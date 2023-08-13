«Реал» не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав «ПСЖ». «Мадрид» все еще намерен подписать его бесплатно в 2024-м
«Реал» намерен оставаться в стороне в вопросе отношений Килиана Мбаппе и «ПСЖ».
Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.
Как сообщает Marca, «Мадрид» не считает нынешнее изменение ситуации своим провалом. Клуб старался дистанцироваться от происходящего, не планировал подписание француза этим летом и не вел переговоров ни с игроком, ни с «ПСЖ».
Теперь «Реал» намерен продолжать следить за развитием ситуации. Если Мбаппе не продлит контракт и будет вести переговоры о приходе свободным агентом в январе 2024 года, «Мадрид» постарается договориться с ним о трансфере летом 2024-го.
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А к тому времени слоганом Мадрида и их болельщиков будет "в Реал не зовут 8 раз"
а число "8" как известно, означает бесконечность.
Согласно сведениям журналистов El Debate, «королевский» клуб считает поступок Мбаппе предательством. В Мадриде посчитали, что Килиан специально использовал переговоры с «Реалом» для того, чтобы выбить крупный контракт у «ПСЖ». Кроме того, в клубе уверены, что после такого фанаты команды не примут француза.
вот ещё
Флорентино Перес не переживает из-за решения Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
«Реал Мадрид» продолжит работать над тем, чтобы всегда привлекать лучших игроков.
Ситуация с Мбаппе уже в прошлом», – заявил президент «Реала» после победы клуба в финале Лиги чемпионов.
– Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом. Нет никого, кто был бы выше «Реала». Это отличный футболист, он лучше остальных умеет побеждать, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.
Я люблю его, он прикладывал усилия, и давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал», потому что это была его мечта детства. Слышал, что его мама была разочарована.
– Почему не был подписан предварительный контракт?
– Это было невозможно. Для этого нужно было идти к «ПСЖ» вместе с игроком, а это привело бы к большим волнениям вокруг Мбаппе. Самым разумным решением было дождаться окончания срока контракта. «ПСЖ» бы сделал эту ситуацию публичной, и это лишь усилило бы давление, с которым было и так нелегко справляться.
Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Мбаппе, который отказывается от мероприятий в сборной, – не мой Мбаппе. Я не хочу этого. Я думаю, что они сбили его с толку.
– Как вы узнали о его решении?
– Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я видел, что это уже не тот Мбаппе, которого я хотел подписать. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу, – сказал президент «Реала» в интервью El Chiringuito.
«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.
Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал президент «Мадрида» после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).
почему бы просто не отрицать очевидное, и не сказать что Мбаппе топ футболист, что Мадрид его хочет, и будет ждать столько, сколько потребуется. Зачем все это лицемерие?