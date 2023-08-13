«Реал» не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав «ПСЖ». «Мадрид» все еще намерен подписать его бесплатно в 2024-м

«Реал» намерен оставаться в стороне в вопросе отношений Килиана Мбаппе и «ПСЖ».

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

Как сообщает Marca, « » не считает нынешнее изменение ситуации своим провалом. Клуб старался дистанцироваться от происходящего, не планировал подписание француза этим летом и не вел переговоров ни с игроком, ни с « ».

Теперь «Реал» намерен продолжать следить за развитием ситуации. Если Мбаппе не продлит контракт и будет вести переговоры о приходе свободным агентом в январе 2024 года, «Мадрид» постарается договориться с ним о трансфере летом 2024-го.

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