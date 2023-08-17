«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонементам – 21 000 против 17 500. «Блауграна» вне топ-10 Испании

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«Эспаньол» продал больше абонементов на сезон, чем любой другой каталонский клуб.

Мао Йе, генеральный директор клуба второй испанской лиги, сообщил, что билеты на год купила 21 тысяча болельщиков. По этому показателю команда входит в топ-10 в стране. Также в список лучших попали «Реал Мадрид», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».

У «Барселоны» 17,5 тысячи проданных билетов, у «Жироны» – 9,5 тысячи.

Следует отметить, что «блауграна» в этом сезоне будет выступать на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем 49 472 зрителя. 

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33 комментария

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QWertY
Первый клуб Каталонии как никак☝🏻
Поистине народная команда!
+46
-14
+32
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ARIGAMI ARIGAMI
Самый популярный клуб Каталонии после Реала
+37
-15
+22
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Hitgoe Himgob
Соломатин тоже взял себе один
+24
-3
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Artuom Batishev
Ответ Dzhansug Bukiya
Для чего эти вбросы? Камп ноу на реконструкции, понятное дело, что запасной стадион не может вместить большое число зрителей, поэтому число абонементов ограничено
Да, запасной стадион в два раза меньше. Но 17,5К всеравно маловато...
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Sundance Neeskens
Для умников в комментах:
Барселона самая посещаемая команда в Испании и в среднем, и тотал в прошлом сезоне (Реал второй: на ~27к в среднем меньше, и на ~500к тотал), и четвертые по проценту заполняемости стадиона.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Самый популярный клуб Каталонии после Реала
согласен. болельщики в Каталонии любят когда приезжает Реал. то 5 пальцев показывают то 6
+13
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Mark Safa
Ответ Budabuda
я поражаюсь как можно фанатеть от Эспаньола. сидят в Сегунде, играют в говнофутбол, ни еврокубков, ничего нет. месят говно. зачем люди это смотрят, в городе где есть Барса?
По этой логике, нужно быть глорам?
+6
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Dzhansug Bukiya
Для чего эти вбросы? Камп ноу на реконструкции, понятное дело, что запасной стадион не может вместить большое число зрителей, поэтому число абонементов ограничено
+15
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deadjoker
Остальное выкупили болельщики айнтрахта :)))
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Родя Раскольников
Ответ QWertY
Первый клуб Каталонии как никак☝🏻 Поистине народная команда!
Ирония в том, что болеть за Эспаньол в Барселоне равносильно быть болельщиком Ювентуса в Турине.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Artuom Batishev
Да, запасной стадион в два раза меньше. Но 17,5К всеравно маловато...
Я слышал, что Барселона повысила цены на абонементы на этот сезон, очевидно, в попытке компенсировать убытки. Болельщики такой ход не оценили, что было предсказуемо
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rigobersong
Там самый прикол в том, что Барселона сама ограничила продажу сезонных абонементов на 70% на этот стадион:) Но стаду которое не имеет критического мышления любую новость закинь, они будут с пеной у рта визжать о том, что Барса уже не та:))🤣🤣🤣
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gukmamop
Да вообще абонементы не нужны, надо больше билетов для туристов продавать
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PolandVegan
Ответ Budabuda
я поражаюсь как можно фанатеть от Эспаньола. сидят в Сегунде, играют в говнофутбол, ни еврокубков, ничего нет. месят говно. зачем люди это смотрят, в городе где есть Барса?
А почему игры Портсмута из 3-го дивизиона англии собирают полный стадион? Там еврокубками даже во времена АПЛ не пахло. Еврокубки это показатель? Видимо там просто своего аналога барсы нет. Но, почему тогда болельщики Эвертона не убегают к Ливерпульским? Там то условия есть. Сразу видно болельщика "элитного" клуба, думающего, что за пределами зоны ЛЧ футбола не существует.
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Джавез Тилл
Так фаны якобы БЧК это же была пыль в глаза! Это же весь адекватный мир футбола знал...
Там были 2 категории фанов(сектантов):
1) Кто болел чисто за БЧК из-за Меси
2) И за Барсу как антагонисту Реалу
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Усатая Козляра
Ответ Hitgoe Himgob
Соломатин тоже взял себе один
ну это гениально 👌🏼
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Илья Савчук
это явно произошло из-за реконструкции Камп ноу, в прошлом сезоне у них все нормально было с продажами.
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Sundance Neeskens
Ответ XavIniesta2008-2015
Я слышал, что Барселона повысила цены на абонементы на этот сезон, очевидно, в попытке компенсировать убытки. Болельщики такой ход не оценили, что было предсказуемо
Понизили цены после недовольства.
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Борис Громов
просто раньше народ хотя бы пару раз в год мог лицезреть бенза и криро, а сейчас-то зачем брать абик?
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Cruel Snake
Срочно нужен какой-то новый рычаг! А ведь некоторые здесь говорят, чьл самый популярный клуб мира, а оказывается даже в самой Каталонии не так
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