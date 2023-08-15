Ортега хочет в «Баварию», но «Ман Сити» будет блокировать сделку до трансфера нового вратаря
Штефан Ортега хочет перейти в «Баварию», но «Ман Сити» пока блокирует трансфер.
Как пишет журналист Ran Sport Мартин Фолькмар, голкипер хотел бы присоединиться к мюнхенскому клубу, так как хотя бы на какое-то время станет там основным, в отличие от «Манчестер Сити».
Однако «Ман Сити» будет блокировать трансфер Ортеги до тех пор, пока не подпишет нового запасного вратаря.
Ранее стало известно, что Ортега – приоритетный вариант «Баварии».
В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за «Манчестер Сити» во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).
Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.
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Какая-то нелепая мышиная возьня с разменом одного дублёра на другого.
Раз отпустили топового Зоммера за копейки – теперь уже придется норм отстегнуть за приличного кипера.