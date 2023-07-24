Михаил Кержаков: «Акинфеев – суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются. Почему он так долго на топ-уровне? А почему Месси держится?»
Михаил Кержаков высказался о футбольном долгожительстве Игоря Акинфеева.
– В чем уникальность Игоря Акинфеева? Почему он так долго держится на высшем уровне?
– А почему Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Так же и Акинфеев.
Я первый раз о нем услышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются, – сказал вратарь «Зенита».
У нас нет до сих пор вратаря уровня Акинфеева.
В своем клубе он авторитет и легенда,может сам накосячить пропустить дурака и при этом орать на партнеров.
В другом клубе особенно в Европе,такое не прокатило бы и маленький,смешной токсик сразу оказался бы на банке