Дембеле взял 10-й номер в «ПСЖ». Под ним играл Неймар
«ПСЖ» сообщил, что Усман Дембеле будет играть под 10-м номером.
Полузащитник присоединился к парижанам в этом месяце, покинув «Барселону». Он взял 10-й номер, освободившийся в связи с переходом Неймара в «Аль-Хилаль».
За «блауграну» француз играл под 11-м и 7-м номерами.
Фото: en.psg.fr
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