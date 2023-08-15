«Марсель» договорился с Изидором. «Локомотив» хочет 6-7 млн евро за форварда

Вильзон Изидор может перейти в «Марсель» из «Локомотива».

По данным L’Équipe, французский клуб согласовал с нападающим условия контракта. « » рассчитывает получить за француза 6-7 миллионов евро.

выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года, его купили у «Монако» за 3 млн евро и 0,5-1 млн бонусами.

В этом сезоне француз забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?