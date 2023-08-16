Экс-директор «Барсы» Алемани может перейти в «Тоттенхэм». В каталонском клубе его сменил Деку

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Тоттенхэм Матеу Алемани Фабио Паратичи Футбол

Матеу Алемани может быть назначен спортивным директором «Тоттенхэма».

Алемани покинет «Барселону» 2 сентября. Новым спортивным директором каталонского клуба назначен Деку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, возможность его назначения рассматривает «Тоттенхэм». Ранее занимавший должность спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за отстранения по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».

В мае Алемани был близок к назначению в «Астон Виллу», однако принял решение остаться в «Барселоне».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RUSLAN USMANKULYYEW
Удачи. Хорошую работу проделал в Барсе
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Оставьте Алемани в покое - сейчас это светлое пятно , которое очень помогло Барселоне оставаться на плаву .
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Это кошмар конечно, Алемани это топ, с его уходом Барселона потеряет много
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kudayberdiev1996@mail.ru
Ответ ljolik888
Оставьте Алемани в покое - сейчас это светлое пятно , которое очень помогло Барселоне оставаться на плаву .
Его уже заменили)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ostap&mio&dio
Генри, не хочешь подсуетиться и выгнать Шмадтке пока не поздно и назначить Алемани?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий