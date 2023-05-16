Федор Чалов: «Есть цель играть в топовом чемпионате. Я к этому стремлюсь»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Форвард ЦСКА Федор Чалов ставит перед собой цель поиграть в топовом европейском чемпионате.

– Есть ли мысли, что после такого сезона тобой кто-то заинтересуется в Европе?

– Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь, – сказал Чалов.

Федор проводит свой рекордный в плане результативности сезон в Мир РПЛ. Он забил 17 голов за три тура до конца чемпионата, а ранее никогда не забивал более 15 мячей.

Напомним,  Чалов в прошлом сезоне играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Его статистика – здесь.

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15 комментариев

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Anton!o :)
Ответ cmorblr
Переходи в Торпедо
он сказал "в топовом чемпионате", а не " в лучшей лиге мира"
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TheSportNik
У Чалова был шанс играть в АПЛ, но надо было просто сказать Гинеру нет и уехал бы в Англию.
Да и Гинер бы хорошо заработал 30 млн.долларов на дороге не валяются.
Самое забавное, что сейчас наверняка оба жалеют и Чалов и Гинер, что футболист тогда не уехал в Англию.
+2
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Stilet525
Если в следующем сезоне продолжит прогрессировать, то вполне достижимая цель.
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Ivan Valer'evich
Все будут только рады, если получится перейти
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Dmitry Orlov
Почему-то, рассуждая о том, кто из российских игроков уедет/не уедет, часто забывают, что есть ещё одна сторона вопроса - клуб. У Чалова с ЦСКА ещё год контракта. Отпускать его задёшево клуб может не захотеть - ему же замену надо будет найти. А дорого платить за него может не захотеть клуб-покупатель, в который он так-то был бы не против перейти.
Если он точно хочет уезжать и ради этого готов не продлевать контракт с ЦСКА, то у клуба выбор - продать его сейчас за сколько-нибудь или дождаться, что он через год уйдёт бесплатно (ну или через полгода - за копейки).
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FilinMD
Ответ Кино Музыка
О чем речь, если в Базеле не получилось.
У него там вполне себе сносная статистика была)
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Dmitry Orlov
Ответ Бухгалтер2021
че с базеля ушел??
А он принадлежал Базелю или что?
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FilinMD
Ответ Dmitry Orlov
Почему-то, рассуждая о том, кто из российских игроков уедет/не уедет, часто забывают, что есть ещё одна сторона вопроса - клуб. У Чалова с ЦСКА ещё год контракта. Отпускать его задёшево клуб может не захотеть - ему же замену надо будет найти. А дорого платить за него может не захотеть клуб-покупатель, в который он так-то был бы не против перейти. Если он точно хочет уезжать и ради этого готов не продлевать контракт с ЦСКА, то у клуба выбор - продать его сейчас за сколько-нибудь или дождаться, что он через год уйдёт бесплатно (ну или через полгода - за копейки).
Я не думаю, что они об этом забывают.
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