариваться с Баварией…
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtyD
45-50 лям за Повара с годом контракта такое себе удовольствие.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Трент Резнор
Аттракцион невиданной щедрости, 25 от Интера по нынешним временам это гора золота. На что рассчитывали непонятно.
При том что Павар на ТМ стоит 40)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Ответ Магомед Жабиев
А чего хотел Интер ? Думали так просто им отдадут Павара ?
А чего нет? С годом контракта, ненужный клубу игрок. Он же не Мбаппе чтоб 200 млн стоить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ Алексей Ненахов
При том что Павар на ТМ стоит 40)
Зоммера за дешево урвали, думали и тут немцев врасплох застигнут)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stomatologbeatles
45-50!!!!!!)))))))) Пусть себе тогда оставят
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
От Тухеля бегут даже повара Баварии....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Жабиев
А чего хотел Интер ? Думали так просто им отдадут Павара ?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Жабиев
Ответ Vlados 86
А чего нет? С годом контракта, ненужный клубу игрок. Он же не Мбаппе чтоб 200 млн стоить.
Ну и что с того , Бавария же не 200 просит , Интер даже не может 30-40 лямов отдать за проверенного временем игрока , не говоря уже о трансферах каких-нибудь суперзвезд .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Вообще не сдался защитник Интеру) Лучше бы напа нормального прикупили)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Alien
Только только только только этого мало...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich Mia San Mia
Всё идет под гору – после «Баварии» Бастиан Швайнштайгер. Паваротти едет с ярмарки. Начался закат его карьеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Еслиб Интер мог потратить 40+ млн на дефа, то это был бы Скальвини.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Кондрашеа
интер плотно закупается походу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Пирс Морган
Кейн: «Первый раз?»
Отсылищееее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bavarec-Art
Ответ AstaAsta
Бавария прошла через переговоры с Леви, а это серьёзная травма! Клубам придётся теперь непросто договариваться с Баварией…
Зато хорошая школа) а то Кросса помню отдали за 2 мешка картошки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
Ответ Магомед Жабиев
А чего хотел Интер ? Думали так просто им отдадут Павара ?
Повар этот играет максимум на 20, лишь благодаря репутации можно просить за него что-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Great ManUtd
Пусть сезон доиграет в Баварии, а потом бесплатно переходит в МЮ. Или зимой за 10-ку отдадут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Кейн: «Первый раз?»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ Тимур Кондрашеа
интер плотно закупается походу
Та там баланс плюсовой еще, просто дыры латают. Брозовича заменили на Фраттези, Лукаку/Джеко на Тюрама/Арнаутовича, Госсенса/Дамброзио на Аугусто, Онану на Соммера. Шкриньяра на школьника немецкого, но похоже Индзаги в нем сомневается.
С точки зрения денег красиво, но плотной закупкой это сложно назвать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ stomatologbeatles
45-50!!!!!!)))))))) Пусть себе тогда оставят
А они типа против? Найди за 25 млн защитника и опыта Павара, который закрывает позицию и ЦЗ и ПЗ. Павар хотел в МЮ и его можно понять, но если МЮ отвалился, то ничего страшного поиграет за Баварию сезон. Он как бы игрок старта Баварии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ Андрюха с района
Фраттези - это не замена Брозо) Смешно, такое читать) Замена Брозо у Интера уже была при самом Брозо) И не одна) Фраттези был взять на другие позиции) Если кого он и может заменять, так это Бареллу, чтобы парню давать отдыхать)
Функционально может и нет, технически да. Это как говорить, что Тюрам не на замену Лукаку пришел потому что это другой тип нападающего.
Очевидно, что Фраттези будет играть с Бареллой, рано или поздно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий