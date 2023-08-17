Араухо получил травму бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Кадисом»
Рональд Араухо не сыграет с «Кадисом» из-за травмы бедра.
Защитник «Барселоны» получил повреждение бицепса бедра. Сообщается, что Араухо избежал серьезного повреждения.
Как сообщает Marca, Араухо может пропустить до нескольких недель. Защитник пропустит матч против «Кадиса» во 2-м туре Ла Лиги.
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вроде же была такая новость