«Интер» интересуется Паваром и скоро начнет переговоры. Переход в «МЮ» застопорился

Теги Бавария Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Харри Магуайр Бенжамен Павар Фабрицио Романо Футбол

Бенжамен Павар может перейти в «Интер» из «Баварии».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний защитник возглавляет список интересов «нерадзурри». В ближайшее время «Интер» начнет переговоры о трансфере француза.

Возможный переход Павара «Манчестер Юнайтед» задерживается из-за срыва трансфера защитника Харри Магуайра в «Вест Хэм».

Кроме того, Бенжамен может стать вариантом для «Арсенала» на замену Юрриену Тимберу, порвавшему крестообразную связку колена, но никакого решения на этот счет пока не принято.

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37 комментариев

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Руслан Батыров
Жаль , МЮ он очень пригодился бы
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Трент Резнор
Забавно. Денег на форварда нормального не нашли, но Паваром интересуются.
+17
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SaH4r.
Ответ Трент Резнор
Забавно. Денег на форварда нормального не нашли, но Паваром интересуются.
Лаутаро+Тюрам очень даже неплохая связка и + Арнаутович на замену выходить
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Тухель
Ответ Андрей Девил
Мага чисто собака на сене. Как-то жалко было его после видео, где он картон с надписью "уходи из клуба" поднимает, но из-за его жадности теперь хочется, чтобы и в сборную его вызывать перестали, раз уж гадит
Переведи мне на карточку половину своей зарплаты за год раз такой не жадный.
Терять половину своей зарплаты если у тебя действующий контракт это же так шикарно, да?
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Илья Ворошилов
Попросят скидку на 60% ?
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Elik1989
Откровенно говоря МЮ просто бесит тем, что не приложил усилия, что бы Харри Магуайер был продан. С начало Сульшер его ставил только потому, что он обошёлся клубу неприлично много, потом Тен Хаг проявляет лояльность, при том, что весь прошлый сезон мурыжил его на лавке. Повар был бы полезнее не только в центре, но и на бровке. Но нет, будем держать игрока, который слабо вписывается в команду и через пару сезонов отдадим за 10 млн каким-нибудь туркам или арабам.
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<~Inter~>
Ответ Трент Резнор
Забавно. Денег на форварда нормального не нашли, но Паваром интересуются.
сэкономили на форварде ради защитника как оказалось в конце
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Андрей Девил
Ответ Тухель
Переведи мне на карточку половину своей зарплаты за год раз такой не жадный. Терять половину своей зарплаты если у тебя действующий контракт это же так шикарно, да?
Сейчас бы сравнивать зп обычного работника из России футболиста из АПЛ, а не вот это всё) и ты тут причём, халявщик?) И сам Мага не кричал нигде, что в сборную хочет и нужна практика?
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Андрей Девил
Ответ Руслан Батыров
Жаль , МЮ он очень пригодился бы
Мага чисто собака на сене. Как-то жалко было его после видео, где он картон с надписью "уходи из клуба" поднимает, но из-за его жадности теперь хочется, чтобы и в сборную его вызывать перестали, раз уж гадит
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<~Inter~>
Ответ Андрюха с района
Непонятно, зачем Интеру очередной защитник) Защита у клуба уже укомплектована) Лучше бы деньги потратили на хорошего напа)
кем укомплектована? На роль правого центрального есть лишь Дармиан которому будет 34 в этом году
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Surviving
Ответ SpilightTwarkle
Давайте его тоже за 6 лямов
6.75
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Иван Чернорезов
Ответ Egor Pikulik
Предложат аренду с правом выкупа?
Деньги то должны быть - трансферный баланс за окно +87 мультов эуро.)
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<~Inter~>
Ответ Тухель
Удачи. Павар хотел в МЮ, чтобы побольше заработать и поиграть в АПЛ, а Интер может предложить Павару? Мягко говоря нихрена.
Стабильное место в основе в роли центрального защитника. В МЮ же он будет играть только в случае вылета Лисандро или Варана
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Тухель
Ответ Joker17
А вот и болельщики Харри Магвайра подъехали. Однако, если посмотреть на ситуацию глазами болельщика МЮ, то можно разглядеть в Магвайре балласт, который мешает клубу подписать реально полезного игрока. Он пятый выбор на позицию ЦЗ ( после Варана, Мартинеза, Линделёфа и Шоу), будет весь сезон сезон сидеть на лавке и получать зп за красивые глаза
Если Магуайер такой бесполезен, то продайте его за 30 млн фунтов и заплатите из этих денег 7 млн фунтов игроку. Заработать на ненужном игроке 23 млн фунтов это отличная сделка.
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Тухель
Ответ Александр Калашников
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Магуайер не выполняет условия контракта? Он выполняет все условия. МЮ бы первые бывшего кепа бы поставили на деньги и доили его по полной. Руководство МЮ отлично умеет считать деньги.
А прописать в контракте какой то условный уровень игры, особенно когда тренер в любой момент может тебя посадить на банку без объяснения условий это бред.
По этому то что ты написал это детский бред, а Магуайер исполняет все условия по своему контракту и ничего не нарушает по этому он должен получать все деньги по действующему контракту.
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munchen_fest
Ответ Тухель
Переведи мне на карточку половину своей зарплаты за год раз такой не жадный. Терять половину своей зарплаты если у тебя действующий контракт это же так шикарно, да?
ну так он не отработал же еще.
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Александр Калашников
Ответ Тухель
Переведи мне на карточку половину своей зарплаты за год раз такой не жадный. Терять половину своей зарплаты если у тебя действующий контракт это же так шикарно, да?
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Андрюха с района
Ответ Иван Чернорезов
Ничего "забавного" нет. В атаке есть основной Мартинес, есть универсальный Тюрам, на подмене Арнаутович и Корреа. А вот в центре защиты нет вопросов только по Бастони. Де Врей сдал прилично, Ачерби пенс знатный, а Биссек напротив слишком молод и неопытен. Нужен ещё один статусный центрзащ, его и ищут. Остальные позиции на сезон закрыты.
Как раз в защите закрыты позиции) Де Врей норм играет) На подмену ему Ачерби) Биссек тоже неплохо играет) А в атаке не закрыты позиции) Смешно считать Корреа серьезной заменой кому-то) Минус один игрок на поле, когда он выходит)
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<~Inter~>
Ответ Трент Резнор
Это если взять получится. Арсенал на низком старте, как я понимаю и финансово предложат лучше.
Арсенал видит его как крайнего защитника для гибридной роли, а он желает играть в центре
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Андрюха с района
Непонятно, зачем Интеру очередной защитник) Защита у клуба уже укомплектована) Лучше бы деньги потратили на хорошего напа)
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Евгений Евгений
что ИнтОр может предложить, палку колбасы максимум
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Egor Pikulik
Предложат аренду с правом выкупа?
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Апач
нищета страшнее простоты....
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Abduhalim Abdulloev
Все хотят паварёнка
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CTPEKO3ETC
Мага остаётся
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