Хави о «Барселоне»: «Нет смысла врать – нужны усиления, чтобы быть конкурентоспособными. Но у нас нет привилегии подписывать всех, кого хочется, мы в тяжелой ситуации»

Хави считает, что «Барселоне» необходимо больше новых подписаний.

«Мы в трудной ситуации. Мне говорят, что я больше говорю о деньгах, чем о футболе. У нас нет привилегии подписывать всех, кого вздумается. Не могу назвать имена заранее. В первую очередь я смотрю на игроков академии – Ильяс, Абде... Меня не смущают ни возраст, ни имена.

Нам все еще не хватает некоторых деталей, нет смысла врать. Президент и Матеу [ ] проделывают отличную работу, как и все остальные. Нам нужны усиления, чтобы быть максимально конкурентоспособными. Мы хотим усилиться, но посмотрим, что будет происходить на рынке.

Матеу совершенно ясно говорит об этом – нам нужно продавать, чтобы можно было усиливаться», – сказал главный тренер «Барселоны».