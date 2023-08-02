Канселу хочет в «Барселону» и согласен на снижение зарплаты. Хави просит об аренде защитника

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу агенты Футбол

Жорже Мендеш сообщил «Барселоне» о согласии Жоау Канселу на переход.

Как утверждает Mundo Deportivo, агент уведомил каталонцев о том, что защитник «Манчестер Сити» готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы представлять «блауграну».

Хави, главный тренер чемпионов Испании, настаивает на том, чтобы руководство арендовало португальца.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» и за 15 матчей в Бундеслиге отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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56 комментариев

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“как утверждает Mundo Deportivo”-на этих словах можно и закончить.
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Ответ Артём Сейранов
“как утверждает Mundo Deportivo”-на этих словах можно и закончить.
кстати Фабрицо Романо написал об этом что Канселу хочет в Барсу.
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Это интересное развитие событий для «Барселоны», так как Жоау Канселу – талантливый защитник, и его согласие на снижение зарплаты впечатляет. Это демонстрирует его желание играть за «блауграну» и помочь клубу. С учетом поддержки со стороны Хави, аренда Канселу может быть важным шагом для укрепления обороны команды и создания новых возможностей в атаке. Будем следить за дальнейшими развитиями и надеяться на успешное сотрудничество между Канселу и «Барселоной».
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Ответ Артём Сейранов
“как утверждает Mundo Deportivo”-на этих словах можно и закончить.
от издания ничего не зависит, надо смотреть на конкретного журналиста выдавшего инсайд, а в данном случае фернандо поло источник новости, самый надёжный в мундо
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Ответ Light Yagami
Это интересное развитие событий для «Барселоны», так как Жоау Канселу – талантливый защитник, и его согласие на снижение зарплаты впечатляет. Это демонстрирует его желание играть за «блауграну» и помочь клубу. С учетом поддержки со стороны Хави, аренда Канселу может быть важным шагом для укрепления обороны команды и создания новых возможностей в атаке. Будем следить за дальнейшими развитиями и надеяться на успешное сотрудничество между Канселу и «Барселоной».
Нейросеть
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Только не покупка. В аренду ещё ладно. Если адаптируется, можно через год покупать, если с финансами все ок. Но такого токсика сразу брать не надо.
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Ответ Аслан низамидинов
я сам фан барсы я не думаю то что они требл возьмут в этот промежуток времени лч может быть но требл нет это мое мнение если у тебя другое думай так
я о том-же. дубль у себя в Испании вполне возможен, но лч сейчас (будем честны) недосигаема.
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Ответ Teama Vankovich
Хави много просит. А вообще Канселу правильно делает, в Сити у него нет будущего
И как вижу в Баварии тоже….. а тут Барса ищет хоть кого, почему и не захочет перейти в Барсу….
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Ответ Артём Аликин
смешно, не будь так грустно 😔
я сам фан барсы я не думаю то что они требл возьмут в этот промежуток времени лч может быть но требл нет это мое мнение если у тебя другое думай так
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Ответ Роман
Нейросеть
По ходу дела реально нейросеть. Слишком всё идеально и подозрительно.)
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Ответ Артём Сейранов
“как утверждает Mundo Deportivo”-на этих словах можно и закончить.
Романо с самого начала окна пишет про интерес к Канселу
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Ответ kupezz
По ходу дела реально нейросеть. Слишком всё идеально и подозрительно.)
Сто процентов) Там ещё написано "Оскар Мингеса Бальде", что не является правдой)
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Может сначала нужно направить все усилия на то, чтобы зарегистрировать контракты имеющихся игроков? А потом уже думать о Канселу? На сегодняшний день Ла Лига зарегистрировала только 13 контрактов игроков Барсы, даже по Гави ещё окончательно не решён вопрос. Такое ощущение, что люди просто не могут правильно расставлять приоритеты
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Ответ Аслан низамидинов
