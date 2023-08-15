«МЮ» вряд ли купит Павара после срыва трансфера Магуайра в «Вест Хэм». Харри верит, что будет играть достаточно часто

Наличие Харри Магуайра помешает «Манчестер Юнайтед» купить Бенжамена Павара.

Как утверждает , трансфер защитника «Баварии» стал маловероятен после того, как сделка по Магуайру с « » сорвалась. Это связано как с объемом доступных средств, так и с количеством игроков на схожие позиции.

Отмечается, что экс-капитан «МЮ» с уважением относится к лондонцам и , их главному тренеру, но между ними не было никаких договоренностей.

Сам игрок верит, что в новом сезоне получит достаточно возможностей проявить себя в футболке «Юнайтед».

Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался. Защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ»

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