«Ман Сити» и Бернарду продлят контракт до 2026-го. Хавбек устно дал согласие

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернарду Силва Фабрицио Романо Футбол

Бернарду Силва и «Манчестер Сити» продлят контракт на три года.

29-летний хавбек сборной Португалии устно согласился на заключение нового соглашения, тем самым он официально сообщил клубу о желании остаться.

В «Ман Сити» ожидают, что контракт до лета 2026 года будет подписан до конца следующей недели.

В прошлом сезоне, в котором «Сити» сделал требл, Силва забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

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15 комментариев

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Сикарио
Где-то ща полыхнет)))
Барсаглоры уже в состав его вставили))
+15
-3
+12
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Streetbor
отпускать Бернарду в принципе была бы ошибка, а уж после травмы КДБ тем более.
+10
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+10
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Roman
Ответ Дилявяр Ашимов
эх жаль я думал он в Барселону перейдет
молод еще Бернарду, чтобы ехать на пенсию в лигу костоломов и навесного футбола
+8
-2
+6
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Сикарио
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Прокатили нашу Барсу 😢
использовали((
+2
0
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Прокатили нашу Барсу 😢
+4
-4
0
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Personology Center
Бернарду СИЛЬНО..., т.е. Силва. )
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f0mk4
Отличная новость, а то новости про Барсу все равно смущали
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Пепси пеналдувич
После травмы Кевина, отпускать его маразм.
Отличный игрок, жаль в Барсу сорвалось все с переходом(
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Иван Иванов
Ээээ, Бернарду же отлично вписывался в дуэт с Педри центре Барселоны!!!! 🤷🏻‍♂️
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Казанский парень
Ответ Дилявяр Ашимов
эх жаль я думал он в Барселону перейдет
Губу-то закатайте) или не все ещё рычаги использовали?
+1
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Сикарио
Ответ zzzeeerrrooo
Правый защ в приоритете В атаке будет много молодняка А Бернарду нужен Сити как воздух без КДБ
А удобно чо, за 2 клуба болеть, да?))
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