у барсы следующий требл ближайже 5 лет не ожидается
смешно, не будь так грустно 😔
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весь сити рвется в Барсу
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Ответ Light Yagami
Это интересное развитие событий для «Барселоны», так как Жоау Канселу – талантливый защитник, и его согласие на снижение зарплаты впечатляет. Это демонстрирует его желание играть за «блауграну» и помочь клубу. С учетом поддержки со стороны Хави, аренда Канселу может быть важным шагом для укрепления обороны команды и создания новых возможностей в атаке. Будем следить за дальнейшими развитиями и надеяться на успешное сотрудничество между Канселу и «Барселоной».
GPT ты?)))
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Слишком старый и дорогой для Барсы. Но один из самых доступных по качеству правых защитников.
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Ответ Light Yagami
Это интересное развитие событий для «Барселоны», так как Жоау Канселу – талантливый защитник, и его согласие на снижение зарплаты впечатляет. Это демонстрирует его желание играть за «блауграну» и помочь клубу. С учетом поддержки со стороны Хави, аренда Канселу может быть важным шагом для укрепления обороны команды и создания новых возможностей в атаке. Будем следить за дальнейшими развитиями и надеяться на успешное сотрудничество между Канселу и «Барселоной».
Такой талантливый что переиграл в куче команд. Тем более для своего возраста
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Ответ иц а мэн
все топ игроки рвутся в барсу, это не новость
Слушаю кинь свой инстаграм
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Ответ GuruFutbola
Барса притягивает игроков команды выигравших требл Мчк притягивает игроков сегунды 🤣🤣🤣 Это называется разницей в классе
Малыш
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Ответ GuruFutbola
Ну
Как твои дела вупсень мой
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так просит или настаивает?
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Ответ Light Yagami
Да, вы абсолютно правы! Канселу – выдающийся защитник с универсальными качествами и способностью действовать как в обороне, так и в атаке. Его первый пас и умение подключаться к атаке делают его ценным активом для любого клуба. Относительно его перехода в «Баварию», возможно, действительно были личные или спортивные причины, которые побудили Гвардиолу отпустить его. Но Канселу продемонстрировал свой талант и успех в Германии, что делает его еще более привлекательным для других клубов. Что касается «Барселоны», они уже имеют талантливого правого защитника в лице Сержиньо Деста и молодого восходящего звезду в лице Оскара Мингесы Бальде. Но, конечно, усиление в составе всегда может привнести новые возможности и конкуренцию, что только пойдет на пользу команде. Ожидаем будущих перемещений и интересных развитий в мире футбола!
Про Деста вы это серьёзно?) Вы точно смотрели матчи с его участием? И зачем такой талант надо было отдавать в аренду?
На счёт что Гвардиола отпустил его, говорят что он с характером, а Пеп таких не любит
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Ответ Marina_Greta
Канселу классный защитник, умеющий к тому же подключаться к атаке и владеющий хорошим первым пасом. Меня вообще смутило, когда он ушёл в Баварию а Гвардиола спокойно его отпустил, видимо, был какой-то конфликт между ними. Канселу усилит любой клуб , но в Барселоне кажется на его позиции Бальде или я путаю? Могу ошибаться, потому что за составом Барселоны пристально не слежу)
Канселу на обеих флангах может играть.
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Ответ Light Yagami
Это интересное развитие событий для «Барселоны», так как Жоау Канселу – талантливый защитник, и его согласие на снижение зарплаты впечатляет. Это демонстрирует его желание играть за «блауграну» и помочь клубу. С учетом поддержки со стороны Хави, аренда Канселу может быть важным шагом для укрепления обороны команды и создания новых возможностей в атаке. Будем следить за дальнейшими развитиями и надеяться на успешное сотрудничество между Канселу и «Барселоной».
Канселу классный защитник, умеющий к тому же подключаться к атаке и владеющий хорошим первым пасом. Меня вообще смутило, когда он ушёл в Баварию а Гвардиола спокойно его отпустил, видимо, был какой-то конфликт между ними. Канселу усилит любой клуб , но в Барселоне кажется на его позиции Бальде или я путаю? Могу ошибаться, потому что за составом Барселоны пристально не слежу)
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