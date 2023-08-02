Канселу хочет в «Барселону» и согласен на снижение зарплаты. Хави просит об аренде защитника
Жорже Мендеш сообщил «Барселоне» о согласии Жоау Канселу на переход.
Как утверждает Mundo Deportivo, агент уведомил каталонцев о том, что защитник «Манчестер Сити» готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы представлять «блауграну».
Хави, главный тренер чемпионов Испании, настаивает на том, чтобы руководство арендовало португальца.
Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» и за 15 матчей в Бундеслиге отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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