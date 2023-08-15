«Барса» хочет арендовать Канселу с обязательством выкупа. «Ман Сити» согласится при сумме в 60 млн евро
«Манчестер Сити» и «Барселона» ведут переговоры об аренде Жоау Канселу.
Каталонский клуб надеется арендовать защитника на сезон с обязательством выкупа следующим летом. На этой неделе переговоры могут выйти на заключительную стадию, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
«Ман Сити» готов отпустить Канселу, но не хочет снижать сумму и потребует включить в соглашение обязательство выкупа за 60 млн евро.
«Барселона» хочет усилить правый фланг обороны после ухода Хулиана Араухо в «Лас-Пальмас» на правах аренды, а также в связи с возможным трансфером Серджиньо Деста.
К футболисту, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, также проявляют интерес саудовские клубы, но источники сообщили ESPN, что он предпочел бы перейти в «Барселону».
Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Жоау не попал в заявку «Ман Сити» на матч 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0) и на игру за Суперкубок Европы против «Севильи», которая состоится завтра.
Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.
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Большие команды Англии (да и Европы) переживают кризис и это позволит Сити некоторое время держаться на плаву, но через год-два им будет уже трудно с такой трансферной политикой.