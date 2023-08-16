«Спартак» заявил, что на игре с «Зенитом» установят рекорд посещаемости РПЛ в сезоне. Продано 25 тысяч билетов

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Футбол

«Спартак» продал 25 тысяч билетов на домашний матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, на игре будет установлен рекорд посещаемости РПЛ в сезоне.

«Не останавливаемся на этой отметке и призываем вас продолжать брать билеты на суперматч «Спартак» – «Зенит»! Мы открыли еще несколько секторов, билеты на которые уже в продаже!» – сообщили в «Спартаке».

Матч пройдет в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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62 комментария

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Evil_Alastar
Что? Против клуба, который никому кроме Питера не интересен? 🥰
+59
-27
+32
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pashajj
Самый популярный клуб страны едет, ничего удивительного.
+57
-42
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Архитектор Мендисабаль
К чему такие призыаы в преддверии игры против клуба, который вам ну никак не интересен в качестве соперника? Это же палево голимое, Спартак!
+20
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Filipp Gorski
Ответ Evil_Alastar
Что? Против клуба, который никому кроме Питера не интересен? 🥰
Ну так то лучший клуб страны и чемпион едет к Спартаку
Ожидаемый аншлаг
+38
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riverman1980
Зенит самый популярный клуб в Москве после Реала.
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mean machine/
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Судя, по статистике, эти люди собираются, чтобы в очередной раз страдать.
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Все хотят посмотреть на чемпиона
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mean machine/
Ответ pashajj
Самый популярный клуб страны едет, ничего удивительного.
И самый титулованный!👆😎
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mean machine/
Ахаха!))
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Удар Кержакова
а как же фан айди?
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munhin
Странно, рекорда на не самый непринципиальный матч, на какую то провинциальнцю команду болельщики которой постоянно страдают от комплексов )))
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Василий Монксик
Как обычно ,самый популярный клуб России и Москвы к вам едет,папа и хозяин ваш едет,все бегом на стадион!)
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corazón blanco
Ответ Сергей48
Бегу за билетом🏃🏻‍♂️👌
Мы видим по аватарке)
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mean machine/
Посещаемость стадионов футбольных клубов
Место Клуб Вместимость Зрители Игры Средняя
посещаемость Заполняемость
1 Зенит 63 145 44 230 2 22 115 35,0%
2 Урал 35 000 40 645 3 13 548 38,7%
3 Факел 19 845 13 085 1 13 085 65,9%
4 Краснодар 35 179 25 507 2 12 754 36,3%
5 Ростов 45 415 37 761 3 12 587 27,7%
6 Балтика 30 600 11 615 1 11 615 38,0%
7 Рубин 42 398 22 628 2 11 314 26,7%
8 Спартак 45 496 22 458 2 11 229

В этом сезоне на спартак ровно в два раза меньше народу ходит, чем на Зенит.
Да, в общем, всегда так было. О каких тыщах трут тут разные кб не пойму.
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hulk&boloto
Ответ Удар Кержакова
а как же фан айди?
Все колхозники, кузьмичи там будут, целых 25к.
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Василий Монксик
Ответ Архитектор Мендисабаль
К чему такие призыаы в преддверии игры против клуба, который вам ну никак не интересен в качестве соперника? Это же палево голимое, Спартак!
Да всем давно понятно самые принципиальные и важные матчи сезона для любых московских команд это матчи против Зенита .
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mean machine/
Ответ Quincy Anton-Promes
Почитай сколько титулов у Спартака за всю историю, знаток
Сколько еврокубков?
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Дмитрий9779
Хорошо когда полные стадионы.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Роман
зенит собирает свои рекорды именно на матчах Спартака...Спартак На Нефтчи месяц назад собрал примерно столько же, сколько сейчас на зенит ...можешь обтекать
Сравнивать матчи с фан-айди и без))
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Быстрее бы тур!
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reddman
Ответ Quincy Anton-Promes
Почитай сколько титулов у Спартака за всю историю, знаток
сколько еврокубков выиграл Спартак? вот эти местечковые титулы выигрывали многие клубы, а вот чего-то в Европе добивались лишь единицы
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pashajj
Ответ mean machine/
И самый титулованный!👆😎
Иван Дорн Иванов, сейчас нам всё расскажет...
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Slavnov
Ответ Evil_Alastar
Что? Против клуба, который никому кроме Питера не интересен? 🥰
Так на спартак идут,фотоапарат не интересен
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Karma Police
цирк
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munhin
Ответ Роман
зенит собирает свои рекорды именно на матчах Спартака...Спартак На Нефтчи месяц назад собрал примерно столько же, сколько сейчас на зенит ...можешь обтекать
На товарещеском матче "Зенит" и "Црвена Звезд" в СОЧИ присутствовало 30334 человека, а на товарещиский матч "Зенит» - «Кайрат" пришло 40122 болельщика, со своими 20000 в мск, обтекайте сами )
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