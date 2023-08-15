«МЮ» вряд ли купит Павара после срыва трансфера Магуайра в «Вест Хэм». Харри верит, что будет играть достаточно часто

Теги Бавария Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Sky Sports Харри Магуайр Бенжамен Павар Футбол

Наличие Харри Магуайра помешает «Манчестер Юнайтед» купить Бенжамена Павара.

Как утверждает Sky Sports, трансфер защитника «Баварии» стал маловероятен после того, как сделка по Магуайру с «Вест Хэмом» сорвалась. Это связано как с объемом доступных средств, так и с количеством игроков на схожие позиции.

Отмечается, что экс-капитан «МЮ» с уважением относится к лондонцам и Дэвиду Мойесу, их главному тренеру, но между ними не было никаких договоренностей.

Сам игрок верит, что в новом сезоне получит достаточно возможностей проявить себя в футболке «Юнайтед». 

Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался. Защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ»

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21 комментарий

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Ilia Tikhonov
Как говорится ни себе ни людям
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dmitriy7631
Ответ rigobersong
Истинный капитан, вот что значит любовь к клубу. Лишили повязки, не дают играть и хотят выгнать из клуба, но Магвайер настоящий дьявол, вот это преданность к нашему МЮ!:)) Надеюсь будет в команде еще долгие годы!:))
поэтому и просит 7-8 млн фунтов за свой же переход. Себе просит! Мол я буду там мало получать, иначе не уйду! И не уходит. Истинный капитан
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Карма такая карма
Ну да, ротацию в кубках то никто не отменял.
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Арман Мартиросян
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Какой наивный Харри) играя в кубке Англии и кубке лиги в сборную не попасть)
Пока Саутгейт в руля сборной, Харри будет в сборной даже если завершит клубную карьеру.
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Atremio
Я пару лет назад тоже долго думал менять ли старый холодильник. В итоге заплатил достаточно, но остался доволен.
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Вячеслав Новиков-Володько
Вот это преданность команде, настоящий капитан
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rigobersong
Истинный капитан, вот что значит любовь к клубу. Лишили повязки, не дают играть и хотят выгнать из клуба, но Магвайер настоящий дьявол, вот это преданность к нашему МЮ!:)) Надеюсь будет в команде еще долгие годы!:))
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Mac Mac
Если бы защищал ворота также как и защищает свою зарплату, то он бы и близко не был в такой ситуации
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TiGra
Для меня, как болельщика МЮ, это удар ниже пояса. Я уже морально попрощался с Магуайером, отпустил легенду и порадовался оздоровлению состава.
Вот вообще не игрок Тен Хаага, еще и морально сдулся.

Правда вся эта история с Праваром тоже не очень нравится, другие варианты были интереснее, если смотреть именно как ЦЗ.
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Sliva
Главное верить😂
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Ksandvankneshas
В Ю-21 хоть каждую неделю.
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Любезный Коссутий
надеюсь, между ним и Эвансом, Тен Хаг выберет Эванса
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Александр Есипович
пожалуйста не надо
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Will Turner
самоуверенный и глупый! каким всегда и был
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Val Smith
Ответ dmitriy7631
поэтому и просит 7-8 млн фунтов за свой же переход. Себе просит! Мол я буду там мало получать, иначе не уйду! И не уходит. Истинный капитан
Напоминает чем-то Дембеле, единственное что тот все таки заставил Барсу прописать себе компенсацию при уходе за смешные отступные.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Арман Мартиросян
Пока Саутгейт в руля сборной, Харри будет в сборной даже если завершит клубную карьеру.
Если бы это было так, то Харри бы и не рыпался в сторону ВХЮ, а просто сидел бы на скамейке в МЮ и получал бабки, а тут видно, что он за свое игровое время опасается перед Евро.
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