У Диаса 16 (11+5) очков в 17 матчах за «Баварию». Вингер забил «Униону»

Луис Диас забил 11-й гол за «Баварию».

Вингер «Баварии» Луис Диас совершил 16 результативных действий в 17 матчах за клуб.

Сегодня колумбийский футболист поразил ворота «Униона » в игре 10-го тура Бундеслиги (1:1, первый тайм). Всего на его счету 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 17 матчах текущего сезона.

Диас перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом за 75 миллионов евро с учетом бонусов. Его статистику можно найти здесь .