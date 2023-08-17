«Ман Сити» выиграл 33-й трофей – победили «Севилью» в Суперкубке Европы

«Манчестер Сити» выиграл 33-й трофей в истории.

Команда Пепа Гвардиолы стала обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Всего у «Манчестер Сити» 33 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков, 1 – Лигу чемпионов.

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