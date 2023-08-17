«Интер» интересуется Паваром и скоро начнет переговоры. Переход в «МЮ» застопорился
Бенжамен Павар может перейти в «Интер» из «Баварии».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний защитник возглавляет список интересов «нерадзурри». В ближайшее время «Интер» начнет переговоры о трансфере француза.
Возможный переход Павара «Манчестер Юнайтед» задерживается из-за срыва трансфера защитника Харри Магуайра в «Вест Хэм».
Кроме того, Бенжамен может стать вариантом для «Арсенала» на замену Юрриену Тимберу, порвавшему крестообразную связку колена, но никакого решения на этот счет пока не принято.
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Терять половину своей зарплаты если у тебя действующий контракт это же так шикарно, да?
А прописать в контракте какой то условный уровень игры, особенно когда тренер в любой момент может тебя посадить на банку без объяснения условий это бред.
По этому то что ты написал это детский бред, а Магуайер исполняет все условия по своему контракту и ничего не нарушает по этому он должен получать все деньги по действующему контракту.