ЦСКА может подписать опорника юношеской сборной Молдавии Паскалуту зимой. Его просматривали

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ЦСКА может подписать игрока юношеской сборной Молдовы Кристиана Паскалуту зимой.

Московский клуб просматривал 17-летнего игрока молдавской «Виктории», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Паскалуту тренировался с молодежной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», – рассказал источник.

У опорного полузащитника 14 матчей за «Викторию», в которых он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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19 комментариев

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Shuller18
Чемпионское усиление
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Vjacheslav
позор
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TFP_Sports
Трансферы для того что бы закрыть заявочку на матч
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kk.abb
Летом никого не хочет? Или только продаем всех, а там будь что будет? Зимой на 10 месте будет ЦСКА
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Vjacheslav
дно
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Shadow1882
Эффект Моцпана
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antiginer
Прочитав фамилию решил,что аргентинец)))
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Артем Русанов
Норм усиление 💪
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Alex Metallov
Да пусть тогда ребята из молодежной команды играют. Как мы видим так есть более менее хорошие.
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mergenchiki
Зенит уже купил его?
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Йети!Ёпти!
А можно всех посмотреть? (с)
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ks1923
Где-то тихонько засмеялся Олег Шишкин.
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Иван Чернорезов
Там ещё, говорят, в юниорке Нигера есть неплохие перспективы.. надо постараться.
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Shuller18
Ответ Anton Belov
Я прошу прощения за провокационный вопрос, но а зачем это чемпионство в текущих реалиях? На вскидку, чтобы серьезно расчитывать на чемпионство ЦСКА нужно потратить несколько десятков млн евро. Здесь два вопроса: - где взять деньги (если думать, что клуб типо частный и существует как нормальная бизнес единица)? - что это даст кроме галочки и радости болельщиков (опять же с точки зрения экономики)? По сути вы просите чужих дяденек потратить их (представим что их) деньги, чтобы вы получили удовольствие от побед. Нууууу, такая себе идея, мне кажется. Куда интереснее сейчас убрать всех игроков с большой личкой и развивать молодеж. Лучше пусть все эти трансферы будут во времена, когда вернутся еврокубки.
Хочется, чтобы команда побеждала. И да, деньги это тоже принесёт помимо радости болельщиков
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riverman1980
Ответ Anton Belov
Я прошу прощения за провокационный вопрос, но а зачем это чемпионство в текущих реалиях? На вскидку, чтобы серьезно расчитывать на чемпионство ЦСКА нужно потратить несколько десятков млн евро. Здесь два вопроса: - где взять деньги (если думать, что клуб типо частный и существует как нормальная бизнес единица)? - что это даст кроме галочки и радости болельщиков (опять же с точки зрения экономики)? По сути вы просите чужих дяденек потратить их (представим что их) деньги, чтобы вы получили удовольствие от побед. Нууууу, такая себе идея, мне кажется. Куда интереснее сейчас убрать всех игроков с большой личкой и развивать молодеж. Лучше пусть все эти трансферы будут во времена, когда вернутся еврокубки.
Англия 5 лет была без еврокубков. Но почему то для них чемпионство в это время так же ценно как и в любое другое.
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kk.abb
Ответ mallowan
А что не на 16 то?
Чалова продадут и будут 16
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