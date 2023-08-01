Кузьмичев о «Локо»: «Обладая исполнителями такого уровня, нельзя упрощать игру забросами на Дзюбу. Должна быть вариативность»
Владимир Кузьмичев отметил зависимость «Локомотива» от Артема Дзюбы.
Бывший директор академии железнодорожников высказался о победе красно-зеленых над «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.
— Не слишком ли жестокий счет для «Факела» по такой игре?
— Мы любим футбол за его непредсказуемость. При абсолютно посредственной игре «Локомотив» добился столь крупной победы.
— При абсолютно посредственной?
— Да. Обладая исполнителями такого уровня, команда не имеет права упрощать игру забросами на Дзюбу! Игра все-таки должна строиться по-другому. Нужно использовать и середину поля, и фланги.
А до того момента, как Артема заменили, мы видели только сплошные забросы на него в надежде, что он как-то зацепится, скинет или сам решит эпизод. «Локо» же заявляет, что борется за самые высокие места. Поэтому должна быть вариативность.
— Выходит, Дзюба — косвенный виновник такой простоты в игре «Локо»?
— Так вопрос ставить нельзя. Дзюба играет на своих сильных качествах. Просто тут скорее тренер должен немного скорректировать тактику, внести изменения в тренировочный процесс.
То есть, наверное, надо отрабатывать не только забросы на Артема, но использовать и центр поля, и фланговые атаки. В первом тайме я этого вообще не заметил.
— Выход на замену Глушенкова стал решающим фактором победы гостей?
— Да, соглашусь. Появилась вариативность. Максим добавил скорости в атаке. Здорово вошел в игру, продуктивно, отдал две голевые передачи.
— Изидору, похоже, комфортнее выходить со скамейки запасных, а не в стартовом составе?
— Насколько здорово он выходит на замену, настолько же неубедительно выглядит, когда получает игровое время с первых минут... Парадокс, но на сегодняшний день это похоже на правду, – сказал Кузьмичев.
Конечно, напрягает. Соперников Локомотива, лол.
Я даже молчу о том, что вся эта игра "низом через центр", о которой Кузьмичев сказал - также есть и благодаря ней также забивается огромное количество голов.
Вчера до замены Дзюбы Локомотив уже вел 2:1. После замены забил еще 2.
Офигеть как напрягает!