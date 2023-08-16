Родриго о выборе между «Реалом» и «Барсой»: «Отец принес две футболки и сказал выбирать. Я и думать не стал – выбрал «Реал»

Родриго рассказал, как выбирал между «Реалом» и «Барселоной».

– C выбором клуба связана любопытная история, не так ли? Вы выбирали между « » или «Барселоной»?

– С «Барселоной» все было практически решено, оставалось только подписать контракт. Я спрашивал у папы: «А «Реала» нет?». Были предложения от разных клубов, а от «Реала» – ничего. Тогда я попросил его подождать до выходных, потому что у нас была игра с «Виторией».

Я сказал: «Выложусь по полной, а «Реал» будет смотреть». Отец рассердился: «Ты что, шутишь? У нас на столе такое предложение от «Барселоны». Ты будешь играть с Месси и хочешь, чтобы я подождал? Ты шутишь?».

Я вышел на игру с «Виторией», забил три гола, отдал голевую, мы выиграли 5:2, и во время матча «Реал» позвонил папе. Им даже не нужно было делать предложение. Они просто спросили, хочу ли я перейти к ним, и отец уже знал мой ответ.

На следующий день я не играл в видеоигры, был с мамой, а папа ушел утром, не предупредив меня. В конце дня он приехал в Сантос, зашел в дом, прошел мимо нас с мамой за стол, ни с кем не разговаривая.

Он сразу пошел в мою комнату, в руках у него была футболка «Реала» и майка «Барселоны». Поскольку все было в порядке, он уже съездил к «Барселоне» и привез ее, а у меня уже была футболка «Реала».

Он взял две футболки, бросил их мне и сказал: «Теперь ты выбираешь». Мне и думать не надо было – выбрал «Реал», – сказал бразилец.

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