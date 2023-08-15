«Марсель» договорился с Изидором. «Локомотив» хочет 6-7 млн евро за форварда
Вильзон Изидор может перейти в «Марсель» из «Локомотива».
По данным L’Équipe, французский клуб согласовал с нападающим условия контракта. «Локомотив» рассчитывает получить за француза 6-7 миллионов евро.
Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года, его купили у «Монако» за 3 млн евро и 0,5-1 млн бонусами.
В этом сезоне француз забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту.
Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.
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Говорим, понятно, о Дзюбе в хорошей форме.
Раков?
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