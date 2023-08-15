«Марсель» договорился с Изидором. «Локомотив» хочет 6-7 млн евро за форварда

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор деньги Футбол

Вильзон Изидор может перейти в «Марсель» из «Локомотива».

По данным L’Équipe, французский клуб согласовал с нападающим условия контракта. «Локомотив» рассчитывает получить за француза 6-7 миллионов евро.

Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года, его купили у «Монако» за 3 млн евро и 0,5-1 млн бонусами.

В этом сезоне француз забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Поляков
Хорошие деньги локомотив получит судя по-нынешнему курсу евро/доллар ))
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
за 6-7 млн надо продавать и купить цз или напада, поскольку без Дзюбы какой-то ужас в атаке и с Рубином и с Крыльями
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ Demedieu
за 6-7 млн надо продавать и купить цз или напада, поскольку без Дзюбы какой-то ужас в атаке и с Рубином и с Крыльями
Без Дзюбы не только в атаке но и в в защите ужас ( и в Локо и в сборной), исчезает опция - выноси вперед из штрафной, а Артем там поборется, зацепится и что нибудь создаст.
Говорим, понятно, о Дзюбе в хорошей форме.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Ответ Юрий Поляков
Хорошие деньги локомотив получит судя по-нынешнему курсу евро/доллар ))
И покупать будут за рубли?????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kk.abb
Ответ Pavelaznaurov
И покупать будут за рубли?????
Ну они после немцев внутри РПЛ покупают только, так что да. За рубли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Партизанен
Надо продать француза и купить африканца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кишинёвец
А что без него будет в атаке? Помимо Дзюбы кто?
Раков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
Лучше бы Марсель купил Тюкавина. Динамовец в их рядах точно не потеряется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ Юрий Поляков
Хорошие деньги локомотив получит судя по-нынешнему курсу евро/доллар ))
с другой стороны и покупательная способность доллара, за последние лет 8-10, сильно упала.
Настолько сильно, что появись любая реальная альтернатива, народ моментально ломанется в ту сторону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SVD44
Ответ kk.abb
Ну они после немцев внутри РПЛ покупают только, так что да. За рубли.
Конти не внутри купили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий