  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У ЦСКА 6 побед и поражение 0:3 от «Локо» в 7 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Спартаку»
50

У ЦСКА 6 побед и поражение 0:3 от «Локо» в 7 последних матчах РПЛ. Дальше – выезд к «Спартаку»

ЦСКА не выиграл 1 из 7 последних матчей РПЛ.

У ЦСКА шесть побед и поражение 0:3 от «Локомотива» в семи последних матчах Мир РПЛ

В субботу команда Фабио Челестини обыграла махачкалинское «Динамо» на выезде (1:0) в 15-м туре. 

На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 33 очками. У идущего следом «Краснодара» (32 очка) игра в запасе. 

В следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» в гостях. Игра пройдет 22 ноября. 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4510 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» принимает «Вулвс», «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы», «Комо» не выиграл у «Кальяри»
11 минут назадLive
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10-го тура с 28 очками. «Лейпциг» отстает на 6 баллов, «Боруссия» – на 7
24 минуты назад
«Бавария» не выиграла впервые в сезоне – 2:2 с «Унионом». У мюнхенцев было 16 побед подряд с общим счетом 56:11
35 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла 2:2 с «Унионом», «Байер» забил 6 голов «Хайденхайму», «Дортмунд» упустил победу над «Гамбургом», «Хоффенхайм» обыграл «Лейпциг»
42 минуты назад
«Унион» сдержал «Баварию» (2:2) – защитник Дуки сделал дубль, Кейн сравнял на 93-й. Команда Компани не выиграла впервые в сезоне
43 минуты назад
Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 16:06
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Ростов» против «Сочи», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 16:00Live
Алан Агузаров: «Карпин – слабый тренер, которого искусственно сделали. Что ему нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного»
сегодня, 15:49
Шпрыгин о «Динамо»: «Уже несколько лет говорю, что поможет только крестный ход. Это не снятие порчи и проклятия. Просто надо наш общий дом по русской православной традиции освятить»
сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Торино». Влахович, Йылдыз, Консейсау играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Де Лигт о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «По игре «МЮ» заслуживал большего. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны, внутри нас есть огонь, желание бороться и добывать очки»
11 минут назад
У Кейна 26 (23+3) очков в 17 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Униону»
13 минут назад
Биджиев о 0:1 с ЦСКА: «Махачкала» обязана была реализовывать моменты, создали мы их неплохое количество. Тогда был бы другой результат»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Неом», «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Ахли»
26 минут назад
«Сочи» – «Ростов». 0:1 – Щетинин забил. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Мостовой о «Динамо» и Карпине: «Я уже говорил о совмещении, так что они сами виноваты. Как‑то подозрительно в матче с «Акроном» у игроков глаза не горели, злости не было»
29 минут назад
«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Гамбургом» – 1:1. Кенигсдорффер забил на 97-й
41 минуту назад
Франк о 2:2: «МЮ» нанес всего пять ударов по воротам «Тоттенхэма». Мы были так близки к победе и в любой другой день добились бы ее»
44 минуты назад
«Атлетико» – «Леванте». Альварес, Серлот, Симеоне играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
47 минут назад