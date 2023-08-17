ЦСКА может подписать опорника юношеской сборной Молдавии Паскалуту зимой. Его просматривали

ЦСКА может подписать игрока юношеской сборной Молдовы Кристиана Паскалуту зимой.

Московский клуб просматривал 17-летнего игрока молдавской «Виктории», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Паскалуту тренировался с молодежной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что подпишет Паскалуту ближайшей зимой», – рассказал источник.

У опорного полузащитника 14 матчей за «Викторию», в которых он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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