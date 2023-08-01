Кузьмичев о «Локо»: «Обладая исполнителями такого уровня, нельзя упрощать игру забросами на Дзюбу. Должна быть вариативность»

Владимир Кузьмичев отметил зависимость «Локомотива» от Артема Дзюбы.

Бывший директор академии железнодорожников высказался о победе красно-зеленых над «Факелом» (4:1) в Мир .

— Не слишком ли жестокий счет для «Факела» по такой игре?

— Мы любим футбол за его непредсказуемость. При абсолютно посредственной игре « » добился столь крупной победы.

— При абсолютно посредственной?

— Да. Обладая исполнителями такого уровня, команда не имеет права упрощать игру забросами на Дзюбу! Игра все-таки должна строиться по-другому. Нужно использовать и середину поля, и фланги.

А до того момента, как заменили, мы видели только сплошные забросы на него в надежде, что он как-то зацепится, скинет или сам решит эпизод. «Локо» же заявляет, что борется за самые высокие места. Поэтому должна быть вариативность.

— Выходит, Дзюба — косвенный виновник такой простоты в игре «Локо»?

— Так вопрос ставить нельзя. Дзюба играет на своих сильных качествах. Просто тут скорее тренер должен немного скорректировать тактику, внести изменения в тренировочный процесс.

То есть, наверное, надо отрабатывать не только забросы на Артема, но использовать и центр поля, и фланговые атаки. В первом тайме я этого вообще не заметил.

— Выход на замену стал решающим фактором победы гостей?

— Да, соглашусь. Появилась вариативность. Максим добавил скорости в атаке. Здорово вошел в игру, продуктивно, отдал две голевые передачи.

— , похоже, комфортнее выходить со скамейки запасных, а не в стартовом составе?

— Насколько здорово он выходит на замену, настолько же неубедительно выглядит, когда получает игровое время с первых минут... Парадокс, но на сегодняшний день это похоже на правду, – сказал Кузьмичев.