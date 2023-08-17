«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам – 21 000 против 17 500. «Блауграна» вне топ-10 Испании

«Эспаньол» продал больше абонементов на сезон, чем любой другой каталонский клуб.

Мао Йе, генеральный директор клуба второй испанской лиги, сообщил, что билеты на год купила 21 тысяча болельщиков. По этому показателю команда входит в топ-10 в стране. Также в список лучших попали « », « », « », « », « », «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».

У «Барселоны» 17,5 тысячи проданных билетов, у «Жироны» – 9,5 тысячи.

Следует отметить, что «блауграна» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя.

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