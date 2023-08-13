Мбаппе проведет сезон в «ПСЖ». Он пообещал, что не уйдет бесплатно

Теги ПСЖ Тулуза Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе будет играть за «ПСЖ» в сезоне-2023/24.

Как сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол, 24-летний нападающий не сменит клуб и будет выступать за парижскую команду.

«Килиан Мбаппе останется и будет играть за «ПСЖ» в этом сезоне. Крупная победа президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи после противостояния со звездным игроком.

Ожидается, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Это означает, что он не сможет просто так перейти в «Реал Мадрид» следующим летом», – описал ситуацию журналист.

По информации L’Équipe, нападающий сегодня дал «ПСЖ» обещание, согласно которому он не покинет клуб бесплатно. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. «ПСЖ» хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

Ожидается, что нападающий войдет в состав парижской команды на матч с «Тулузой», который состоится в рамках 2-го тура Лиги 1.

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119 комментариев

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ILya__Filimonov
Опять разводит всех
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Dmitriy6354
Кто-то думал иначе...🤡🤡🤡🤡 Эх... Реал, Реал... Надо Кейна было брать😕 Остаётся ждать только Холланда. В з@д эту черепашку...🤡🤡🤡
+77
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Skotinas
Ответ Евгений Вырныгаев
обманывая всех, чаще всего, ты обманываешь себя
Джейсон Стэтхэм©
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Евгений Вырныгаев
Ответ ILya__Filimonov
Опять разводит всех
обманывая всех, чаще всего, ты обманываешь себя
+28
-1
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ML26
К слову, Реал не делал ни одного предложения по Мбаппе этим летом, но некоторые индивиды будут говорить, что он над ними надругался😃
+35
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Артём Поддубный
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Каким образом? Реал никаких шагов к нему не делал. Никаких предложений. Он мог надругаться над кем-то только в твоих грязных мечтах)
+26
-10
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VAR Enjoyer
Ответ Борщ со сметанкой
На Реале свет клином не сошелся, его с радостью купят другие команды
Ну, так то вроде и так. Но пока за ним только Реал бегает, остальным клубам он не так нужен либо они не потянут его финансово.
+8
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RealJon
это как? в Франции нет никаких отступных, и это нельзя в контракте показать. )))
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ShamilK
Ответ ML26
К слову, Реал не делал ни одного предложения по Мбаппе этим летом, но некоторые индивиды будут говорить, что он над ними надругался😃
Не подписали Кейна, чтобы это "экономически" не ударило по клубу при подписании Мбаппе бесплатно в 2024 году(Были разговоры, что даже в последнюю неделю августа сейчас заберут и Перес вообще продумал на миллион шагов все). Так что да, шейхи и Мбаппе посмеялись и опозорили Переса на весь мир уже дважды. Для Хелайфи после истории в 2021 уже дело принципа позорить Переса каждое ТО
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VAR Enjoyer
Будет забавно, если в 2024 Реал откажется его подписывать
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зак
Ответ Артём Поддубный
Каким образом? Реал никаких шагов к нему не делал. Никаких предложений. Он мог надругаться над кем-то только в твоих грязных мечтах)
не обращай внимание, над ним в лифте надругался сосед в майке Реала с номером 7, теперь он думает что это был Роналду и Реал, это ему так сосед сказал) последствия мы видим)
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Безумный Макс
Мбаппе один из самый отвратительный игроков в футболе по поведению что я помню))
просто алчный и жалкий сопляк который за счёт Реала пытается каждый раз вытрясти из ПСЖ как можно больше)
надеюсь Холланд и Ко не дадут ему возможность выиграть ЗМ
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RealJon
Ответ RealJon
это как? в Франции нет никаких отступных, и это нельзя в контракте показать. )))
представляю разговор между Реала и ПСЖ
- ало ПСЖ, вот мы пришли за черепашку, вы же обещали
- аа, да да, цена 200млн, можете забрать
- это как 200млн?! вы же сказали отпустите его за приемлемую сумму
- ну, если не можете платить, дайте знать когда можете ))))
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MK
Пока Реал ждал Мбаппе, там Кейна купили, и еще он остался) надо было брать Кейна когда было возможно)
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RealJon
Ответ MK
Пока Реал ждал Мбаппе, там Кейна купили, и еще он остался) надо было брать Кейна когда было возможно)
Перес не хотел. его не подписали точно по причинам: его возраста (30 лет) и цены (120 лямов)
Перес прсото не хотел торговаться с Леви за старого игрока. Он помнить что может случиться с старым игроком за 120лямов даже если он игрок мирового уровня
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VAR Enjoyer
Ответ Александр Калачев
Ну МЮ какое-нибудь подпишет с новым владельцем, или кто-то верит, что Мбаппе только в реал уйти хочет
А зачем ему МЮ? Он же хочет брать трофеи
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Игорь Ерин
Через год с Неймаром опять в одной команде будет ...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Monkin Murkin
этот зм фикция,а не награда.Он должен был его получить после победы Франции в 2018 году где был одним из лидеров сборной
Вот именно, что "одним из"
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Макс Коновалов 1000
Главный мошенник в мире футбола 🤣
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Monkin Murkin
Все ожидаемо ,ни в какой Реал он не перейдет ,в след сезоне тоже самое будет.
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BZB
Так и пролетит карьера Мбаппе, в каких-то непонятных интригах. За которыми всем скоро наскучит следить.
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RealFlector
эта эпопея уже достала.
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Maturmalai
Оспади, а разговоров то было!
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VAR Enjoyer
Ответ Борщ со сметанкой
С Мбаппе в команде любая команда автоматом становится претендентом на ЛЧ, будь то МЮ, Челси или Ливерпуль
А что у ПСЖ не получается тогда, если он сам может вывезти?
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Tornado S
конкретно унизил реал!! браво 👏
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