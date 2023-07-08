Хави о «Барселоне»: «Нет смысла врать – нужны усиления, чтобы быть конкурентоспособными. Но у нас нет привилегии подписывать всех, кого хочется, мы в тяжелой ситуации»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Матеу Алемани Футбол

Хави считает, что «Барселоне» необходимо больше новых подписаний.

«Мы в трудной ситуации. Мне говорят, что я больше говорю о деньгах, чем о футболе. У нас нет привилегии подписывать всех, кого вздумается. Не могу назвать имена заранее. В первую очередь я смотрю на игроков академии – Ильяс, Абде... Меня не смущают ни возраст, ни имена.

Нам все еще не хватает некоторых деталей, нет смысла врать. Президент и Матеу [Алемани] проделывают отличную работу, как и все остальные. Нам нужны усиления, чтобы быть максимально конкурентоспособными. Мы хотим усилиться, но посмотрим, что будет происходить на рынке.

Матеу совершенно ясно говорит об этом – нам нужно продавать, чтобы можно было усиливаться», – сказал главный тренер «Барселоны».

13 комментариев

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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Хави: "Мы в тяжёлой ситуации"
Хави (в тот же период): "Накиньте ещё зп мне и ещё тренерскому штабу заодно"
Бриолина ничего не смущает?
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Velirpa
Чави: "Нет смысла врать, мы без штанов".
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Михо
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Leon4ik
Хави, и так получил уже немало игроков топовых, и в этом сезоне ещё Гюндоган пришёл. Пора наконец-то давать результаты в ЛЧ !
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marshalericsson1357
Ответ Бускетс это позиция
Пока реально тяжёлая ситуация только с опорником В центр нападения перейдёт Роке, либо в Январе, либо в случае продаж в августе(многие источники опровергли утренний вброс Мундо Депортиво об ультиматуме на 24 часа, а Роджер Торелло написал о том, что предложение уже отправили и сделку закроют в ближайшую пару дней) Без правого защитника уже играли в прошлом сезоне, хуже не будет, хотя есть вариант с Фраснедой, но пока там нет особых продвижений А вот на позицию опорника рассматривают Ориоля Ромеу, мягко говоря не внушающего доверия игрока, я бы лучше к Фабрицио Диасу присмотрелся, парню 18 лет, капитан молодёжки Уругвая выигравший молодёжный ЧМ, даже странно что на него не взлетел ценник(8 млн)
Учитывая последние новости, Роке может и не придет, сделка не закрыта
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Бронислав Каминский
Ответ marshalericsson1357
Опорника нет, правого защитника нет, сломается лева и центр напа не буде. Даже не верится, что неоугда великий клуб сейчас на грани банкротства и не может навязать конкуренцию в Европе ...
Справа будет пробоваться Араухо(мексиканец который) ну и дальше Кунде играть
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Бускетс это позиция
Ответ marshalericsson1357
Учитывая последние новости, Роке может и не придет, сделка не закрыта
Вероятнее всего перейдёт, по-крайней мере об этом говорит большинство источников, источники из самого Атлетико Паранаэнсе пишут о полнейшей гармонии с Барсой по этой сделке и как я и сказал ранее опровергают якобы выдвинутый ультиматум, но спортс эти новости не публикует пока
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ariuntrius
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Особенно в академии педри хорошо вырос , ага
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sundance
Ответ Manu Maks
Как болелщик Мадрида хочу чтобы Барса побыстрее преодолела финансовый кризис! Слабый Барселона это плохо для Реала и наоборот!
Как болельщик Барсы тоже всегда желаю Мадриду находиться в оптимальной форме 🙏🏽
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Nacho13
Ответ Manu Maks
Как болелщик Мадрида хочу чтобы Барса побыстрее преодолела финансовый кризис! Слабый Барселона это плохо для Реала и наоборот!
Согласен, мне тоже приятно обыгрывать сильных соперников, поэтому чем Реал мощнее тем лучше.
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