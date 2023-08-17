Алемани покинул «Барсу» из-за снижения авторитета после прихода Деку, назначение которого даст Лапорте больше влияния в спортивных вопросах

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани покинул «Барселону» из-за уменьшения влияния после прихода Деку.

Напомним, Алемани покинет должность спортивного директора «Барселоны» со 2 сентября. Эту должность займет Деку.

По информации Marca, одним из условий Деку в переговорах с «Барселоной» была руководящая роль в спортивных вопросах. Алемани предложили другую должность в клубе, но он отказался.

Также сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был недоволен некоторыми решениями, которые Алемани принимал совместно с Хави и Йорди Кройффом.

Назначение Деку позволит Лапорте получить больше влияния на формирование состава клуба, поскольку экс-игрок сборной Португалии является его доверенным лицом.

Кроме того, отмечается, что на решение об отставке Алемани повлияло предложение от «Астон Виллы» в мае этого года. В «Барселоне» опасались, что Алемани вновь захочет уйти, что существенно повлияет на клуб, поэтому приняли решение предоставить Деку больше влияния.

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14 комментариев

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ParvizLNDRreal
Что и требовалось доказать. Сезон
Барса спасла вопреки Лапорте, а не благодаря.
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falkao2013
Алемани проводит отличную работу,расчищая всё что натворили до него. Вся эта история с его уходом, начиная от предложения англичан и устройством Деку,покрыта мраком. И это в очередной раз пугает. Надеюсь Лапорта знает больше нашего и уверен в своих действиях.
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udiekemen
Алемани уж топ конечно, но Лапорта по привычке ищет себе приключения на 5 точку)
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Alex Legend
О, я как раз утром написал что привет банкотство с приходом Деку, мне кто-то ответил что Алемани не даст этому случиться xD
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Redhead One
Ответ ParvizLNDRreal
Что и требовалось доказать. Сезон Барса спасла вопреки Лапорте, а не благодаря.
А кто-то сомневался, что так будет? Команда концы с концами еле сводит, зато Лапорта в пальто белом стоит
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blаncо
Конфликт назрел ожидаемо. Алемани уже заигрывал с Виллой, теперь его в ТТХ сватают.
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TJ tigra
Лапорта I.d.i.o.t
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Rachid
Аффтор небольшое уточнение - Деку португалец, бразильского происхождения- заигран был за сборную Португалии:))
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rigobersong
Понятно, что глоров реала от любого действия своего хозяина Лапорты триггерит:) Ведь он главный хозяин мадридского политпроекта в 21 веке:)) Просто человек оркестр на фоне которого старый дедушка фло, просто пакет из пятерочки на свалке истории:))
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Alex Legend
Ответ ParvizLNDRreal
Что и требовалось доказать. Сезон Барса спасла вопреки Лапорте, а не благодаря.
Вопреки Негрейре
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Alex Legend
Ответ Предан Мадриду!!!
Лучше уж мастер, чем ноунейм, сильная Барселона нужна Европе
Деку мастер чего? Ну всмысле, в футбол он играть явно умеет, но как это связано с его навыками управленца?
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