Дембеле взял 10-й номер в «ПСЖ». Под ним играл Неймар

«ПСЖ» сообщил, что Усман Дембеле будет играть под 10-м номером.

Полузащитник присоединился к парижанам в этом месяце, покинув «Барселону». Он взял 10-й номер, освободившийся в связи с переходом Неймара в «Аль-Хилаль».

За «блауграну» француз играл под 11-м и 7-м номерами.

Фото: en.psg.fr

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