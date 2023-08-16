«Ман Сити» и Бернарду продлят контракт до 2026-го. Хавбек устно дал согласие
Бернарду Силва и «Манчестер Сити» продлят контракт на три года.
29-летний хавбек сборной Португалии устно согласился на заключение нового соглашения, тем самым он официально сообщил клубу о желании остаться.
В «Ман Сити» ожидают, что контракт до лета 2026 года будет подписан до конца следующей недели.
В прошлом сезоне, в котором «Сити» сделал требл, Силва забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Барсаглоры уже в состав его вставили))
Отличный игрок, жаль в Барсу сорвалось все с переходом(