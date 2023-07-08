Хави о «Барселоне»: «Нет смысла врать – нужны усиления, чтобы быть конкурентоспособными. Но у нас нет привилегии подписывать всех, кого хочется, мы в тяжелой ситуации»
Хави считает, что «Барселоне» необходимо больше новых подписаний.
«Мы в трудной ситуации. Мне говорят, что я больше говорю о деньгах, чем о футболе. У нас нет привилегии подписывать всех, кого вздумается. Не могу назвать имена заранее. В первую очередь я смотрю на игроков академии – Ильяс, Абде... Меня не смущают ни возраст, ни имена.
Нам все еще не хватает некоторых деталей, нет смысла врать. Президент и Матеу [Алемани] проделывают отличную работу, как и все остальные. Нам нужны усиления, чтобы быть максимально конкурентоспособными. Мы хотим усилиться, но посмотрим, что будет происходить на рынке.
Матеу совершенно ясно говорит об этом – нам нужно продавать, чтобы можно было усиливаться», – сказал главный тренер «Барселоны».
Хави (в тот же период): "Накиньте ещё зп мне и ещё тренерскому штабу заодно"
Бриолина ничего не смущает?