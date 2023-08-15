Ортега – приоритет «Баварии», «Ман Сити» хочет продлить вратаря. Решение зависит от Штефана

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Ян Зоммер Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега из «Ман Сити» – приоритет «Баварии» на позицию вратаря.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб контактирует с 30-летним голкипером. Кандидатуру Ортеги в «Баварии» обсуждают в последние дни. Мюнхенцы думали о его трансфере и в январе, незадолго до перехода Яна Зоммера.

При этом Пеп Гвардиола очень доволен Ортегой, а «Манчестер Сити» даже рассматривает вариант с продлением контракта с голкипером, который перешел в клуб летом прошлого года. Нынешнее соглашение Штефана рассчитано до 2025 года.

Журналист Bild Кристан Фальк подтверждает, что «Бавария» ведет переговоры с Ортегой, и добавляет, что клуб контактирует и с агентами Давида Де Хеа.

Репортер Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг пишет, что Ортега стал новым приоритетным вариантом «Баварии». В последние дни клуб провел переговоры с окружением игрока и с ним самим. Решение о переходе в «Баварию» зависит от самого Штефана.

Мюнхенский клуб хочет подписать вратаря на замену Яну Зоммеру, несмотря на хорошие выступления Свена Ульрайха.

В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за «Манчестер Сити» во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.

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19 комментариев

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Фарид Харисов
Ортега тоже у меня в приоритете. Жалко только, что её образ в «Уэнсдей» сильно детский.
+36
-10
+26
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XavIniesta2008-2015
Ответ Роман
Успешная операция продажи Зоммера привела менеджмент Баварии к вечно запасному вратарю Ман Сити. Только респект!
Вечно запасному ? Бавария же не Карсоном интересуется
+19
-1
+18
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Роман
Успешная операция продажи Зоммера привела менеджмент Баварии к вечно запасному вратарю Ман Сити. Только респект!
+25
-8
+17
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XavIniesta2008-2015
Ответ Очки Дани Алвеса
Это ж насколько все у Баварии плохо с внутренними кадрами, что они запасного вратаря Сити рассматривают как основного. Неужели молодых нет совсем? Ну ошибется пару раз, на то он и молодой. Зато потом можно будет грудь колесом по-баварски, типа вот воспитанники.
Ортега-вратарь хорошего уровня в идеальном для вратаря возрасте. Молодые вратари из внутренних резервов Баварии не факт, что вообще дорастут до уровня Ортеги
А вообще, Бавария провалила ТО с точки зрения вратарской позиции. Нюбеля в аренду отдали, Зоммера продали, Райя ушёл в Арсенал, Кепа-в Реал. Вот и приходится искать любые варианты. В таком случае, Ортега-очень хороший вариант
+5
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T S
Ответ Роман
Успешная операция продажи Зоммера привела менеджмент Баварии к вечно запасному вратарю Ман Сити. Только респект!
Который лучше Зоммера)
+6
-2
+4
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jordy
Ортега классный кипер.
Даже удивлен, что он согласился, пусть и в Сити, быть вторым вратарём.
Иногда он смотрелся понадежнее Эдерсона.
Сити нельзя его терять.
Если уж решит уйти в Баварию, что тоже будет понятно, продавать с хорошей выгодой для себя.
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leroc
Зоммер же неплохо справлялся, зачем надо было его продавать 🙃
По крайней мере точно не хуже тех вариантов, которые Бавария рассматривает последнюю неделю
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User 0234
Сел на скамейку запасных в Ман Сити -> Перешёл в Баварию
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Очки Дани Алвеса
Это ж насколько все у Баварии плохо с внутренними кадрами, что они запасного вратаря Сити рассматривают как основного. Неужели молодых нет совсем? Ну ошибется пару раз, на то он и молодой. Зато потом можно будет грудь колесом по-баварски, типа вот воспитанники.
+5
-5
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Radio Muller
На уровне "Арминии" выглядел отлично, чуть ли не главным плеймейкером команды был)) Понятно, что "Бавария" ищет вратаря с пасом, и Ортега в этом плане в разы лучше Де Хеа, но это примерно тот же набор опций, что и Зоммер, у них даже рост плюс-минус одинаковый - значит, пускать некоторые удары будет столь же исправно
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CIONTRO
Нюбеля хотя бы оставили, чем в аренду отдавать.
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Луис ван Гаал
Зоммер - прыгучий, цепкий вратарь, с хорошей реакцией. Но он очень нервный, под прессингом пасует, из-за этого нервничает защита. К тому же относительно невысок. Мне понятно, почему Бавария его не оставила. Что происходит с Нюбелем - не понятно, но за ним наблюдают и, видимо, есть причины подержать его еще в аренде.
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Богдан Канюк
Я как болельщик Реала так рад, что у нас Перес на фоне этих новостей
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Evgeniy Bagel
Ответ trav
при Салихамиджиче такого бы не было но фаны мешка из Баварии думают, что дело было в нём как видим без него всё стало только хуже
классно наверное говорить о том чего не понимаешь
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