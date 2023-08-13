Мбаппе проведет сезон в «ПСЖ». Он пообещал, что не уйдет бесплатно
Килиан Мбаппе будет играть за «ПСЖ» в сезоне-2023/24.
Как сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол, 24-летний нападающий не сменит клуб и будет выступать за парижскую команду.
«Килиан Мбаппе останется и будет играть за «ПСЖ» в этом сезоне. Крупная победа президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи после противостояния со звездным игроком.
Ожидается, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Это означает, что он не сможет просто так перейти в «Реал Мадрид» следующим летом», – описал ситуацию журналист.
По информации L’Équipe, нападающий сегодня дал «ПСЖ» обещание, согласно которому он не покинет клуб бесплатно. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. «ПСЖ» хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.
Ожидается, что нападающий войдет в состав парижской команды на матч с «Тулузой», который состоится в рамках 2-го тура Лиги 1.
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просто алчный и жалкий сопляк который за счёт Реала пытается каждый раз вытрясти из ПСЖ как можно больше)
надеюсь Холланд и Ко не дадут ему возможность выиграть ЗМ
- ало ПСЖ, вот мы пришли за черепашку, вы же обещали
- аа, да да, цена 200млн, можете забрать
- это как 200млн?! вы же сказали отпустите его за приемлемую сумму
- ну, если не можете платить, дайте знать когда можете ))))
Перес прсото не хотел торговаться с Леви за старого игрока. Он помнить что может случиться с старым игроком за 120лямов даже если он игрок мирового уровня