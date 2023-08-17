«Бавария» начнет сезон с Ульрайхом в воротах. В клубе надеются на скорое возвращение Нойера из-за успешной новой операции (TZ)

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Свен Ульрайх Футбол

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может восстановиться раньше, чем ожидалось.

Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. В конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт, вставленный после травмы.

По информации журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, последняя небольшая операция ускорила процесс восстановления 37-летнего игрока и положительно повлияла на его подвижность.

Из-за этого в клубе приняли решение начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорое восстановление Нойера.

Ох, Нойер никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей

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30 комментариев

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Илья Григорьев
Ответ alexis2020
Уже начали сезон. Хотя в последнее время Нойер не особо и лучше Ульрайха
в какое последнее время, Нойер больше полугода не играет
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<~Inter~>
Ответ Jor Hakobyan
Ждем сезона 24/25. Как видно в этом сезоне нам ничего не видать.
К этому моменту может Тухеля уже не будет и Бавария начнет новый цикл с Фликом которого с высокой долей вероятности уволят с поста тренера сборной
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Jor Hakobyan
Ждем сезона 24/25. Как видно в этом сезоне нам ничего не видать.
+5
-2
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Gestor_36
Ульрайх такой: а оно мне надо? ))
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leroc
Отдать за бесценок Зоммера, чтобы начать сезон с Ульрайхом 💁🏻‍♂️
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Андрей
а почему бы не купить Кевина Траппа, я про него ещё до Зоммера писал. Классный же голкипер, свой в лиге.
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d.xoxlov
Не надо глупить, взяли бы Щенсного, пока он "Ювентусу" особо не нужен и на короткий контракт согласится. Да и не старый ещё, можно и продлить, если зайдёт.
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Противоречивое решение, как мне кажется.
Казалось бы, сейчас Бавария арендует Кепу с правом выкупа, если он выстрелит, будет думать о покупке, но все планы меняет Куртуа с его травмой, и Кепа выбирает Реал.
Могу ошибаться, но практически все имена, которые фигурировали как кандидаты для покупки/аренды на голову выше Ульрайха. Почему бы не взять вратаря в аренду (!!!, не как с Зомером) на полгода, раз есть сильная вера в возвращение Нойера, который при возвращении сразу же усадит на скамейку запасных всех вратарей Баварии, настолько руководство доверяет ему.
Отдельно о Нойере, легенде футбола и Баварии в частности: да, он уже не молод, команду подвел в ответственный момент, но порицать его и злорадствовать не буду, так как это уже сделали другие люди, но одновременно с этим он доказал, что способен возвращаться в строй после длительного отсутствия ( вспомните финал ЛЧ в 2020 году: он, Коман и Киммих взяли трофей тогда). Учитывая все его заслуги, его желание поскорее восстановиться, необходимо дать ему шанс.
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<~Inter~>
Ответ Born is the King
Зачем продали Зоммера? Абсолютно неадекватная продажа
у него отступные были
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tolstiy
и когда он после новой операции востановиться? через полгода?
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Денис Курбатов
Ответ Born is the King
Зачем продали Зоммера? Абсолютно неадекватная продажа
хотел быть основным в долгосрочной перспективе
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Давид Agabekyan
Ответ Jor Hakobyan
Тут Тухель не причем. Тут проблема в игроках. Без характерная игра, мертвая реализация и постоянно пас назад. Вот вся проблема.
Почему те же игроки до этого нормально играли?
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Jor Hakobyan
Ответ Metalloid
Ну чемпионство бавария заберёт даже без вратаря в своей фермерской лиге.
дико сомневаюсь
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Василий Монксик
Ответ Александр Елисеев
А что, Де Хея согласен на сезон пойти временщиком в Баварию?
А что ему бояться конкуренции с переломанным 38 летним Нойером?
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Тухель
Ответ Василий Монксик
Де Хеа свободный агент...
Это будет самое смешное в сезоне. Де Лигт который всю карьеру играл с высокой линией обороны и не представляет что значит играть в автобусе, Упамекано у которого главные плюсы это скорость и игра 1 в 1, а не тактический ум, что в принципе можно сказать и про корейца, только у корейца еще физика лучше чем у француза. И вот эти все будут играть с вратарем, который боится выходить из ворот не умеет играть ногами и т.д. Это превосходный план.
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Александр Елисеев
Ответ Борис Энгельгардт
Нойера скоро 38,можно и посидеть
Тер Штеген скажет, что вы не правы, подсидеть не выйдет)
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Александр Елисеев
Ответ Василий Монксик
Де Хеа свободный агент...
А что, Де Хея согласен на сезон пойти временщиком в Баварию?
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Тухель
Да хватит этого нытья. Бавария первая сеянная в группе ЛЧ, а значит в группе маловероятно большое количество топ соперников и из группы Бавария выйдет, а там и Нойер вернется. В чемпионате никаких особых конкурентов не видится. То что РБ вынес в суперкубке это здорово, только Ольмо провел в прошлом сезоне 23 матча, а до этого 19. К нему был интерес и топ клубов Испании, но травматичность всех отпугнула. Я вообще смотря а старт больше поверил бы в чемпионство Байера, но это Байер и по этому чемпионство и у них маловероятно.
Сольёт кубок Германии Бавария? Ну и ничего страшного.
Слишком много нытья на ветках Баварии. Ничего страшного не происходит.
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Cearvm
В этой истории жалко только Кейна. Англичанину придется играть по бразильской системе)
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