У ЦСКА 6 побед и поражение 0:3 от «Локо» в 7 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Спартаку»
ЦСКА не выиграл 1 из 7 последних матчей РПЛ.
У ЦСКА шесть побед и поражение 0:3 от «Локомотива» в семи последних матчах Мир РПЛ.
В субботу команда Фабио Челестини обыграла махачкалинское «Динамо» на выезде (1:0) в 15-м туре.
На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 33 очками. У идущего следом «Краснодара» (32 очка) игра в запасе.
В следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» в гостях. Игра пройдет 22 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
