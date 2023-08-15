«Барса» хочет арендовать Канселу с обязательством выкупа. «Ман Сити» согласится при сумме в 60 млн евро

«Манчестер Сити» и «Барселона» ведут переговоры об аренде Жоау Канселу.

Каталонский клуб надеется арендовать защитника на сезон с обязательством выкупа следующим летом. На этой неделе переговоры могут выйти на заключительную стадию, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

«Ман Сити» готов отпустить Канселу, но не хочет снижать сумму и потребует включить в соглашение обязательство выкупа за 60 млн евро.

« » хочет усилить правый фланг обороны после ухода Хулиана Араухо в «Лас-Пальмас» на правах аренды, а также в связи с возможным трансфером Серджиньо Деста.

К футболисту, контракт которого с « » рассчитан до 2027 года, также проявляют интерес саудовские клубы, но источники сообщили ESPN, что он предпочел бы перейти в «Барселону».

Вторую часть прошлого сезона провел в «Баварии» на правах аренды. Жоау не попал в заявку «Ман Сити» на матч 1-го тура против «Бернли» (3:0) и на игру за Суперкубок Европы против «Севильи», которая состоится завтра.

Статистику 29-летнего защитника можно найти здесь.

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