«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Уимблдоне»: «Ты – источник гордости испанского спорта и всех мадридистов»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Уимблдон Тибо Куртуа Федерико Вальверде Родриго Карлос Алькарас Футбол

Футбольный клуб «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Уимблдоне».

20-летний испанский теннисист обыграл Новака Джоковича в пяти сетах в финале турнира – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере. Также он чемпион US Open-2022.

«Поздравляем с блестящей победой на «Уимблдоне», Карлос. Поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге.

Ты являешься источником гордости испанского спорта и всех мадридистов», – говорится в сообщении «Реала».

Кроме того, многие футболисты мадридского клуба – в частности, Родриго, Тибо Куртуа и Федерико Вальверде – также поздравили теннисиста в социальных сетях.

20 комментариев

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danik 258808
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Чемпионская солидарность Реалу респект за поддержку молодого таланта
Ну Карлос сам еще давно признался что мадридист, так что тут иначе быть не могло
+5
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Mikas7
Ответ Великий Алонсо
Алькарас молодец. На данный момент второй спортсмен в Испании после Великого Фернандо Алонсо
он пока даже не Надаль , и конечно не Алонсо но все впереди ведь все задатки есть)✋
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ljolik888
Надаль отдыхает - хоть один из лучших во всей истории тенниса . Испания всегда была поставщиком отличных игроков , но КАРЛОС это что то . Будущее за ним !
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Владимир Стрельцов
Комментарий удален пользователем
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Dikki Shelton
Все правильно. Алькарас был сегодня великолепен 👍
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vcaireac
Он мадридиста,поэтому клуб и поздравил его.
https://scontent.ftce1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/361541044_825828732241431_7180143175146937169_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-8M3RR0nF2MAX-Vfzqp&_nc_ht=scontent.ftce1-1.fna&oh=00_AfBSCIJ9cg78FNRd61FyOs919j9pZZbbRmS4q36Tn_YcSw&oe=64B9A98F
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Леван Мкртчян
Ответ леннорыч-абрамович
"Барселона - источник гордости каталонского спорта". Барселона
Болельщик Челси на ветке ,где Реал поздравляет теннисиста с победой на Уимблдоне пытается "подколоть" Барселону.
Сюр.
Видимо еще пятнадцать лет придеться прорабатывать травму
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ljolik888
Ответ леннорыч-абрамович
"Барселона - источник гордости каталонского спорта". Барселона
При чем здесь Барселона ?
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Леван Мкртчян
Ответ ljolik888
При чем здесь Барселона ?
Видимо он хотел сорвать плюсики, думая, что если напишет такую вот оффтоп чушь про Барсу на ветке Мадрида, то его заплюсуют местные.
Пока же Мадридисты справедливо не оценили этот кринж, судя по минусам
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ljolik888
Ответ Леван Мкртчян
Видимо он хотел сорвать плюсики, думая, что если напишет такую вот оффтоп чушь про Барсу на ветке Мадрида, то его заплюсуют местные. Пока же Мадридисты справедливо не оценили этот кринж, судя по минусам
Надо уважать мнение других и на самом деле Алькарас это .будущее тенниса. . Тут даже не надо спорить !
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Mikas7
Ответ Михо
Он тоже за Реал болеет как и Рафа? Как то не попадалась эта инфа, кто в курсе поделитесь)
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Михо
Ответ Mikas7
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Спасибо!
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Олег Усов
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Ответ rigobersong
Вообще Надаль за Мальорку болеет, а дядя у него играл в Барселоне, так что думаю вся его глорская любовь к реалу была отмечена лишь тем, что бы получить бабки за рекламное сотрудничество и привлечение глоров:)) Хотя время все расставило на свои места и Джокович затмил грунтового шута:))
циркач только объедки может собирать за надалем. титулв брал только когда рафа травмирован бвл и не в форме. фарму в туалете принимая, когда проигрывал. но сегодня и это не помогло-)
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JozY
Ответ YuChu
Было чувство, что Рафа поздравит первым. А нет, Реал.
Ну вы не осведомлены - Рафа поздравил раньше всех
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Mikas7
Ответ Владимир Стрельцов
Комментарий удален пользователем
нет, стал бы вторым
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