Канселу хочет в «Барселону» и согласен на снижение зарплаты. Хави просит об аренде защитника

Жорже Мендеш сообщил «Барселоне» о согласии Жоау Канселу на переход.

Как утверждает Mundo Deportivo, агент уведомил каталонцев о том, что защитник « » готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы представлять «блауграну».

, главный тренер чемпионов , настаивает на том, чтобы руководство арендовало португальца.

Вторую половину сезона-2022/23 провел в «Баварии» и за 15 матчей в Бундеслиге отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.