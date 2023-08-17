Грилиш о победе в Суперкубке: «Последние 10-15 лет «Сити» был очень успешен. Гвардиола ясно дал нам понять, как сильно он хочет этот трофей»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Суперкубке Европы.

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити», ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя Лиги Европы «Севилью» (1:1, пен. 5:4).

«Невероятно. Перед игрой тренер [Пеп Гвардиола] ясно дал нам понять, как сильно он хочет этот трофей. Вы все равно хотите выиграть все, но это придало нам больше мотивации. Великолепное чувство.

Последние 10 или 15 лет этот клуб был очень успешным, он выиграл так много АПЛ, Кубков Англии, Кубков лиги. Мы ждали этого. Хотели добавить еще один трофей в коллекцию. Это то, ради чего я пришел сюда», – сказал хавбек «Ман Сити».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Джек, давай лучше новое эпичное фото!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sans Skeleton
15 лет? опять накурился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Lifer
ФФП это не только траты на трансферы. Не неси ересь🤦
Дер Шпигел доказуху уже предоставили всему миру что Ситевик нарушает ФФП
То что их отмазали в швейцарском суде это не меняет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий