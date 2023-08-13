Мбаппе проведет сезон в «ПСЖ». Он пообещал, что не уйдет бесплатно

Килиан Мбаппе будет играть за «ПСЖ» в сезоне-2023/24.

Как сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол, 24-летний нападающий не сменит клуб и будет выступать за парижскую команду.

« останется и будет играть за «ПСЖ» в этом сезоне. Крупная победа президента «ПСЖ» после противостояния со звездным игроком.

Ожидается, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Это означает, что он не сможет просто так перейти в « » следующим летом», – описал ситуацию журналист.

По информации L’Équipe, нападающий сегодня дал «ПСЖ» обещание, согласно которому он не покинет клуб бесплатно. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. « » хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

Ожидается, что нападающий войдет в состав парижской команды на матч с «Тулузой», который состоится в рамках 2-го тура Лиги 1.

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