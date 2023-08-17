«Ман Сити» выиграл 33-й трофей – победили «Севилью» в Суперкубке Европы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» выиграл 33-й трофей в истории.

Команда Пепа Гвардиолы стала обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Всего у «Манчестер Сити» 33 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков, 1 – Лигу чемпионов.

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15 комментариев

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#SharkTeam
Сити становится великим клубом
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-10
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Сижу на факсах Барселоны
До Спартака - 5 трофеев осталось
+5
-1
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#SharkTeam
Ответ Surviving
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без денег реал 6 лет подряд вылет в 1/8. Хотя не, они вроде даже купив Роналду за сотку вылетали
+6
-4
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Ден Ден
Из которых 21 трофей - начиная с сезона 2011/2012
+5
-4
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Papa Paolo
Ответ Kerim Sadykov
с деньгами все становится проще
Ну да, ПСЖ все в пол ноги дается.

За такими успехами не могут стоять только деньги.

Но вам с дивана виднее думаю. Какой кстати курс будет у следующему вторнику ?
+1
-1
0
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Gündoğan
Ответ Ден Ден
Из которых 21 трофей - начиная с сезона 2011/2012
С сезона 10/11 когда кубок взяли, не?
0
0
0
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Ден Ден
Ответ Gündoğan
С сезона 10/11 когда кубок взяли, не?
Да, Вы правы, в 2011 был Кубок) спасибо, что поправили :)
0
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