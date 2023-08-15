Ортега хочет в «Баварию», но «Ман Сити» будет блокировать сделку до трансфера нового вратаря

Штефан Ортега хочет перейти в «Баварию», но «Ман Сити» пока блокирует трансфер.

Как пишет журналист Ran Sport Мартин Фолькмар, голкипер хотел бы присоединиться к мюнхенскому клубу, так как хотя бы на какое-то время станет там основным, в отличие от «Манчестер Сити».

Однако « » будет блокировать трансфер до тех пор, пока не подпишет нового запасного вратаря.

Ранее стало известно, что Ортега – приоритетный вариант «Баварии».

В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за «Манчестер Сити» во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?