Алемани покинул «Барсу» из-за снижения авторитета после прихода Деку, назначение которого даст Лапорте больше влияния в спортивных вопросах
Матеу Алемани покинул «Барселону» из-за уменьшения влияния после прихода Деку.
Напомним, Алемани покинет должность спортивного директора «Барселоны» со 2 сентября. Эту должность займет Деку.
По информации Marca, одним из условий Деку в переговорах с «Барселоной» была руководящая роль в спортивных вопросах. Алемани предложили другую должность в клубе, но он отказался.
Также сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был недоволен некоторыми решениями, которые Алемани принимал совместно с Хави и Йорди Кройффом.
Назначение Деку позволит Лапорте получить больше влияния на формирование состава клуба, поскольку экс-игрок сборной Португалии является его доверенным лицом.
Кроме того, отмечается, что на решение об отставке Алемани повлияло предложение от «Астон Виллы» в мае этого года. В «Барселоне» опасались, что Алемани вновь захочет уйти, что существенно повлияет на клуб, поэтому приняли решение предоставить Деку больше влияния.
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