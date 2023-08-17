«Интер» интересуется Паваром и скоро начнет переговоры. Переход в «МЮ» застопорился

Бенжамен Павар может перейти в «Интер» из «Баварии».

По информации инсайдера , 27-летний защитник возглавляет список интересов «нерадзурри». В ближайшее время « » начнет переговоры о трансфере француза.

Возможный переход « » задерживается из-за срыва трансфера защитника в «Вест Хэм».

Кроме того, Бенжамен может стать вариантом для «Арсенала» на замену Юрриену Тимберу, порвавшему крестообразную связку колена, но никакого решения на этот счет пока не принято.

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