Ортега – приоритет «Баварии», «Ман Сити» хочет продлить вратаря. Решение зависит от Штефана

Штефан Ортега из «Ман Сити» – приоритет «Баварии» на позицию вратаря.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб контактирует с 30-летним голкипером. Кандидатуру Ортеги в «Баварии» обсуждают в последние дни. Мюнхенцы думали о его трансфере и в январе, незадолго до перехода .

При этом очень доволен Ортегой, а «Манчестер Сити» даже рассматривает вариант с продлением контракта с голкипером, который перешел в клуб летом прошлого года. Нынешнее соглашение Штефана рассчитано до 2025 года.

Журналист Bild Кристан Фальк подтверждает, что « » ведет переговоры с Ортегой, и добавляет, что клуб контактирует и с агентами Давида Де Хеа.

Репортер Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг пишет, что Ортега стал новым приоритетным вариантом «Баварии». В последние дни клуб провел переговоры с окружением игрока и с ним самим. Решение о переходе в «Баварию» зависит от самого .

Мюнхенский клуб хочет подписать вратаря на замену Яну Зоммеру, несмотря на хорошие выступления Свена Ульрайха.

В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за « » во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.

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