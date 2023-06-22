Хавбек ЦСКА Ушаков интересен «Боавиште» и еще трем клубам из Португалии. Возможна аренда на сезон

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Боавишта премьер-лига Россия возможные трансферы Арука Визела Фамаликан Чемпионат.com Егор Ушаков Футбол

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает «Чемпионат», в подписании Ушакова заинтересованы 4 португальских клуба – «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан». Каждый из этих клубов рассматривает возможность аренды 20-летнего полузащитника на сезон.

Егор Ушаков перешел в ЦСКА в 2020 году и дважды выигрывал молодежное первенство России в составе молодежной команды красно-синих. В сезоне-2022/23 Ушаков провел в основном составе ЦСКА 5 матчей во всех турнирах. Подробная статистика доступна здесь.

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39 комментариев

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Islam Gasanov
Шикарно если в аренду чтобы набрался опыта и развивался. Главное чтобы без права выкупа,а то парень талант самим нужен
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Антимосковский
Ответ Dmitry Orlov
В Португалию "за опытом" из РПЛ за последние годы уезжало много народу. У кого-нибудь кроме Крицюка что-нибудь получилось? Лысцов и Бавин после возвращения оттуда годились разве что в команды-аутсайдеры.
дело в таланте этих игроков, а не в Португалии
+26
-2
+24
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Dmitry Orlov
Ответ Брэд Либил
Как там Никита Иосифов, кстати?
13 матчей в Сегунде, 1 гол, среднеигровое время - 16 минут.
+11
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Дата саентист
А кто-то понимает (знает), почему он практически не играл весной в основе? Он новый Базилюк ("снизил требования к себе") или новый Мамаев ("поругался с тренером")? После выхода с Локо и отменного гола и удаления, он, вроде, выходил только один раз, при том что Федотов активно выпускал молодежь, как минимум на замену. Ермаков играл, а Ушакова не было даже в заявке основы..
у него травма была, потом восстановление. А дальше Федотов перестал ему давать время. Тот же Ермаков в концовке сезона тоже перестал выходить, хотя по весне вырисовывалось, что он любимец главного тренера. Постоянно его выпускал, при том в атаку на фланг.
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Честный контроль
Очень талантливый игрок. Надеюсь закрепится в основе у Федотова.
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Egor Aleksandrovich
Ответ tverd1
Там надо не развиваться, а взрослеть. Я иногда смотрю на него это как во дворе пацан вышел с мужиками мяч погонять. Любое касание и он отлетает на пару метров. Принимает авантюрные решения. Ему бы в качалку и во второй лиге заматереть.
глупость какая. такое же можно сказать и про Чалова, Хесуса, Мендеса, Карася, Гайча.
про авантюрные решения тоже - парень с очень хорошей обводкой, обостряет, лезет в дриблинг, да, обрезает иногда, но если ты пытается 1в1 делать игру, то это неизбежно.
а не играет он во 2 части чемпионата из-за того, что сначала травму получил, потом рецидив, а после явный конфликт с Федотовым аля история с Караскалем. ну не может такого быть, что скамейка полу пустая, выпускать некого в группу атаки, а выходят Кучаев, Мухин и т.д. а яркий Ушаков тупо не попадает в заявку.
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Shuller18
Ответ Дата саентист
А кто-то понимает (знает), почему он практически не играл весной в основе? Он новый Базилюк ("снизил требования к себе") или новый Мамаев ("поругался с тренером")? После выхода с Локо и отменного гола и удаления, он, вроде, выходил только один раз, при том что Федотов активно выпускал молодежь, как минимум на замену. Ермаков играл, а Ушакова не было даже в заявке основы..
Общался с одной девочкой, которая регулярно посещает матчи дубля ЦСКА и даже контачит с некоторыми молодыми футболистами, говорит, что Ушаков нехилую звезду поймал.
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Дата саентист
А кто-то понимает (знает), почему он практически не играл весной в основе? Он новый Базилюк ("снизил требования к себе") или новый Мамаев ("поругался с тренером")?
После выхода с Локо и отменного гола и удаления, он, вроде, выходил только один раз, при том что Федотов активно выпускал молодежь, как минимум на замену. Ермаков играл, а Ушакова не было даже в заявке основы..
+4
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Dmitry Orlov
Ответ Антимосковский
дело в таланте этих игроков, а не в Португалии
Уезжавшие часто были игроками молодёжных/юниорских сборных России, то есть наверное не совсем бездари. Да и португальские клубы, наверное, не самых бездарных в России выбирали? У них своих хороших игроков хватает.

