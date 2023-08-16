«Ман Сити» и Бернарду продлят контракт до 2026-го. Хавбек устно дал согласие

Бернарду Силва и «Манчестер Сити» продлят контракт на три года.

29-летний хавбек сборной Португалии устно согласился на заключение нового соглашения, тем самым он официально сообщил клубу о желании остаться.

В « » ожидают, что контракт до лета 2026 года будет подписан до конца следующей недели.

В прошлом сезоне, в котором «Сити» сделал требл, забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах . Его статистика – здесь.

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