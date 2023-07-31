«Барса» попытается подписать Канселу в случае продажи Дембеле «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Жоау Канселу Усман Дембеле Иван Фреснеда Футбол

«Барселона» намерена приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, проведшего вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».

Каталонцы планируют потратить на трансфер 29-летнего игрока сборной Португалии часть средств, вырученных от вероятной продажи Усмана Дембеле «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Если переход Канселу не состоится, то «Барселона» попытается подписать другого правого защитника – Ивана Фреснеду из «Вальядолида».

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3 комментария

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& Co1366
Тут с Дембеле ещё не сразу всё решится. А так, Канселу хороший выбор.
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Akezhan Kutvarov
Да лучше уже Фреснеду взять и попытаться Бернарду у Сити взять, арендой с последующим выкупом, чем этого токсика.
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