Михаил Кержаков: «Акинфеев – суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются. Почему он так долго на топ-уровне? А почему Месси держится?»

Михаил Кержаков высказался о футбольном долгожительстве Игоря Акинфеева.

– В чем уникальность ? Почему он так долго держится на высшем уровне?



– А почему так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Так же и Акинфеев.

Я первый раз о нем услышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются, – сказал вратарь « ».