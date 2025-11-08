Глебов забил 5 голов в этой РПЛ – рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет за один сезон со времен Чалова
Кирилл Глебов показывает высокую результативность в ЦСКА.
Кирилл Глебов забил пятый гол в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
19-летний нападающий ЦСКА отличился в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0, второй тайм) в 15-м туре.
У Глебова лучший результат по голам за сезон РПЛ среди игроков ЦСКА до 20 лет со времен Федора Чалова (6 мячей в сезоне-2016/17).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
