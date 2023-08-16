«Спартак» заявил, что на игре с «Зенитом» установят рекорд посещаемости РПЛ в сезоне. Продано 25 тысяч билетов
«Спартак» продал 25 тысяч билетов на домашний матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».
Как сообщает пресс-служба московского клуба, на игре будет установлен рекорд посещаемости РПЛ в сезоне.
«Не останавливаемся на этой отметке и призываем вас продолжать брать билеты на суперматч «Спартак» – «Зенит»! Мы открыли еще несколько секторов, билеты на которые уже в продаже!» – сообщили в «Спартаке».
Матч пройдет в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Ожидаемый аншлаг
Место Клуб Вместимость Зрители Игры Средняя
посещаемость Заполняемость
1 Зенит 63 145 44 230 2 22 115 35,0%
2 Урал 35 000 40 645 3 13 548 38,7%
3 Факел 19 845 13 085 1 13 085 65,9%
4 Краснодар 35 179 25 507 2 12 754 36,3%
5 Ростов 45 415 37 761 3 12 587 27,7%
6 Балтика 30 600 11 615 1 11 615 38,0%
7 Рубин 42 398 22 628 2 11 314 26,7%
8 Спартак 45 496 22 458 2 11 229
В этом сезоне на спартак ровно в два раза меньше народу ходит, чем на Зенит.
Да, в общем, всегда так было. О каких тыщах трут тут разные кб не пойму.