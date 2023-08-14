«Бавария» хочет 45-50 млн евро за Павара, «МЮ» готов платить 29 млн. Защитник хочет уйти

«МЮ» и «Бавария» значительно расходятся в оценке стоимости Бенжамена Павара.

Француз проинформировал руководство мюнхенского клуба, что хочет уйти в « ». Он хочет сменить обстановку и больше не чувствует себя комфортно в Мюнхене.

Манкунианцы готовы заплатить за защитника 25 млн фунтов (около 29 млн евро). Однако « » просит значительно больше: 45-50 млн евро.

Ожидается, что переговоры сторон продолжаться на этой неделе.

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