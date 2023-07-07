ЦСКА не продал Зайнутдинова в «Бешикташ» за 3+3 млн евро. За него хотят не менее 6 млн

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Чемпионат.com Футбол

ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Бахтиеру Зайнутдинову.

Турецкий клуб предложил за полузащитника 3 млн евро и еще около 3 млн евро бонусами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА отклонил это предложение. За Зайнутдинова хотят не менее 6 млн евро.

Отмечается, что в случае переезда в Турцию игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера. С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.

В минувшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 27 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.

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13 комментариев

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Tima_Milan
3 + 3 не равно 6, потвердили в ЦСКА
+10
-3
+7
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Спартак пичинен
Ответ Tima_Milan
3 + 3 не равно 6, потвердили в ЦСКА
тут дело не в 3+3=6, а в том, что гарантированно 3, а ещё 3 в случае выполнения определённых условий, которые могут и не произойти, либо эти деньги поступят не сразу, а ЦСКА надо сразу 6
+3
0
+3
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ApXuMaHqPuT
Ответ Spartakus1984
1 гол.2 передачи в РПЛ.Ну да,6 млн.долларов)))Наших паспортистов слишком сильно оценивают
Он же казах, а

С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.

Так что он теперь и их паспортист тоже😐
+3
0
+3
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IlyaGrain
Ответ Spartakus1984
1 гол.2 передачи в РПЛ.Ну да,6 млн.долларов)))Наших паспортистов слишком сильно оценивают
Так он в защите играет вообще-то🤷🏻‍♂️
+2
0
+2
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mbauer
Да нельзя сейчас никого продавать. Продать продашь, а на его место как купишь?
+1
0
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Владислав Дудкин
Ответ Tima_Milan
3 + 3 не равно 6, потвердили в ЦСКА
Тут вопрос в том, что деньги сейчас нужны. Мы же не знаем условий, может 2 года будут эти 3 выплачивать. Плюс всегда есть риск, что на фоне текущей ситуации дурака включат и не смогу перевод сделать или ещё что-то случится. Поэтому все правильно 3+3 не гарантия шести.
+1
0
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Иван Колгашкин
Ответ Spartakus1984
1 гол.2 передачи в РПЛ.Ну да,6 млн.долларов)))Наших паспортистов слишком сильно оценивают
Не забывай 12 лямов за Марадишвили+ Тикнизяна
+1
0
+1
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Spartakus1984
1 гол.2 передачи в РПЛ.Ну да,6 млн.долларов)))Наших паспортистов слишком сильно оценивают
+3
-3
0
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Николай Корягин
Бонусами Золотой мяч прописали?
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мутятя
Зря. Надо было продавать. Особо погоды не делает.
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Олег Елфутин
Ответ T622222
3+3 уже не 6
Двано
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Сергей Искимжи
Ответ Spartakus1984
1 гол.2 передачи в РПЛ.Ну да,6 млн.долларов)))Наших паспортистов слишком сильно оценивают
с какого перепугу он наш паспортист?
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