ЦСКА не продал Зайнутдинова в «Бешикташ» за 3+3 млн евро. За него хотят не менее 6 млн

ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Бахтиеру Зайнутдинову.

Турецкий клуб предложил за полузащитника 3 млн евро и еще около 3 млн евро бонусами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА отклонил это предложение. За Зайнутдинова хотят не менее 6 млн евро.

Отмечается, что в случае переезда в Турцию игрок сможет выступать за « », не занимая место легионера. С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.

В минувшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 27 матчей за , забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.