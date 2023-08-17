«Интер» предложил 25 млн евро за Павара. «Баварии» этого мало
«Интер» предпринял попытку приобрести Бенжамена Павара.
Журналист Bild Тоби Альтшаффль утверждает, что миланцы сегодня прислали письменное предложение продать им защитника за 25 млн евро. «Баварии» этого мало – ранее она запрашивала 45-50 млн.
При этом сам футболист вчера сообщил руководству о желании покинуть мюнхенский клуб.
Ранее переговоры о приобретении Павара вел «Манчестер Юнайтед». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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