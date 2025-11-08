Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»

Алан Агузаров: Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали.

Алан Агузаров , агент главного тренера «Акрона » Заура Тедеева , прокомментировал победу тольяттинского клуба над «Динамо» Валерия Карпина в 15-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Заур просто умница! Безумно горжусь им! Говорил много раз, таких тренеров, как Тедеев, единицы! У него огромное будущее и куча побед впереди!

В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина . Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. «Динамо» так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!

Как можно было вообще умудриться из команды, борющейся за чемпионство, сделать середняка чемпионата за полгода? При том, что тебе на откуп отдали трансферную политику, взяли ко всем, кто был и боролся за золото, еще и тех кого ты хотел. И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного.

Представьте теперь, что вместо Карпина летом пришел бы Черчесов? Даже теоретически можно было бы представить, что «Динамо» было бы там, где находится сейчас? Смешно, правда?» – сказал Агузаров.