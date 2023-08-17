Дембеле взял 10-й номер в «ПСЖ». Под ним играл Неймар

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар игровая форма Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» сообщил, что Усман Дембеле будет играть под 10-м номером.

Полузащитник присоединился к парижанам в этом месяце, покинув «Барселону». Он взял 10-й номер, освободившийся в связи с переходом Неймара в «Аль-Хилаль».

За «блауграну» француз играл под 11-м и 7-м номерами.

Фото: en.psg.fr

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29 комментариев

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blаncо
Ответ deemass
а че он не мог месси 10 дать
Вы из Эстонии?
+86
-5
+81
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Отец Абду
И ещё место в больничной вместо Неймара:)
+78
-7
+71
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deemass
а че он не мог месси 10 дать
+25
-14
+11
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Royal Watcher
Ответ blаncо
Вы из Эстонии?
Ахахахахахаха, я так орнул 🤣
+9
-3
+6
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Lore_M
Не к лицу ему десятка, все таки 11-й номер его по духу
+5
-1
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Lore_M
Ответ che kaif
Наконец то ПСЖ собирает франц сборную.ждем так же подписания Барколя и можно брать ЛЧ в ближайшие пару сезонов
Все мечтаю о Гризманне в ПСЖ. Вот тогда бы точно ЛЧ была нашей, но ему слишком хорошо в Атлетико
+3
-1
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che kaif
Ответ funkymonkey
Ребята из ветки Ла Лиги как всегда пришли и накидали минусов :D Тяжело так жить, наверное.
Еще не скоро отойдут после того как ПСЖ унижал их барсы на трансферном рынке
+4
-2
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ljolik888
Ответ che kaif
Ютуб в помощь в составе Ренна. Боруссии что творил ну или сборной Франции
Согласен , когда в форме то один из лучших , жаль но травмы дают о себе знать .
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aseke
Короче, Мбаппе остается. Подтягивает кентов, выгнал недругов.
+1
0
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Koldibai Daulet
Лучше бы мбаппе 10 а дембеле 7 дать
+1
0
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Lore_M
Ответ blаncо
Вы из Эстонии?
Ахххааха) зачет)
+3
-2
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as009595@icloud.com
Ответ факты про футбол
Неймар уходит из "Барселоны" в 2017-году в которым играл под 11-ом номере Дембеле приходит 2017-году в Барсу и возьмёт 11 номер Неймар уходит из "ПСЖ" в 2023-году в которым играл под 10-ым номере Дембеле в 2023-году приходит в ПСЖ и получаёт 10 номер Неймар уходит из "Аль-Хилаля" и..... Ну вы поняли
Короче получается Дембеле Доношкин))
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pq
Ответ Lore_M
Не к лицу ему десятка, все таки 11-й номер его по духу
вы словом "дух" заменяете слово "позиция" и все остальные слова тоже?
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Tollie
Ответ deemass
а че он не мог месси 10 дать
Месси и взял себе 10 номер, но есть нюанс...
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xamer 9
Ответ deemass
а че он не мог месси 10 дать
Может сам и хотел бы отдать, да вот рекламные контракты Неймара были бы против)
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нелюбитель футбола
Непосильную ношу взвалил ты на себя.. Хе..
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Футбол, хоккей итд
Дембель Усман....
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факты про футбол
Неймар уходит из "Барселоны" в 2017-году в которым играл под 11-ом номере
Дембеле приходит 2017-году в Барсу и возьмёт 11 номер
Неймар уходит из "ПСЖ" в 2023-году в которым играл под 10-ым номере
Дембеле в 2023-году приходит в ПСЖ и получаёт 10 номер
Неймар уходит из "Аль-Хилаля" и..... Ну вы поняли
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rigobersong
Удачи легенде, по красоте реал деклассировал:))
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ljolik888
Правильно, чтобы место в лазарете было под одним номером . Молодец .
+2
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blаncо
В лазарете все номера едины.
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funkymonkey
В своё время в Ренне показывал настоящее волшебство, это ещё будучи юниором. Ждём продолжения!
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