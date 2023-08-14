Изидор о «Локо»: «Победить и в чемпионате, и в кубке нам по силам, уверен. У нас очень сильная команда»
Вильсон Изидор считает, что «Локомотив» может выиграть чемпионат и кубок России.
«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», – сказал форвард «Локомотива».
После 4 туров «Локомотив» с 5 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. С начала чемпионата команда одержала лишь одну победу.
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