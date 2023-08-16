«Спартак» заявил, что на игре с «Зенитом» установят рекорд посещаемости РПЛ в сезоне. Продано 25 тысяч билетов

«Спартак» продал 25 тысяч билетов на домашний матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, на игре будет установлен рекорд посещаемости в сезоне.

«Не останавливаемся на этой отметке и призываем вас продолжать брать билеты на суперматч «Спартак» – « »! Мы открыли еще несколько секторов, билеты на которые уже в продаже!» – сообщили в « ».

Матч пройдет в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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