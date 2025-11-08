Аморим о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Это был наш день, «МЮ» должен был побеждать. Мы чувствовали себя слишком уверенно. Но когда не можешь выиграть – хотя бы не проигрывай, нам это снова удалось»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован ничейным результатом в матче с «Тоттенхэмом» (2:2) в 11-м туре АПЛ.
«Во время игры мы чувствовали, что три очка – у нас в руках, нужно просто довести дело до конца. Но потом случилось все это: уход Харри Магуайра и Каземиро, два пропущенных гола… Мы снова забили и в итоге взяли одно очко.
Когда не можешь выиграть – хотя бы не проигрывай, и снова нам это удалось. Нам еще многому нужно научиться, ведь сегодня был именно наш день, мы должны были побеждать.
Нужно взглянуть на себя: мы перестали прессинговать с той же интенсивностью, почувствовали себя слишком уверенно. Нужно понимать – будь мы смелее, довели бы игру до конца. Иногда так бывает: первый тайм лучше второго. Мы верим в свою способность забивать на последней минуте».
О Сенне Ламменсе
«Он показывает себя очень хорошо. Он понимает, что в игре может произойти все что угодно, но вратарь должен уметь сразу переключаться. Каждый раз, когда мяч снова в игре, для него это как новый матч».
О возможной травме Беньямина Шешко
«Посмотрим, похоже, у него есть какая-то проблема, но надо подождать. Есть немного разочарования, но и гордость за реакцию игроков на второй гол «Тоттенхэма».
Это только вершина айсберга – мы в начале пути к тому, чтобы стать по-настоящему сильной командой, и впереди у нас еще много работы», – сказал Аморим в интервью TNT Sports.