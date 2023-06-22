Хавбек ЦСКА Ушаков интересен «Боавиште» и еще трем клубам из Португалии. Возможна аренда на сезон

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает «Чемпионат», в подписании Ушакова заинтересованы 4 португальских клуба – « », « », « » и « ». Каждый из этих клубов рассматривает возможность аренды 20-летнего полузащитника на сезон.

Егор Ушаков перешел в ЦСКА в 2020 году и дважды выигрывал молодежное первенство России в составе молодежной команды красно-синих. В сезоне-2022/23 Ушаков провел в основном составе 5 матчей во всех турнирах. Подробная статистика доступна здесь.