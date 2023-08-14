«Бавария» хочет 45-50 млн евро за Павара, «МЮ» готов платить 29 млн. Защитник хочет уйти

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

«МЮ» и «Бавария» значительно расходятся в оценке стоимости Бенжамена Павара.

Француз проинформировал руководство мюнхенского клуба, что хочет уйти в «Манчестер Юнайтед». Он хочет сменить обстановку и больше не чувствует себя комфортно в Мюнхене.

Манкунианцы готовы заплатить за защитника 25 млн фунтов (около 29 млн евро). Однако «Бавария» просит значительно больше: 45-50 млн евро.

Ожидается, что переговоры сторон продолжаться на этой неделе.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Обмен на Магвайера. Пара Упамекано-Магвайер порвёт всю Европу.
+52
-4
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Курбатов
Ответ munkz
Знатоки Бундеслиги, проясните плиз - почему он не играет в Баварии? Если играет, почему его готовы продавать?
в баварии он играет на фланге, а хочет в центре. поэтому хочет уйти
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксов
Ответ Elik1989
Смешно конечно. Ну ладно Леви выжил максимум из трансфера Кейна, но эти то куда. 50 млн, ну да.
Он столько и стоит,Мю хочет за 30 млн фунтов продать мертвый холодильник Магуайра,и заплатить меньше за Павара.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Павар нормальный игрок ,единственное, характер у него не очень....универсальный игрок высочайшего уровня
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Сразу отвечу всем. Эрнандеса продали за 45+, тоже 27 лет, тоже год контракта, оба чемпионы мира, но есть одно но, Люка вечно травмированный.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксов
Павар очень пригодится МЮ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
За 35 договорятся, главное Харри сплавить наконец
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DavidRobertJosephBeckham
Ответ Surviving
Сразу отвечу всем. Эрнандеса продали за 45+, тоже 27 лет, тоже год контракта, оба чемпионы мира, но есть одно но, Люка вечно травмированный.
Люку за такие деньги продавали, потому что он стоил 80 лямов, а Павар приходил за 35 лямов, у него год контракта, играет он не много, так что 30 лямов норм цена, иначе пусть останется в Мюнхене и уходит бесплатно следующим летом.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Курбатов
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Люку за такие деньги продавали, потому что он стоил 80 лямов, а Павар приходил за 35 лямов, у него год контракта, играет он не много, так что 30 лямов норм цена, иначе пусть останется в Мюнхене и уходит бесплатно следующим летом.
при чем тут сколько он стоил? по твоего логике тех, кто пришёл свободными агентами надо другим тоже свободными агентами отдавать? нормально павар играет по времени, редко когда весь матч проводит на лавке. 40 мин за него адекватная цена
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yu123
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Многовато за лавочника хотят.
нормальный такой лавочник у которого 4400 минут во всех турнирах за сезон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Чжен
За шкаф 30 млн фунтов просят, а за хорошего защитника 25 млн фунтоа готовы отдать, как там болелы апл говорили, за хорошего игрока можно и с годом контракта всю стоимость оплатить, а через год не факт что он в мю захочет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Dm Kznts
в этом сезоне у МЮ получалось покупать по вменяемый стоимости без огромных переплатить, надеюсь и с французом срастётся Плюс, он будет ещё одним игроком который хочет играть за МЮ
ага купили хейлунда за 85 без переплаты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munkz
Знатоки Бундеслиги, проясните плиз - почему он не играет в Баварии? Если играет, почему его готовы продавать?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
y9dxtmsb8k
Ответ Покерный Футбол
Обмен на Магвайера. Пара Упамекано-Магвайер порвёт всю Европу.
У Упамекано уровень настолько упал что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Павара бы мог бы взять Реал, пригодится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CTPEKO3ETC
Мю не хочет небольшие бабки выложить за хорошего защитника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Ответ Jor Hakobyan
Даже смешно. За бездарного Магуайра требуют больше, чем хотят платить за Павара. Манчестеровские 🤡
за 25 млн Бавария может продать им только Сарра
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elik1989
Смешно конечно. Ну ладно Леви выжил максимум из трансфера Кейна, но эти то куда. 50 млн, ну да.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
МЮ можно просмотреться к Рядно из ЦСКА, как минимум в одном компоненте Павару он не уступает, и обойдётся дешевле))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Люку за такие деньги продавали, потому что он стоил 80 лямов, а Павар приходил за 35 лямов, у него год контракта, играет он не много, так что 30 лямов норм цена, иначе пусть останется в Мюнхене и уходит бесплатно следующим летом.
Неймар 222 стоил и чё? Играет он постоянно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Взвешенный вомбат Китая
Бавария сильно потратилась на Кейна, надо теперь отбивать)
Но вообще 50 за Павара это слишком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Yavriantz
Ответ ПавелАвер
Павар нормальный игрок ,единственное, характер у него не очень....универсальный игрок высочайшего уровня
А что не так с характером?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MURA
Дотянут до последних минут ТО и сойдутся максимум на 35 млн.
Да и вообще с учётом арабской агрессии на трансферном рынке думаю последние дни ТО в Европе будут в этом году горячими как лепешки из тандыра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Как показывает история с Левой, нужно платить сколько требуют. Барса тоже торги с 30 начинала, Бавария сразу сказала 45, которые Барса потом и заплатила
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jor Hakobyan
Ответ Бауыржан Кизбаев
Расцвете сил было бы не продавали бы
Продают потому что он в ЦЗ хочет играть, а там для него место нет. И Бавария не продаёт его, а он сам хочет уйти и вот цена и двери открыты. И не так что он не класный защитник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий