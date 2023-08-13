«Реал» не считает своим провалом возвращение Мбаппе в состав «ПСЖ». «Мадрид» все еще намерен подписать его бесплатно в 2024-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» намерен оставаться в стороне в вопросе отношений Килиана Мбаппе и «ПСЖ».

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

Как сообщает Marca, «Мадрид» не считает нынешнее изменение ситуации своим провалом. Клуб старался дистанцироваться от происходящего, не планировал подписание француза этим летом и не вел переговоров ни с игроком, ни с «ПСЖ».

Теперь «Реал» намерен продолжать следить за развитием ситуации. Если Мбаппе не продлит контракт и будет вести переговоры о приходе свободным агентом в январе 2024 года, «Мадрид» постарается договориться с ним о трансфере летом 2024-го.

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29 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ Roman
А как же инсайды о том, что при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и вообще, что в Реал дважды не зовут?)
Инсайды от пользователей спортса?)
+21
-4
+17
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Roman
А как же инсайды о том, что при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и вообще, что в Реал дважды не зовут?)
+27
-21
+6
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Геннадий Чеботарев
а это уже журналюги перца включились))))
+11
-5
+6
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Blaumerc
двери Мадрида закроются для Мбаппе, только после того как он кинет Мадрид в седьмой раз, где-то в году 2028-м.
А к тому времени слоганом Мадрида и их болельщиков будет "в Реал не зовут 8 раз"
а число "8" как известно, означает бесконечность.
+10
-7
+3
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ts_vlad
Ответ Roman
А как же инсайды о том, что при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и вообще, что в Реал дважды не зовут?)
Когда Перес что-то такое говорил?
+10
-8
+2
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St.7
Мбаппе-самый настоящий лицемер.Профукать карьеру таким образом…За то денег поднимет
+1
0
+1
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ponso
Вот они набрасывают конечно. Не лопатами - бульдозерами)
+4
-3
+1
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EvertoniaMen
Ответ Roman
А как же инсайды о том, что при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и вообще, что в Реал дважды не зовут?)
Так никто ещё же никуда не перешел. Вы верите одним слухам, противопоставляя им другие))
+3
-2
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Роман
Возможно Барселона сможет себе его купить. Недавно 1.5 млн смогли где-то выручить. Ещё 178.5 млн и он их.
+5
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Aggrrist
можно смотреть вечно на три вещи.. и одна из них как Реал бесплатно подписывает Мбаппе
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Никита Алексеев
Тут только провал для карьеры Мбаппе, не более
+3
-3
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Blaumerc
Ответ ts_vlad
Когда Перес что-то такое говорил?
Владельцы мадридского «Реала» больше не помышляют о приглашении звездного французского нападающего Килиана Мбаппе после срыва переговоров в конце сезона-2021/2022. Тогда стороны были близки к сделке, однако после длительных переговоров игрок отказал «сливочным» и заключил новый выгодный контракт с «ПСЖ».
Согласно сведениям журналистов El Debate, «королевский» клуб считает поступок Мбаппе предательством. В Мадриде посчитали, что Килиан специально использовал переговоры с «Реалом» для того, чтобы выбить крупный контракт у «ПСЖ». Кроме того, в клубе уверены, что после такого фанаты команды не примут француза.

вот ещё
Флорентино Перес не переживает из-за решения Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
«Реал Мадрид» продолжит работать над тем, чтобы всегда привлекать лучших игроков.
Ситуация с Мбаппе уже в прошлом», – заявил президент «Реала» после победы клуба в финале Лиги чемпионов.
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Dexter Morgan
Ответ Roman
А как же инсайды о том, что при Пересе Мбаппе никогда не будет в Реале и вообще, что в Реал дважды не зовут?)
Это ты сам выдумал? Когда и где Перес такое говорил? Поражают люди, которые вообще не в материале, но что-то где-то слышали.
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ts_vlad
Ответ Blaumerc
Владельцы мадридского «Реала» больше не помышляют о приглашении звездного французского нападающего Килиана Мбаппе после срыва переговоров в конце сезона-2021/2022. Тогда стороны были близки к сделке, однако после длительных переговоров игрок отказал «сливочным» и заключил новый выгодный контракт с «ПСЖ». Согласно сведениям журналистов El Debate, «королевский» клуб считает поступок Мбаппе предательством. В Мадриде посчитали, что Килиан специально использовал переговоры с «Реалом» для того, чтобы выбить крупный контракт у «ПСЖ». Кроме того, в клубе уверены, что после такого фанаты команды не примут француза. вот ещё Флорентино Перес не переживает из-за решения Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». «Реал Мадрид» продолжит работать над тем, чтобы всегда привлекать лучших игроков. Ситуация с Мбаппе уже в прошлом», – заявил президент «Реала» после победы клуба в финале Лиги чемпионов.
То есть желтуха из прессы, и слова Переса про то, что Мадрид продолжит привлекать лучших - это пруф того, что для Мбаппе двери закрыты?))
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Blaumerc
Ответ Artuom Batishev
Инсайды от пользователей спортса?)
Флорентино Перес высказался об отказе Килиана Мбаппе от перехода в «Реал».

– Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом. Нет никого, кто был бы выше «Реала». Это отличный футболист, он лучше остальных умеет побеждать, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить.

Я люблю его, он прикладывал усилия, и давление заставило его поменять решение. Это нелегко. Думаю, его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал», потому что это была его мечта детства. Слышал, что его мама была разочарована.

– Почему не был подписан предварительный контракт?

– Это было невозможно. Для этого нужно было идти к «ПСЖ» вместе с игроком, а это привело бы к большим волнениям вокруг Мбаппе. Самым разумным решением было дождаться окончания срока контракта. «ПСЖ» бы сделал эту ситуацию публичной, и это лишь усилило бы давление, с которым было и так нелегко справляться.

Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Мбаппе, который отказывается от мероприятий в сборной, – не мой Мбаппе. Я не хочу этого. Я думаю, что они сбили его с толку.

– Как вы узнали о его решении?

– Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я видел, что это уже не тот Мбаппе, которого я хотел подписать. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу, – сказал президент «Реала» в интервью El Chiringuito.
                                                                          

«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.
Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал президент «Мадрида» после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0). 

почему бы просто не отрицать очевидное, и не сказать что Мбаппе топ футболист, что Мадрид его хочет, и будет ждать столько, сколько потребуется. Зачем все это лицемерие?
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Eden Hazard
Ответ Dexter Morgan
Реал очень грамотно себя ведёт. Бесплатно перейдёт Мбаппе. Реал как раз сейчас и не собирается его покупать. Мбаппе тоже в выигрыше. Подписной бонус получит от Реала. ПСЖ получил то, что заслужил.
Подписной, агентские и зарплата будут больше чем вся сумма за Беллингема. Но даже если так, есть стопроцентная уверенность что он перейдет в 2024? У меня вот нет, например.
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statistic5
Ответ Dexter Morgan
Реал очень грамотно себя ведёт. Бесплатно перейдёт Мбаппе. Реал как раз сейчас и не собирается его покупать. Мбаппе тоже в выигрыше. Подписной бонус получит от Реала. ПСЖ получил то, что заслужил.
мне кажется, Перес еще может неплохо Килиану и подписной бонус подрезать)))
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