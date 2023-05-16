Федор Чалов: «Есть цель играть в топовом чемпионате. Я к этому стремлюсь»
Форвард ЦСКА Федор Чалов ставит перед собой цель поиграть в топовом европейском чемпионате.
– Есть ли мысли, что после такого сезона тобой кто-то заинтересуется в Европе?
– Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь, – сказал Чалов.
Федор проводит свой рекордный в плане результативности сезон в Мир РПЛ. Он забил 17 голов за три тура до конца чемпионата, а ранее никогда не забивал более 15 мячей.
Напомним, Чалов в прошлом сезоне играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Его статистика – здесь.
Да и Гинер бы хорошо заработал 30 млн.долларов на дороге не валяются.
Самое забавное, что сейчас наверняка оба жалеют и Чалов и Гинер, что футболист тогда не уехал в Англию.
Если он точно хочет уезжать и ради этого готов не продлевать контракт с ЦСКА, то у клуба выбор - продать его сейчас за сколько-нибудь или дождаться, что он через год уйдёт бесплатно (ну или через полгода - за копейки).