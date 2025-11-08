У Диаса 16 (11+5) очков в 17 матчах за «Баварию». Вингер забил «Униону»
Луис Диас забил 11-й гол за «Баварию».
Вингер «Баварии» Луис Диас совершил 16 результативных действий в 17 матчах за клуб.
Сегодня колумбийский футболист поразил ворота «Униона» в игре 10-го тура Бундеслиги (1:1, первый тайм). Всего на его счету 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 17 матчах текущего сезона.
Диас перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом за 75 миллионов евро с учетом бонусов. Его статистику можно найти здесь.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости