«Барса» попытается подписать Канселу в случае продажи Дембеле «ПСЖ»
«Барселона» намерена приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, проведшего вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».
Каталонцы планируют потратить на трансфер 29-летнего игрока сборной Португалии часть средств, вырученных от вероятной продажи Усмана Дембеле «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Если переход Канселу не состоится, то «Барселона» попытается подписать другого правого защитника – Ивана Фреснеду из «Вальядолида».
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