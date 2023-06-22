Хавбек ЦСКА Ушаков интересен «Боавиште» и еще трем клубам из Португалии. Возможна аренда на сезон
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщает «Чемпионат», в подписании Ушакова заинтересованы 4 португальских клуба – «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан». Каждый из этих клубов рассматривает возможность аренды 20-летнего полузащитника на сезон.
Егор Ушаков перешел в ЦСКА в 2020 году и дважды выигрывал молодежное первенство России в составе молодежной команды красно-синих. В сезоне-2022/23 Ушаков провел в основном составе ЦСКА 5 матчей во всех турнирах. Подробная статистика доступна здесь.
про авантюрные решения тоже - парень с очень хорошей обводкой, обостряет, лезет в дриблинг, да, обрезает иногда, но если ты пытается 1в1 делать игру, то это неизбежно.
а не играет он во 2 части чемпионата из-за того, что сначала травму получил, потом рецидив, а после явный конфликт с Федотовым аля история с Караскалем. ну не может такого быть, что скамейка полу пустая, выпускать некого в группу атаки, а выходят Кучаев, Мухин и т.д. а яркий Ушаков тупо не попадает в заявку.
После выхода с Локо и отменного гола и удаления, он, вроде, выходил только один раз, при том что Федотов активно выпускал молодежь, как минимум на замену. Ермаков играл, а Ушакова не было даже в заявке основы..
Да, дело не в Португалии, а в том, рабочая ли вообще схема - уезжать "за опытом" в западные клубы, когда ты в российском клубе не проходишь в основу?
Мухин выходит - и за опорную зону сразу страшно становится, спасибо, не надо. даже среднего уровня Зделар смотрится в разы стабильнее и спокойнее на позиции ЦОПа.
Лейрия эта никчемная сколько лет не может пройти плей-офф и хотя бы во втордив попасть. Это все что нужно знать об этой команде. Колхоз какой-то
Уезжать в Европу - не панацея, и думаю, что если 20- летний парень готов к этим трудностям, то следует пробовать. Кто-то сможет заиграть, кто-то вернётся в середняки рпл.
Про Отставнова не слышал. Базелюк в португалию в аренду ездил, но по нему было сразу понятно, что не потянет. Звезда молодежки, на взрослом уровне топорный - он только при определенном тренере мог бы заиграть, где игра всей команды на его замыкание и его сильные качества была заточена. У Григоряна он играл и забивал, но даже он его ругал и "учил".
Мне он чем-то Комличенко напоминает, оба тяжелые столбы. Но чехи его грамотно раскрутили, продали и посчитали прибыль. В Динамо не пошло, в Ростове нашел своего тренера. То что от комличенко несколько ТО крутили нос наши клубы о чем-то говорит. И что краснодар его не вернул. Но у них потом такой же появился, Онугха. Не под их стиль совсем.
Во вторых лигах навскидку могу Иосифова из Вильярреала Б вспомнить, Молчанова из Кана. Еще может есть несколько, но они не играют даже там.
что до противостояний - ты забываешь, что ЦСКА гонял Бенфику, Зенит - Порту, и вообще кто угодно топтал Спортинг. это вообще ни о чем не говорит, очное противостояние с этими командами никак не влияет на шансы Ушакова заиграть в Боавиште
олсо, никто не говорит, что будет легко. хочет легко - пусть на плейстейшн играет.
но если он не готов бороться с трудностями, выгрызать место в старте и играть даже на уровне середняка Португалии (а уровень там так себе), то армейцам он помочь не сможет ни сейчас, ни в бдущем