Да, дело не в Португалии, а в том, рабочая ли вообще схема - уезжать "за опытом" в западные клубы, когда ты в российском клубе не проходишь в основу?
+6
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Dmitry Orlov
Ответ Муканов Арманбек
Надо ехать по примеру Чалова
Чалов, когда уезжал, был уже опытным по меркам РПЛ игроком.
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Shuller18
Ответ Дата саентист
Жаль будет, если так. Нравится его здоровая наглость, редко у столь молодых встречается
Да, мне он тоже гораздо больше остальных молодых нравится.
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Контрольный выстрел
Ответ Дмитрий Евгеньевич
Очень не плохо вливался в первую команду в конце прошлого сезона. И вдруг сдал...
Там походу взросление тяжело проходит.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Контрольный выстрел
Там походу взросление тяжело проходит.
да, либо звездняк поймал, либо конфликт с Федотовым. 100%
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Stilet525
Зимой Крылышки его хотели приобрести. Тогда я не хотел, чтобы парень уходил даже в аренду. Но теперь понятно, что без игровой практики мы талантливого игрока потеряем.
+2
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Дмитрий Евгеньевич
Очень не плохо вливался в первую команду в конце прошлого сезона. И вдруг сдал...
+2
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Дата саентист
Ответ Shuller18
Общался с одной девочкой, которая регулярно посещает матчи дубля ЦСКА и даже контачит с некоторыми молодыми футболистами, говорит, что Ушаков нехилую звезду поймал.
Жаль будет, если так. Нравится его здоровая наглость, редко у столь молодых встречается
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Egor Aleksandrovich
Ответ Кирилл Эсаулов
Так то Куваев результат дал, а Мухин выходил счёт удерживать. А вот чего все так за Ушакова переживают - непонятно, у него по глазам видно, что характер трудный и скажем так, не совсем "армейский".
какой Кучаев результат дал?) не смеши)
Мухин выходит - и за опорную зону сразу страшно становится, спасибо, не надо. даже среднего уровня Зделар смотрится в разы стабильнее и спокойнее на позиции ЦОПа.
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Zieppi
Ответ Shuller18
Общался с одной девочкой, которая регулярно посещает матчи дубля ЦСКА и даже контачит с некоторыми молодыми футболистами, говорит, что Ушаков нехилую звезду поймал.
Ему на цска тв помню много времени уделяли, почти в каждом репортаже появлялся наверное.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Dmitry Orlov
В Португалию "за опытом" из РПЛ за последние годы уезжало много народу. У кого-нибудь кроме Крицюка что-нибудь получилось? Лысцов и Бавин после возвращения оттуда годились разве что в команды-аутсайдеры.
за "опытом" они уезжали в 3-й дивизион португалии, в Лейрию к Толстикову. Это вообще другой уровень.
Лейрия эта никчемная сколько лет не может пройти плей-офф и хотя бы во втордив попасть. Это все что нужно знать об этой команде. Колхоз какой-то
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Ден Ден
Ответ Dmitry Orlov
Уезжавшие часто были игроками молодёжных/юниорских сборных России, то есть наверное не совсем бездари. Да и португальские клубы, наверное, не самых бездарных в России выбирали? У них своих хороших игроков хватает. Да, дело не в Португалии, а в том, рабочая ли вообще схема - уезжать "за опытом" в западные клубы, когда ты в российском клубе не проходишь в основу?
Я полагаю нельзя найти единственное верное решение. Помимо просто игры в футбол молодые ребята сталкиваются с проблемами, с которыми не сталкивались здесь, начиная от языка и заканчивая бытом в чужой стране, налаживанием коммуникаций и т.д.
Уезжать в Европу - не панацея, и думаю, что если 20- летний парень готов к этим трудностям, то следует пробовать. Кто-то сможет заиграть, кто-то вернётся в середняки рпл.
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Муканов Арманбек
Надо ехать по примеру Чалова
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Dmitry Orlov
Да, про Лейрию я слышал. Но ведь не только туда уезжали. Был в Португалии и Андрей Панюков, динамовец, которому здесь в своё время много респектов было, что он уехал, играл в Литве и даже за Аяччо, "а не сидел на контракте лимитчика в РПЛ" (сейчас он мечется между ФНЛ и чемпионатом Белоруссии, а ведь 28 лет, не старый), и Дмитрий Отставнов, что по молодёжке считался перспективным в Динамо, а в итоге стал... доставщиком еды, когда не пробился даже в ФНЛ-2, и небезызвестный армеец Базелюк. В общем, все они по молодости отнюдь не бездарями были. Но не видать, что поездка в Португалию им много дала в плане опыта.
да, были такие. Но Панюков даже в Лиги 2 не сверкал, поэтому предпосылок для закрепиться там или выше не было. Потом обратно позвали, но в Урале где он бы и сейчас играл, зачем-то в Зенит полез. Но там история простая, Сапсания то ли агентом его был, то ли как то имел отношение к его трудоустройствам.
Про Отставнова не слышал. Базелюк в португалию в аренду ездил, но по нему было сразу понятно, что не потянет. Звезда молодежки, на взрослом уровне топорный - он только при определенном тренере мог бы заиграть, где игра всей команды на его замыкание и его сильные качества была заточена. У Григоряна он играл и забивал, но даже он его ругал и "учил".
Мне он чем-то Комличенко напоминает, оба тяжелые столбы. Но чехи его грамотно раскрутили, продали и посчитали прибыль. В Динамо не пошло, в Ростове нашел своего тренера. То что от комличенко несколько ТО крутили нос наши клубы о чем-то говорит. И что краснодар его не вернул. Но у них потом такой же появился, Онугха. Не под их стиль совсем.

