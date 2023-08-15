«МЮ» вряд ли купит Павара после срыва трансфера Магуайра в «Вест Хэм». Харри верит, что будет играть достаточно часто
Наличие Харри Магуайра помешает «Манчестер Юнайтед» купить Бенжамена Павара.
Как утверждает Sky Sports, трансфер защитника «Баварии» стал маловероятен после того, как сделка по Магуайру с «Вест Хэмом» сорвалась. Это связано как с объемом доступных средств, так и с количеством игроков на схожие позиции.
Отмечается, что экс-капитан «МЮ» с уважением относится к лондонцам и Дэвиду Мойесу, их главному тренеру, но между ними не было никаких договоренностей.
Сам игрок верит, что в новом сезоне получит достаточно возможностей проявить себя в футболке «Юнайтед».
Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» сорвался. Защитник просил 7 млн фунтов компенсации у «МЮ»
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Вот вообще не игрок Тен Хаага, еще и морально сдулся.
Правда вся эта история с Праваром тоже не очень нравится, другие варианты были интереснее, если смотреть именно как ЦЗ.