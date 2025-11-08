  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Это был наш день, «МЮ» должен был побеждать. Мы чувствовали себя слишком уверенно. Но когда не можешь выиграть – хотя бы не проигрывай, нам это снова удалось»
19

Аморим о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Это был наш день, «МЮ» должен был побеждать. Мы чувствовали себя слишком уверенно. Но когда не можешь выиграть – хотя бы не проигрывай, нам это снова удалось»

Рубен Аморим: «МЮ» должен был побеждать «Тоттенхэм».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован ничейным результатом в матче с «Тоттенхэмом» (2:2) в 11-м туре АПЛ

«Во время игры мы чувствовали, что три очка – у нас в руках, нужно просто довести дело до конца. Но потом случилось все это: уход Харри Магуайра и Каземиро, два пропущенных гола… Мы снова забили и в итоге взяли одно очко.

Когда не можешь выиграть – хотя бы не проигрывай, и снова нам это удалось. Нам еще многому нужно научиться, ведь сегодня был именно наш день, мы должны были побеждать.

Нужно взглянуть на себя: мы перестали прессинговать с той же интенсивностью, почувствовали себя слишком уверенно. Нужно понимать – будь мы смелее, довели бы игру до конца. Иногда так бывает: первый тайм лучше второго. Мы верим в свою способность забивать на последней минуте».

О Сенне Ламменсе

«Он показывает себя очень хорошо. Он понимает, что в игре может произойти все что угодно, но вратарь должен уметь сразу переключаться. Каждый раз, когда мяч снова в игре, для него это как новый матч».

О возможной травме Беньямина Шешко 

«Посмотрим, похоже, у него есть какая-то проблема, но надо подождать. Есть немного разочарования, но и гордость за реакцию игроков на второй гол «Тоттенхэма».

Это только вершина айсберга – мы в начале пути к тому, чтобы стать по-настоящему сильной командой, и впереди у нас еще много работы», – сказал Аморим в интервью TNT Sports. 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4215 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoБеньямин Шешко
logoРубен Аморим
logoСенне Ламменс
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»
8 минут назад
Шпрыгин о «Динамо»: «Уже несколько лет говорю, что поможет только крестный ход. Это не снятие порчи и проклятия. Просто надо наш общий дом по русской православной традиции освятить»
18 минут назад
У ЦСКА 6 побед и поражение 0:3 от «Локо» в 7 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Спартаку»
21 минуту назад
У 40-летнего Роналду 15 голов в 15 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
27 минут назад
ЦСКА дожал «Динамо» Махачкала – 1:0. Глебов забил на 75-й с паса Поповича
30 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Ростов» против «Сочи», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
31 минуту назад
Роналду забил 180-й гол с пенальти в карьере – в матче с «Неомом»
32 минуты назад
Роналду забил 953-й гол в карьере – «Неому» с пенальти
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Леванте», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 14:53
«Унион» – «Бавария». 1:1 – Дуки и Диас забили. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Родина» и «Нефтехимик» сыграли вничью, «Факел» встретится со «Спартаком» из Костромы в понедельник
2 минуты назад
«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Чуквуэмека забил на 64-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Байер» – «Хайденхайм». 6:0 – Шик и Маза сделали дубли, у Поку гол и ассист, у Тапсоба 0+2! Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Неом», «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Ахли»
12 минут назадLive
«Пари НН» – «Рубин» – 0:0. Команда Шпилевского не побеждает 10 матчей подряд
29 минут назад
Глебов забил 5 голов в этой РПЛ – рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет за один сезон со времен Чалова
31 минуту назад
У Диаса 16 (11+5) очков в 17 матчах за «Баварию». Вингер забил «Униону»
41 минуту назад
Карпин об усталости после 1-го круга РПЛ: «Я тоже хочу к жене и дочке. Если бы «Динамо» играло безобразно, было бы все понятно… Но играем неплохо, а пропускаем дешевые голы. Это давит»
50 минут назад
«Сочи» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 05:31
Лещенко о «Динамо»: «Кошмар! Так нельзя играть! Ни одна из позиций не работает, сплошные ошибки»
сегодня, 14:50