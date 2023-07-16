«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Уимблдоне»: «Ты – источник гордости испанского спорта и всех мадридистов»

Футбольный клуб «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Уимблдоне».

20-летний испанский теннисист обыграл Новака Джоковича в пяти сетах в финале турнира – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере. Также он чемпион US Open-2022.

«Поздравляем с блестящей победой на «Уимблдоне», Карлос. Поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге.

Ты являешься источником гордости испанского спорта и всех мадридистов», – говорится в сообщении « ».

Кроме того, многие футболисты мадридского клуба – в частности, , и – также поздравили теннисиста в социальных сетях.