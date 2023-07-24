Михаил Кержаков: «Акинфеев – суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются. Почему он так долго на топ-уровне? А почему Месси держится?»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия Лионель Месси Р-Спорт Футбол

Михаил Кержаков высказался о футбольном долгожительстве Игоря Акинфеева.

– В чем уникальность Игоря Акинфеева? Почему он так долго держится на высшем уровне?
 
– А почему Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Так же и Акинфеев.

Я первый раз о нем услышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются, – сказал вратарь «Зенита».

26 комментариев

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Zenit2013
Ответ Рус Киссенжер
какое топ - такой и уровень.
Но тем не менее, в топ-20 вратарей Европы за последнее десятилетие точно войдёт.
У нас нет до сих пор вратаря уровня Акинфеева.
+20
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+17
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градус ненависти
Его уникальность это микс собственной стабильности и стремительной деградации РПЛ, которая компенсирует регресс Игоря как игрока
+25
-14
+11
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Вадим Сидоров
Рано заиграл на высоком уровне, что говорит это высокой ментальности. Выиграл Кубок УЕФА, месяц назад отметив 19-летие. Вратарь - позиция что в футболе что в хоккее очень ответственная.
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leon01
Ну раз в 100 лет загнул конечно, но вратарь хороший, особенно до травмы
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Валентина Посылаева
В лч стабильно отгружали ему все подряд
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[ADO]
Я бы здесь отметил не таланты и достоинства Акинфеева, которые, вежливо говоря, немного преувеличены. А скромность и уважительность Кержакова, который отдает должное коллеге
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Алексей Ильин
Ответ градус ненависти
Его уникальность это микс собственной стабильности и стремительной деградации РПЛ, которая компенсирует регресс Игоря как игрока
И одно рабочее колено, Градус)
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Рус Киссенжер
Ответ Zenit2013
Но тем не менее, в топ-20 вратарей Европы за последнее десятилетие точно войдёт. У нас нет до сих пор вратаря уровня Акинфеева.
если вы будете рейтинг составлять,то войдёт. в Европе его никто не знает,а через два года и подавно.
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ЖУЛИК
Согласен полностью с Михаилом
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Алексей Иванов
Он никогда не был на топ уровне,разве что по меркам РПЛ
В своем клубе он авторитет и легенда,может сам накосячить пропустить дурака и при этом орать на партнеров.
В другом клубе особенно в Европе,такое не прокатило бы и маленький,смешной токсик сразу оказался бы на банке
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Владислав Харламов
Не думаю, что Акинфеев - вратарь уровня Куртуа и Облака сейчас, и Касильяса и Буффона в прошлом. Но, например, могу сравнить Игоря из прошлых с Палопом из Севильи (тоже всю жизнь в одном клубе) или с Рене Адлер (Гамбург, Байер). Вратарь высокого европейского уровня, но не лучший в мире. При этом это не отменяет легендарности Игоря для России. Но удтверждать, что он бы заиграл в любом клубе мира - несколько самонадеянно
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Алексей Ильин
Ответ леннорыч-абрамович
Когда Кержакову было 13 вся Россия говорила о 14-летнем Акинфееве. Понятно.
абрам он и в Африке Абрамович
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Xm.md
Ответ cwbtbvzh7v
Как вы любите принижать заслуги наших парней.. что ж за желание то такое плюнуть в своего потому что заграничные круче..
Как вы любите забывать его легендарный рекорд в ЛЧ прикрываясь местечковыми успехами
0
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Алексей Ильин
Ответ Валентина Посылаева
В лч стабильно отгружали ему все подряд
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