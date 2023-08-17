«Бавария» начнет сезон с Ульрайхом в воротах. В клубе надеются на скорое возвращение Нойера из-за успешной новой операции (TZ)
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может восстановиться раньше, чем ожидалось.
Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. В конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт, вставленный после травмы.
По информации журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, последняя небольшая операция ускорила процесс восстановления 37-летнего игрока и положительно повлияла на его подвижность.
Из-за этого в клубе приняли решение начать сезон с Ульрайхом в воротах, рассчитывая на скорое восстановление Нойера.
Ох, Нойер никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей
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Казалось бы, сейчас Бавария арендует Кепу с правом выкупа, если он выстрелит, будет думать о покупке, но все планы меняет Куртуа с его травмой, и Кепа выбирает Реал.
Могу ошибаться, но практически все имена, которые фигурировали как кандидаты для покупки/аренды на голову выше Ульрайха. Почему бы не взять вратаря в аренду (!!!, не как с Зомером) на полгода, раз есть сильная вера в возвращение Нойера, который при возвращении сразу же усадит на скамейку запасных всех вратарей Баварии, настолько руководство доверяет ему.
Отдельно о Нойере, легенде футбола и Баварии в частности: да, он уже не молод, команду подвел в ответственный момент, но порицать его и злорадствовать не буду, так как это уже сделали другие люди, но одновременно с этим он доказал, что способен возвращаться в строй после длительного отсутствия ( вспомните финал ЛЧ в 2020 году: он, Коман и Киммих взяли трофей тогда). Учитывая все его заслуги, его желание поскорее восстановиться, необходимо дать ему шанс.
Сольёт кубок Германии Бавария? Ну и ничего страшного.
Слишком много нытья на ветках Баварии. Ничего страшного не происходит.