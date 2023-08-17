«Бавария» начнет сезон с Ульрайхом в воротах. В клубе надеются на скорое возвращение Нойера из-за успешной новой операции (TZ)

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может восстановиться раньше, чем ожидалось.

Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. В конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт, вставленный после травмы.

По информации журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, последняя небольшая операция ускорила процесс восстановления 37-летнего игрока и положительно повлияла на его подвижность.

Из-за этого в клубе приняли решение начать сезон с в воротах, рассчитывая на скорое восстановление Нойера.

Ох, Нойер никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей

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