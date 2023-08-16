Экс-директор «Барсы» Алемани может перейти в «Тоттенхэм». В каталонском клубе его сменил Деку

Матеу Алемани может быть назначен спортивным директором «Тоттенхэма».

Алемани покинет «Барселону» 2 сентября. Новым спортивным директором каталонского клуба назначен Деку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, возможность его назначения рассматривает « ». Ранее занимавший должность спортивного директора «шпор» покинул клуб в апреле из-за отстранения по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».

В мае был близок к назначению в «Астон Виллу», однако принял решение остаться в «Барселоне».

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