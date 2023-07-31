«Барса» попытается подписать Канселу в случае продажи Дембеле «ПСЖ»

«Барселона» намерена приобрести защитника « » , проведшего вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».

Каталонцы планируют потратить на трансфер 29-летнего игрока сборной Португалии часть средств, вырученных от вероятной продажи « », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Если переход Канселу не состоится, то « » попытается подписать другого правого защитника – Ивана Фреснеду из «Вальядолида».