Во вторых лигах навскидку могу Иосифова из Вильярреала Б вспомнить, Молчанова из Кана. Еще может есть несколько, но они не играют даже там.
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Egobrain
Ответ Dmitry Orlov
Откуда такое презрение к Боавиште? Команда занимает 9 (из 18) место в чемпионате, где лидируют такие команды как Бенфика и Порту, а такая команда как Спортинг даже не входит в тройку (третье место заняла Брага), при том, что в последние времена, даже когда у российских клубов дела шли лучше, чем сейчас, в еврокубках противостояния с португальскими мы постоянно проигрывали - Спартак - Браге, Зенит - Бенфике, Локомотив - Порту. И неизвестно, кто из РПЛ в очном противостоянии победил бы Боавишту, а кто - нет. Плюс, в ЦСКА у Ушакова нет языкового барьера - тренер русский, в составе много русских, которые, если что, подскажут. А в Боавиште всего этого не будет - чужая среда, другой язык. Так что ВООБЩЕ не факт, что пробиваться в основу Боавишты будет проще, чем в основу ЦСКА.
а где ты увидел презрение? играть в середняке - не то же самое, что играть в клубе, заточенном на результат. тут не до сантиментов, чтобы регулярно играть, надо быть реально лучше других конкурентов. ошибок роста тут не позволят
что до противостояний - ты забываешь, что ЦСКА гонял Бенфику, Зенит - Порту, и вообще кто угодно топтал Спортинг. это вообще ни о чем не говорит, очное противостояние с этими командами никак не влияет на шансы Ушакова заиграть в Боавиште
олсо, никто не говорит, что будет легко. хочет легко - пусть на плейстейшн играет.
но если он не готов бороться с трудностями, выгрызать место в старте и играть даже на уровне середняка Португалии (а уровень там так себе), то армейцам он помочь не сможет ни сейчас, ни в бдущем
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Dmitry Orlov
Ответ Ден Ден
Я полагаю нельзя найти единственное верное решение. Помимо просто игры в футбол молодые ребята сталкиваются с проблемами, с которыми не сталкивались здесь, начиная от языка и заканчивая бытом в чужой стране, налаживанием коммуникаций и т.д. Уезжать в Европу - не панацея, и думаю, что если 20- летний парень готов к этим трудностям, то следует пробовать. Кто-то сможет заиграть, кто-то вернётся в середняки рпл.
Да вот в том и дело, что по мнению комментаторов спортса - это панацея. А когда просишь - приведи хоть один УСПЕШНЫЙ пример за последние лет 10, когда игрок молодым и нераскрывшимся (то есть, не будучи твёрдым игроком основы клуба РПЛ) уезжал за рубеж и сделал там карьеру - в лучшем случае назовут Караваева и Комличенко, для которых хорошая игра в Чехии и Голландии не стала трамплином в топ-5, а после неё они опять вернулись в РПЛ. Но гораздо больше примеров, когда дела пошли хуже, и игрок просто потерял время, а по возвращении - никакого высокого уровня не показывал. Но это быстро забывается. "Надо уезжать, не думать. За развитием, не сидеть в болоте"
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tverd1
Ответ Islam Gasanov
Шикарно если в аренду чтобы набрался опыта и развивался. Главное чтобы без права выкупа,а то парень талант самим нужен
Там надо не развиваться, а взрослеть. Я иногда смотрю на него это как во дворе пацан вышел с мужиками мяч погонять. Любое касание и он отлетает на пару метров. Принимает авантюрные решения. Ему бы в качалку и во второй лиге заматереть.
+1
-1
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