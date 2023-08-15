«Барса» хочет арендовать Канселу с обязательством выкупа. «Ман Сити» согласится при сумме в 60 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу деньги Футбол

«Манчестер Сити» и «Барселона» ведут переговоры об аренде Жоау Канселу.

Каталонский клуб надеется арендовать защитника на сезон с обязательством выкупа следующим летом. На этой неделе переговоры могут выйти на заключительную стадию, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

«Ман Сити» готов отпустить Канселу, но не хочет снижать сумму и потребует включить в соглашение обязательство выкупа за 60 млн евро.

«Барселона» хочет усилить правый фланг обороны после ухода Хулиана Араухо в «Лас-Пальмас» на правах аренды, а также в связи с возможным трансфером Серджиньо Деста.

К футболисту, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, также проявляют интерес саудовские клубы, но источники сообщили ESPN, что он предпочел бы перейти в «Барселону».

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Жоау не попал в заявку «Ман Сити» на матч 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0) и на игру за Суперкубок Европы против «Севильи», которая состоится завтра.

Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.

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34 комментария

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Akezhan Kutvarov
Не молодой. Токсичный. Не заиграл в Баварии. Сити хочет от него избавиться. Дорого за 60. Вот бы 25-30 ему красная цена.
+29
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Бакытжан Оразхан
Не многовота ли за 29 летнего
+19
-9
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мимоКрокодил
Ответ Ruslan3132
где 60 млн, где барса ))) им придется базу продавать ради этого трансфера
Сколько раз это слышали уже... Кстати где там Мбаппе? )
+12
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GuruFutbola
Ответ DolJun
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Как у синебуса год назад во всех состоявшихся трансферах Барсы?)
+9
-4
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Egor Aleksandrovich
Ответ Akezhan Kutvarov
Не молодой. Токсичный. Не заиграл в Баварии. Сити хочет от него избавиться. Дорого за 60. Вот бы 25-30 ему красная цена.
за 25-30 сейчас ноунеймов продают, и то, иногда больше просят.
+5
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2vdhrvmmzf
Нужно быть умалишённым в текущей финансовой обстановке давать 60 млн за 29летнего флангового дефа
+4
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+4
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Falco27
Конселу хороший вариант, но 60 мультов многовато
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ljolik888
Берём в аренду и потом не выкупаем .Почему Милану с Дестом , Атлетико с Гризманом и так далее можно , а Барселоне нет ?
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GuruFutbola
Сойдутся на 40
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versus_
Слишком легко Сити избавляется от класс-генерирующих игроков. Раньше Пеп тасовал ими, иногда Марез-Сильва-Гюндоган попеременно сидели в запасе в 2 последние сезона и это позволяло всегда их держать в физико-психологическом тонусе. Канселу тоже был жертвой большого количества классных игроков, а сейчас он бы стал безусловным игроком старта.
Большие команды Англии (да и Европы) переживают кризис и это позволит Сити некоторое время держаться на плаву, но через год-два им будет уже трудно с такой трансферной политикой.
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MESSIya
Нет,не надо
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Nike of FW
Ответ Ruslan3132
где 60 млн, где барса ))) им придется базу продавать ради этого трансфера
увы , но ты мало чего смыслишь в ффп
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Altim
Ответ ljolik888
Берём в аренду и потом не выкупаем .Почему Милану с Дестом , Атлетико с Гризманом и так далее можно , а Барселоне нет ?
Потому что просто в аренду не дадут. Есть разница "право выкупа" и "обязательство выкупа".
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DolJun
Ответ GuruFutbola
В футболе бывает такое, когда игрок своей игрой заслуживает повышения и его уже никакими деньгами не заставишь остаться в клубе трамплине)
знаю, так было с неймаром, с кесье, с тем же месси, но кто-то просто оказывается в ситуации, когда приходится соглашаться на тех, кто другим клубам не нужен) это про кристенсена и алонсо, например. ведь когда челси захотел сохранить аспи - проблемы не возникло)
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GuruFutbola
Ответ DolJun
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Кристенсен сильнее всех нынешних защитников синебуса вместе взятых)
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ketch-messi
Ответ Василий Монксик
Что там за конфликт такой с Пепом у них ,интересно из-за чего
Он вроде говорил, что всегда должен быть в старте…
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kutavlik
А можно сразу весь МанСити, вместе с Пепом????
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Адам Алмарз
Если б не токсичность был бы норм игроком. А так и в Баварии не заиграл, не знаю 60 лямов для Барсы неподъемные суммы.
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Pavel Harriss
может потому, что в аренде Деста не было пункта обязательного выкупа? не подумал об этом?
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cektor
этот токсик не нужен
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Василий Монксик
Что там за конфликт такой с Пепом у них ,интересно из-за чего
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