Кузьмичев о «Локо»: «Обладая исполнителями такого уровня, нельзя упрощать игру забросами на Дзюбу. Должна быть вариативность»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Семенович Кузьмичев Вильзон Изидор Максим Глушенков Футбол

Владимир Кузьмичев отметил зависимость «Локомотива» от Артема Дзюбы.

Бывший директор академии железнодорожников высказался о победе красно-зеленых над «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.

— Не слишком ли жестокий счет для «Факела» по такой игре?

— Мы любим футбол за его непредсказуемость. При абсолютно посредственной игре «Локомотив» добился столь крупной победы.

— При абсолютно посредственной?

— Да. Обладая исполнителями такого уровня, команда не имеет права упрощать игру забросами на Дзюбу! Игра все-таки должна строиться по-другому. Нужно использовать и середину поля, и фланги.

А до того момента, как Артема заменили, мы видели только сплошные забросы на него в надежде, что он как-то зацепится, скинет или сам решит эпизод. «Локо» же заявляет, что борется за самые высокие места. Поэтому должна быть вариативность.

— Выходит, Дзюба — косвенный виновник такой простоты в игре «Локо»?

— Так вопрос ставить нельзя. Дзюба играет на своих сильных качествах. Просто тут скорее тренер должен немного скорректировать тактику, внести изменения в тренировочный процесс.

То есть, наверное, надо отрабатывать не только забросы на Артема, но использовать и центр поля, и фланговые атаки. В первом тайме я этого вообще не заметил.

— Выход на замену Глушенкова стал решающим фактором победы гостей?

— Да, соглашусь. Появилась вариативность. Максим добавил скорости в атаке. Здорово вошел в игру, продуктивно, отдал две голевые передачи.

— Изидору, похоже, комфортнее выходить со скамейки запасных, а не в стартовом составе?

— Насколько здорово он выходит на замену, настолько же неубедительно выглядит, когда получает игровое время с первых минут... Парадокс, но на сегодняшний день это похоже на правду, – сказал Кузьмичев.

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9 комментариев

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Eagle On A Pole
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну да, тактика "забрось на Дзюбу" мягко говоря напрягает
Это тактика, при которой Локомотив стал лучшей командой весенней части, также забил больше всех голов в весенней части, и даже в этом сезоне после двух туров уже снова забил больше всех голов в лиге.

Конечно, напрягает. Соперников Локомотива, лол.

Я даже молчу о том, что вся эта игра "низом через центр", о которой Кузьмичев сказал - также есть и благодаря ней также забивается огромное количество голов.

Вчера до замены Дзюбы Локомотив уже вел 2:1. После замены забил еще 2.

Офигеть как напрягает!
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Eagle On A Pole
Что еще может сказать человек, который обсирает Локомотив в каждом интервью, после того как его оттуда выперли за то, что он всю молодежь под Шпинева подкладывал
+2
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну да, тактика "забрось на Дзюбу" мягко говоря напрягает
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Andrey Yaroslavtsev
Изидор, это и есть- вариативность.
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Фут.Боль
Локо спокойно перестраивается на игру без Дзюбы, когда это необходимо.
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Lokomotiv__1992
Посадили Глушенкова и остались без плеймейкера .. даже стандарты некому подавать , пас пытались давать Жема и Пиняев у которых с этим беда , вот и играли плохо... Потом Глуш вышел и сделал игру . Дзюба свой гол забил с фоном но забил.. а так играл не очень
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Leonid73
Все правильно, сколько бы ни «охали и ахали» у нас насчёт Дзюбы, совершенно ясно, что это игрок- ископаемое. И раньше всех это понял испанский «тренеришка».
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Lokomotiv__1992
Локо нужен топ защитник в центре хотя бы один , который сможет всей защитой управлять и на кого можно ровняться + не надо играть без Глушенкова, вся игра через него строится и без него команда не знает что делать , идут заброс за забросом в надежде на чудо , начал вообще и нужен топ форвард типо Кордабы , который и один в один играет.. и в пас играет и забивает и за мяч цепляет очень хорошо , а Дзюба пешеход который играет столба .. за мяч он не может цепляется как Кордоба , прессинга нету .. Корд бегает как сумасшедший.. а Дзюба стоит , Корд опасен из далека .. Дзюба беспомощный... Вообщем земля и небо , один топ форвард усилит намного Локо . Дзюба в одном мне нравится когда играет в столба он играет в пас хорошо , это у него не отнять во многом из-за этого его ставят .. хотя в этом сезоне пока он не отметится ничем интересным.
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