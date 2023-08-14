Изидор о «Локо»: «Победить и в чемпионате, и в кубке нам по силам, уверен. У нас очень сильная команда»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вильзон Изидор ТАСС Футбол

Вильсон Изидор считает, что «Локомотив» может выиграть чемпионат и кубок России.

«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», – сказал форвард «Локомотива».

После 4 туров «Локомотив» с 5 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. С начала чемпионата команда одержала лишь одну победу.

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12 комментариев

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Очки Дани Алвеса
5:25 по ударам с крыльями. Силачи
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regionl23@mail.ru
если ты будешь в старте выходить, то шансы хоть и минимальные, но появятся
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rch55twy4m
Он же имеет ввиду в футбольном симуляторе, если на новичке играть?
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User 0234
Самонадеянно
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red hikkikomori
Палыча вернёте - шансы появятся, а так без шансов, Локо без Палыча как МЮ без Фергюсона
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Фут.Боль
Ответ regionl23@mail.ru
если ты будешь в старте выходить, то шансы хоть и минимальные, но появятся
Который матч играет в старте, голов нет,на поле не заметен. Выходил с замены, постоянно забивал.
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Aleks Del Piero
Ответ Очки Дани Алвеса
5:25 по ударам с крыльями. Силачи
5 это какая-то сверхатакующая игра была б без Рукаку, а на деле всего 2, 1 в створ, зато реализация пушка)
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Константин Эсперов
Ответ rch55twy4m
Он же имеет ввиду в футбольном симуляторе, если на новичке играть?
По закидыванию телефонов в кольцо
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Фут.Боль
Ответ red hikkikomori
Палыча вернёте - шансы появятся, а так без шансов, Локо без Палыча как МЮ без Фергюсона
И сколько ещё молиться на Палыча? Палыч- легенда Локо, очень уважаю его, но ему уже 76лет.Пусть отдыхает.
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red hikkikomori
Ответ Фут.Боль
И сколько ещё молиться на Палыча? Палыч- легенда Локо, очень уважаю его, но ему уже 76лет.Пусть отдыхает.
Ну что поделать если без него они никакие?
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