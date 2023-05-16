Федор Чалов: «Есть цель играть в топовом чемпионате. Я к этому стремлюсь»

Форвард ЦСКА Федор Чалов ставит перед собой цель поиграть в топовом европейском чемпионате.

– Есть ли мысли, что после такого сезона тобой кто-то заинтересуется в Европе?

– Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь, – сказал Чалов.

проводит свой рекордный в плане результативности сезон в Мир . Он забил 17 голов за три тура до конца чемпионата, а ранее никогда не забивал более 15 мячей.

Напомним, Чалов в прошлом сезоне играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Его статистика – здесь.