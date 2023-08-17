Хави хочет, чтобы «Барса» подписала правого защитника и хавбека этим летом. Канселу могут упустить – он изучает другие варианты

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вальядолид Жорже Мендеш Д2 Испания Жоау Канселу агенты Иван Фреснеда Футбол

«Барселона» может упустить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

На данный момент Канселу – одна из главных трансферных целей «Барселоны». Видеть игрока в команде хочет Хави, который считает, что «Барсе» необходимо усилить правый фланг обороны. Однако на данный момент «Барса» не сделала конкретных шагов по подписанию Жоау – в английский клуб не поступало формальных предложений по игроку. Более того, между клубами были лишь неформальные контакты, которые заключались в том, что агент португальца Жорже Мендеш упомянул об интересе «Барсы» к Канселу в ходе переговоров с «Ман Сити» о новом контракте для Бернарду Силвы.

Канселу знает об интересе со стороны «Барселоны», но также в курсе финансовых проблем клуба и его проблем с регистрацией игроков. В частности, «Барса» не смогла зарегистрировать Маркоса Алонсо, Иньиго Мартинеса и Иньяки Пенью к 1-му туру Ла Лиги.

Видя, что «Барселона» по-прежнему не сделала официальное предложение «Ман Сити», а также понимая, что трансферное окно закроется через две недели, игрок начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Один из них – «Арсенал», пишет Marca.

У «Барселоны» тоже есть иные кандидаты на правый фланг обороны – например, Иван Фреснеда из «Вальядолида». С агентом игрока у «Барсы» уже было несколько разговоров. Сейчас стороны ждут развития ситуации вокруг Канселу, чтобы понять, получится ли подписать Фреснеду.

Также Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала еще одного полузащитника в это трансферное окно.

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14 комментариев

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ljolik888
Деку твой выход ! Меньше слов больше дел . Хотя здесь
Пока больше надежды на Алемани .
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Budabuda
какой ещё полузащитник? зачем? если только в опорку.
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Андрей Тюрин
Ответ Groondler
Извиняюсь, что не в тему, но дико любопытно. Просто за Италией не слежу. Никто не в курсе - куда пропал Шомуродов? Он же поначалу вроде феерил там... а уже год ни слуху ни духу есть спецы по Италии?
куда то он ушёл из Ромы, в Дженоа или Болонью вроде, куда то туда
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Твой любимый хейтер
Ответ Groondler
Извиняюсь, что не в тему, но дико любопытно. Просто за Италией не слежу. Никто не в курсе - куда пропал Шомуродов? Он же поначалу вроде феерил там... а уже год ни слуху ни духу есть спецы по Италии?
В Кальяри Раньери перешёл.
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Кино Музыка
Ну хоть не полкоманды, как раньше. Хави заигрался в трансферы, пора заканчивать.
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Тимур Мударисов
Ну, учитывая, что это Марка, а Фабрицио давал примерно обратную инфу, то не думаю, что все так плохо.
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Akezhan Kutvarov
Да попробуйте Фреснеду, дешевле, не токсичный, молодой и вроде очень не плох, по крайней мере по отзывам здесь. И денег на ещё одного опорника будет.
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