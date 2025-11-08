У ЦСКА 6 побед и поражение 0:3 от «Локо» в 7 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Спартаку»

ЦСКА не выиграл 1 из 7 последних матчей РПЛ.

У ЦСКА шесть побед и поражение 0:3 от «Локомотива» в семи последних матчах Мир РПЛ .

В субботу команда Фабио Челестини обыграла махачкалинское «Динамо » на выезде (1:0) в 15-м туре.

На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 33 очками. У идущего следом «Краснодара» (32 очка) игра в запасе.

В следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» в гостях. Игра пройдет 22 ноября.