«Бавария» хочет 45-50 млн евро за Павара, «МЮ» готов платить 29 млн. Защитник хочет уйти
«МЮ» и «Бавария» значительно расходятся в оценке стоимости Бенжамена Павара.
Француз проинформировал руководство мюнхенского клуба, что хочет уйти в «Манчестер Юнайтед». Он хочет сменить обстановку и больше не чувствует себя комфортно в Мюнхене.
Манкунианцы готовы заплатить за защитника 25 млн фунтов (около 29 млн евро). Однако «Бавария» просит значительно больше: 45-50 млн евро.
Ожидается, что переговоры сторон продолжаться на этой неделе.
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Но вообще 50 за Павара это слишком.
Да и вообще с учётом арабской агрессии на трансферном рынке думаю последние дни ТО в Европе будут в этом году горячими как лепешки из тандыра.