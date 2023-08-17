Грилиш о победе в Суперкубке: «Последние 10-15 лет «Сити» был очень успешен. Гвардиола ясно дал нам понять, как сильно он хочет этот трофей»

Джек Грилиш прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Суперкубке Европы.

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити», ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя Лиги Европы «Севилью» (1:1, пен. 5:4).

«Невероятно. Перед игрой тренер [ ] ясно дал нам понять, как сильно он хочет этот трофей. Вы все равно хотите выиграть все, но это придало нам больше мотивации. Великолепное чувство.

Последние 10 или 15 лет этот клуб был очень успешным, он выиграл так много , Кубков Англии, Кубков лиги. Мы ждали этого. Хотели добавить еще один трофей в коллекцию. Это то, ради чего я пришел сюда», – сказал хавбек « ».

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