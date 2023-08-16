Родриго о выборе между «Реалом» и «Барсой»: «Отец принес две футболки и сказал выбирать. Я и думать не стал – выбрал «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Родриго Футбол

Родриго рассказал, как выбирал между «Реалом» и «Барселоной».

– C выбором клуба связана любопытная история, не так ли? Вы выбирали между «Реалом» или «Барселоной»?

– С «Барселоной» все было практически решено, оставалось только подписать контракт. Я спрашивал у папы: «А «Реала» нет?». Были предложения от разных клубов, а от «Реала» – ничего. Тогда я попросил его подождать до выходных, потому что у нас была игра с «Виторией».

Я сказал: «Выложусь по полной, а «Реал» будет смотреть». Отец рассердился: «Ты что, шутишь? У нас на столе такое предложение от «Барселоны». Ты будешь играть с Месси и хочешь, чтобы я подождал? Ты шутишь?».

Я вышел на игру с «Виторией», забил три гола, отдал голевую, мы выиграли 5:2, и во время матча «Реал» позвонил папе. Им даже не нужно было делать предложение. Они просто спросили, хочу ли я перейти к ним, и отец уже знал мой ответ.

На следующий день я не играл в видеоигры, был с мамой, а папа ушел утром, не предупредив меня. В конце дня он приехал в Сантос, зашел в дом, прошел мимо нас с мамой за стол, ни с кем не разговаривая.

Он сразу пошел в мою комнату, в руках у него была футболка «Реала» и майка «Барселоны». Поскольку все было в порядке, он уже съездил к «Барселоне» и привез ее, а у меня уже была футболка «Реала». 

Он взял две футболки, бросил их мне и сказал: «Теперь ты выбираешь». Мне и думать не надо было – выбрал «Реал», – сказал бразилец.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Ответ vik444
А если бы футболки Химок и Торпедо принес ?
Кейс из жизни Талалаева
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vik444
А если бы футболки Химок и Торпедо принес ?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Опять журналисты коверкают весь смысл сказанного!

Полностью это звучало так: «Я выбрал Реал, ведь футболку воронежского Факела отец так и не достал»
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ TBFTT
Абсолютно верный и логичный выбор.Реал величайший клуб в истории футбола!
Тебя Климов и компания уже разыскивают
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokomelon
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Как и твой ник с тобой
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ vik444
А если бы футболки Химок и Торпедо принес ?
Или Пищевика
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
koshaus
Ответ ScaryClown//1
не уровень Барсы
Точно. Родриго - игрок уровня ЛЧ. А Барса - это уровень ЛЕ.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinar Ibragimov
Ответ Кузя Гитарист
Тебя Климов и компания уже разыскивают
Климову плевать на Барсу, он персофан Пепси
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
Ситуация, когда любой выбор правильный.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
Ответ ScaryClown//1
не уровень Барсы
Ты не страшный, ты глупый клоун
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TBFTT
Абсолютно верный и логичный выбор.Реал величайший клуб в истории футбола!
+16
-16
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Ответ RG26
Кейс из жизни Талалаева
Выбрал обе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Кузя Гитарист
Или Пищевика
Тогда б Родриго бросил бы футбол и сказал бы отцу, что всегда хотел стать актером или юристом))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий