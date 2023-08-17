«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам – 21 000 против 17 500. «Блауграна» вне топ-10 Испании
«Эспаньол» продал больше абонементов на сезон, чем любой другой каталонский клуб.
Мао Йе, генеральный директор клуба второй испанской лиги, сообщил, что билеты на год купила 21 тысяча болельщиков. По этому показателю команда входит в топ-10 в стране. Также в список лучших попали «Реал Мадрид», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».
У «Барселоны» 17,5 тысячи проданных билетов, у «Жироны» – 9,5 тысячи.
Следует отметить, что «блауграна» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Поистине народная команда!
Барселона самая посещаемая команда в Испании и в среднем, и тотал в прошлом сезоне (Реал второй: на ~27к в среднем меньше, и на ~500к тотал), и четвертые по проценту заполняемости стадиона.
Там были 2 категории фанов(сектантов):
1) Кто болел чисто за БЧК из-за Меси
2) И за Барсу как антагонисту Реалу