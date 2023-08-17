Араухо получил травму бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Кадисом»

Теги Барселона Ла Лига травмы Кадис Рональд Араухо Здоровье Футбол

Рональд Араухо не сыграет с «Кадисом» из-за травмы бедра.

Защитник «Барселоны» получил повреждение бицепса бедра. Сообщается, что Араухо избежал серьезного повреждения.

Как сообщает Marca, Араухо может пропустить до нескольких недель. Защитник пропустит матч против «Кадиса» во 2-м туре Ла Лиги.

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32 комментария

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JENNINGS
От болельщика «Реала»: здоровья Араухо и скорейшего восстановления!
Мы вас сейчас прекрасно понимаем!
+28
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Игровой канал Вулкан
Ответ Сикарио
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Ржать над травмами игроков, пусть даже соперников, это как минимум очень низко
+14
-1
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andr d
Ответ Сикарио
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Ты не лучше их 🤡
+5
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+5
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b_arfa
Потенциально лучший цз мира по всей видимости оказался хрусталем, каждый сезон стабильно 2-3 травмы. Ждем восстановления к ЛЧ, Барса с ним и без него две разных команды в защите
+11
-7
+4
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Lindeman
Ответ JENNINGS
От болельщика «Реала»: здоровья Араухо и скорейшего восстановления! Мы вас сейчас прекрасно понимаем!
И Куртуа с Милитао скорейшего и без всяких эксцессов востонавления
+5
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+4
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alexis2020
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Не знаю как про Милитао, но про "карму" Куртуа видел комментарии
+2
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фан Барсы
Ответ b_arfa
Только он тоже выбыл до сентября, в защите по всей видимости опять весело будет с Гарсией
🚩 Альфредо Мартинес (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️):
Иньиго Мартинес уже тренируется с командой.

Он может дебютировать в матче против «Вильярреала».

вроде же была такая новость
+3
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b_arfa
Ответ фан Барсы
Некоторые умники тут писали зачем Иньиго. Вот зачем он нужен. Надеюсь Иньиго быстро разыграется
Только он тоже выбыл до сентября, в защите по всей видимости опять весело будет с Гарсией
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Игровой канал Вулкан
Ответ JENNINGS
От болельщика «Реала»: здоровья Араухо и скорейшего восстановления! Мы вас сейчас прекрасно понимаем!
Респект👍
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andr d
Ответ Тухель
Так вообще не проблема. Как правый защитник этот пионерболист был полностью бесполезен. Оба ЦЗ Барсы вполне не плохо смотрелись в первом матче. Другой вопрос что нормального профильного правого защитника так и не купили еще, но разницы между Араухо на правом фланге обороны или например Гави там никто не заметит. Да и скорее всего Гави сыграет даже лучше.
Кунде справа, Де Йонг в центре как варик
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фан Барсы
Ответ Бронислав Каминский
Кунде отправляется в центр,а справа будет играть мешок Роберто?Хорошее ТО
Вроде дело с Канселу продвигается
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Barca-TM
Выздоравливай скорее капитан!
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молодой сутенер
Сначала парни из Реала, теперь из Барсы. Здоровья.
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Игровой канал Вулкан
Ответ b_arfa
Потенциально лучший цз мира по всей видимости оказался хрусталем, каждый сезон стабильно 2-3 травмы. Ждем восстановления к ЛЧ, Барса с ним и без него две разных команды в защите
Лишь бы не стал Умтити 2.0
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Сикарио
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Aram Avanesian
Ответ b_arfa
Потенциально лучший цз мира по всей видимости оказался хрусталем, каждый сезон стабильно 2-3 травмы. Ждем восстановления к ЛЧ, Барса с ним и без него две разных команды в защите
Сейчас любой игрок может получить травмы учитывая то что они за год почти не отдыхают и проводят всё больше и больше матчей
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Leo Messi
где он споткнулся ? вроде на игре нормальный был .как отпуск кончился все топы ломаются у Реала у Сити теперь и у Барсы
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Александр Денисов
Очень хороший защитник, но у него часто проблемы с мышцами, нужно что-то менять в мед штабе
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Бронислав Каминский
Кунде отправляется в центр,а справа будет играть мешок Роберто?Хорошее ТО
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Артём Назмутдинов
нееет
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