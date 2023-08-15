Ортега хочет в «Баварию», но «Ман Сити» будет блокировать сделку до трансфера нового вратаря

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега хочет перейти в «Баварию», но «Ман Сити» пока блокирует трансфер.

Как пишет журналист Ran Sport Мартин Фолькмар, голкипер хотел бы присоединиться к мюнхенскому клубу, так как хотя бы на какое-то время станет там основным, в отличие от «Манчестер Сити».

Однако «Ман Сити» будет блокировать трансфер Ортеги до тех пор, пока не подпишет нового запасного вратаря.

Ранее стало известно, что Ортега – приоритетный вариант «Баварии».

В минувшем сезоне немец провел 14 матчей (9 из них – на ноль) за «Манчестер Сити» во всех турнирах и пропустил 7 голов. В этом сезоне он сыграл в финале Суперкубка Англии против «Арсенала» (1:1, по пен. 1:4).

Статистику 30-летнего вратаря можно изучить здесь.

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27 комментариев

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Казанский парень
Ответ Mago_Abu
Челси бы поучиться у Сити, как отпускать вратарей. При том, что Кепа то был основным, а тут второй вратарь команды!
дык Челси не вратаря отпустили, а тренера)
+37
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+36
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Mago_Abu
Челси бы поучиться у Сити, как отпускать вратарей. При том, что Кепа то был основным, а тут второй вратарь команды!
+15
-1
+14
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Ман Сити
Если привоз Онана стоил 60, то за Ортегу можно 100 просить.
+27
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+11
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Kranmeister
Со времен Арминии очень качественный кипер.
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TravenS
Ответ Mago_Abu
Челси бы поучиться у Сити, как отпускать вратарей. При том, что Кепа то был основным, а тут второй вратарь команды!
Конскую зп чтоб не платить. А так Санчес не хуже. До сих пор в шоке, как Кепа не в состоянии перехватить прострел в метре от него, а уж сколько голов пропустил из-за своего недотяга...
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#SharkTeam
Ответ Mago_Abu
Челси бы поучиться у Сити, как отпускать вратарей. При том, что Кепа то был основным, а тут второй вратарь команды!
Боуль деньги не считает
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DolJun
Ответ SaH4r.
ты чего несёшь?
базу, внимай.
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Mago_Abu
Ответ TravenS
Конскую зп чтоб не платить. А так Санчес не хуже. До сих пор в шоке, как Кепа не в состоянии перехватить прострел в метре от него, а уж сколько голов пропустил из-за своего недотяга...
Не, я тоже считаю, что Санчес лучше, но просто отпустить хорошего вратаря, чтобы потом в спешке искать замену - нужно быть гением. Хотя, скорее всего, все дело именно в контракте.
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SaH4r.
Ответ DolJun
а ортега умен! он ведь по факту сильнее едерсона, так что даже интересно как сити поступит, ведь вполне можно распиаренного бразильского дублера слить, а ортегу сделать первым номером
ты чего несёшь?
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Bogdan Fedyuk
Ответ Арасланов Роман
Когда-нибудь, фанаты главного денежного мешка Англии AKA мансити, научаться отличать товарняки от официальных матчей, но это уже другая история P.s У Ортеги кстати пропущенный мяч и упущенный трофей, у Онаны сухарь в первой же игре, что с лицом,а?
Сухарь имени судьи , браво 👏
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Bogdan Fedyuk
Ответ Тухель
И на кой черт Баварии вратарь, которого по договору МС может вернуть за небольшие отступные через сезон другой? Бавария стала фарм клубом МС и воспитывает для английского чемпиона игроков за небольшие деньги. Ну отличный план по развитию топ клуба.
А Бавария разве не топ клуб и не может согласовать контракт без обратного права выкупа? Или это Тухель у нас настолько неграмотен в трансферной политике ?
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Alxx3xx
Ответ DolJun
а ортега умен! он ведь по факту сильнее едерсона, так что даже интересно как сити поступит, ведь вполне можно распиаренного бразильского дублера слить, а ортегу сделать первым номером
Ну то что не слабее, это уж точно.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Ман Сити
Если привоз Онана стоил 60, то за Ортегу можно 100 просить.
Онана только перешёл у манси уже возгорание
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Bogdan Fedyuk
Ответ Арасланов Роман
Не вам о судьях говорить, если бы не Чеферин давно бы уже без ек в Чемпионшипе сидели
А как связан Чеферин и Чемпионшип ?
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Арасланов Роман
Ответ Bogdan Fedyuk
Сухарь имени судьи , браво 👏
Не вам о судьях говорить, если бы не Чеферин давно бы уже без ек в Чемпионшипе сидели
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Yu123
Ответ Иван Иванов
Чувак, если Ортега стоит 100, то боюсь спросить сколько стоит Эдерсон?
10
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Иван Иванов
Ответ Ман Сити
Если привоз Онана стоил 60, то за Ортегу можно 100 просить.
Чувак, если Ортега стоит 100, то боюсь спросить сколько стоит Эдерсон?
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#SharkTeam
Ответ Ман Сити
Если привоз Онана стоил 60, то за Ортегу можно 100 просить.
Фактос
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Crosby84
Ульрайх и Ортега – воротчики примерно одного (посредственного) уровня.
Какая-то нелепая мышиная возьня с разменом одного дублёра на другого.

Раз отпустили топового Зоммера за копейки – теперь уже придется норм отстегнуть за приличного кипера.
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Sheldon Cooper
в фифа 16 в Мюнхен-1860 у меня под Митрюшкиным сидел
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Стопы Зайона
Какая еще Бавария ? Артеге еще в Битлджус 2 надо сняться, а там и новый сезон Уэнздей на подходе.
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