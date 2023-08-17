Алемани покинул «Барсу» из-за снижения авторитета после прихода Деку, назначение которого даст Лапорте больше влияния в спортивных вопросах

Матеу Алемани покинул «Барселону» из-за уменьшения влияния после прихода Деку.

Напомним, Алемани покинет должность спортивного директора «Барселоны» со 2 сентября. Эту должность займет Деку.

По информации Marca, одним из условий Деку в переговорах с «Барселоной» была руководящая роль в спортивных вопросах. Алемани предложили другую должность в клубе, но он отказался.

Также сообщается, что президент «Барселоны» был недоволен некоторыми решениями, которые Алемани принимал совместно с и .

Назначение Деку позволит Лапорте получить больше влияния на формирование состава клуба, поскольку экс-игрок сборной Португалии является его доверенным лицом.

Кроме того, отмечается, что на решение об отставке Алемани повлияло предложение от «Астон Виллы» в мае этого года. В «Барселоне» опасались, что вновь захочет уйти, что существенно повлияет на клуб, поэтому приняли решение предоставить Деку больше влияния.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?