Араухо получил травму бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Кадисом»

Рональд Араухо не сыграет с «Кадисом» из-за травмы бедра.

Защитник «Барселоны» получил повреждение бицепса бедра. Сообщается, что Араухо избежал серьезного повреждения.

Как сообщает Marca, может пропустить до нескольких недель. Защитник пропустит матч против «Кадиса» во 2-м туре .

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