Хави хочет, чтобы «Барса» подписала правого защитника и хавбека этим летом. Канселу могут упустить – он изучает другие варианты

«Барселона» может упустить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

На данный момент Канселу – одна из главных трансферных целей «Барселоны». Видеть игрока в команде хочет Хави, который считает, что «Барсе» необходимо усилить правый фланг обороны. Однако на данный момент «Барса» не сделала конкретных шагов по подписанию – в английский клуб не поступало формальных предложений по игроку. Более того, между клубами были лишь неформальные контакты, которые заключались в том, что агент португальца Жорже Мендеш упомянул об интересе «Барсы» к Канселу в ходе переговоров с « » о новом контракте для Бернарду Силвы.

Канселу знает об интересе со стороны «Барселоны», но также в курсе финансовых проблем клуба и его проблем с регистрацией игроков. В частности, «Барса» не смогла зарегистрировать Маркоса Алонсо, Иньиго Мартинеса и Иньяки Пенью к 1-му туру .

Видя, что «Барселона» по-прежнему не сделала официальное предложение «Ман Сити», а также понимая, что трансферное окно закроется через две недели, игрок начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Один из них – « », пишет Marca.

У «Барселоны» тоже есть иные кандидаты на правый фланг обороны – например, из «Вальядолида». С агентом игрока у «Барсы» уже было несколько разговоров. Сейчас стороны ждут развития ситуации вокруг Канселу, чтобы понять, получится ли подписать Фреснеду.

Также Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала еще одного полузащитника в это трансферное окно.

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