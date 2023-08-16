Экс-директор «Барсы» Алемани может перейти в «Тоттенхэм». В каталонском клубе его сменил Деку
Матеу Алемани может быть назначен спортивным директором «Тоттенхэма».
Алемани покинет «Барселону» 2 сентября. Новым спортивным директором каталонского клуба назначен Деку.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, возможность его назначения рассматривает «Тоттенхэм». Ранее занимавший должность спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за отстранения по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».
В мае Алемани был близок к назначению в «Астон Виллу», однако принял решение остаться в «Барселоне».
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