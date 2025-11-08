  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»
37

Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»

Алан Агузаров: Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали.

Алан Агузаров, агент главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, прокомментировал победу тольяттинского клуба над «Динамо» Валерия Карпина в 15-м туре Мир РПЛ (2:1). 

«Заур просто умница! Безумно горжусь им! Говорил много раз, таких тренеров, как Тедеев, единицы! У него огромное будущее и куча побед впереди!

В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина. Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. «Динамо» так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!

Как можно было вообще умудриться из команды, борющейся за чемпионство, сделать середняка чемпионата за полгода? При том, что тебе на откуп отдали трансферную политику, взяли ко всем, кто был и боролся за золото, еще и тех кого ты хотел. И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного.

Представьте теперь, что вместо Карпина летом пришел бы Черчесов? Даже теоретически можно было бы представить, что «Динамо» было бы там, где находится сейчас? Смешно, правда?» – сказал Агузаров. 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4605 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoАлан Агузаров
logoЗаур Тедеев
logoАкрон
logoСтанислав Черчесов
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Леванте», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» принимает «Вулвс», «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
6 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла 2:2 с «Унионом», «Байер» забил 6 голов «Хайденхайму», «Дортмунд» упустил победу над «Гамбургом», «Хоффенхайм» обыграл «Лейпциг»
сегодня, 16:29
Артем Дзюба: «Что мешало «Спартаку» и «Динамо» позвать Черчесова? Его называют списанным, а он вытаскивает «Ахмат». Очень мало людей, которым важна суть. Все друг с дружкой завязаны»
27 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы», «Комо» не выиграл у «Кальяри»
37 минут назадLive
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10-го тура с 28 очками. «Лейпциг» отстает на 6 баллов, «Боруссия» – на 7
50 минут назад
«Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11
сегодня, 16:36
«Унион» сдержал «Баварию» (2:2) – защитник Дуки сделал дубль, Кейн сравнял на 93-й. Команда Компани не выиграла впервые в сезоне
сегодня, 16:28
Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 16:06
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Ростов» против «Сочи», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 16:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка в США умерла от рака почки в 21 год. Миа Хаман была вратарем женской команды Вашингтонского университета
3 минуты назад
«Сандерленд» – «Арсенал». Сака, Эзе, Райс играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Альварес, Серлот, Симеоне играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Неом», «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Ахли»
7 минут назадLive
Кин об ударе в колено отцу Холанда в 2001-м: «Я пытался сделать ему больно, а не травмировать. Все еще не думаю, что это был очень грубый прием»
13 минут назад
Канчельскис о «Динамо»: «Команда хорошая, состав не на такое место. Были бы выше, если бы Карпин не совмещал. Если выбрать что-то одно, результат придет, ему надо определиться, пока есть время»
21 минуту назад
«Ювентус» – «Торино». Влахович, Йылдыз, Консейсау играют. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Де Лигт о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «По игре «МЮ» заслуживал большего. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны, внутри нас есть огонь, желание бороться и добывать очки»
37 минут назад
У Кейна 26 (23+3) очков в 17 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Униону»
39 минут назад
Биджиев о 0:1 с ЦСКА: «Махачкала» обязана была реализовывать моменты, создали мы их неплохое количество. Тогда был бы другой результат»
48 минут назад