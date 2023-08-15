Ортега – приоритет «Баварии», «Ман Сити» хочет продлить вратаря. Решение зависит от Штефана
Штефан Ортега из «Ман Сити» – приоритет «Баварии» на позицию вратаря.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб контактирует с 30-летним голкипером. Кандидатуру Ортеги в «Баварии» обсуждают в последние дни. Мюнхенцы думали о его трансфере и в январе, незадолго до перехода Яна Зоммера.
При этом Пеп Гвардиола очень доволен Ортегой, а «Манчестер Сити» даже рассматривает вариант с продлением контракта с голкипером, который перешел в клуб летом прошлого года. Нынешнее соглашение Штефана рассчитано до 2025 года.
Журналист Bild Кристан Фальк подтверждает, что «Бавария» ведет переговоры с Ортегой, и добавляет, что клуб контактирует и с агентами Давида Де Хеа.
Репортер Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг пишет, что Ортега стал новым приоритетным вариантом «Баварии». В последние дни клуб провел переговоры с окружением игрока и с ним самим. Решение о переходе в «Баварию» зависит от самого Штефана.
Мюнхенский клуб хочет подписать вратаря на замену Яну Зоммеру, несмотря на хорошие выступления Свена Ульрайха.
В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за «Манчестер Сити» во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).
Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.
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А вообще, Бавария провалила ТО с точки зрения вратарской позиции. Нюбеля в аренду отдали, Зоммера продали, Райя ушёл в Арсенал, Кепа-в Реал. Вот и приходится искать любые варианты. В таком случае, Ортега-очень хороший вариант
Даже удивлен, что он согласился, пусть и в Сити, быть вторым вратарём.
Иногда он смотрелся понадежнее Эдерсона.
Сити нельзя его терять.
Если уж решит уйти в Баварию, что тоже будет понятно, продавать с хорошей выгодой для себя.
По крайней мере точно не хуже тех вариантов, которые Бавария рассматривает последнюю неделю