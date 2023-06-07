Габулов о словах Смолова про паненку: «Он так и не сделал правильных выводов – слошное «я». Для него «я» больше, чем команда»

Теги Владимир Габулов Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Габулов отреагировал на слова Федора Смолова о пенальти Хорватии на ЧМ-2018.

Нападающий «Динамо» рассказал, что после незабитого пенальти у него случился конфликт с Габуловым: «Мы поругались сильно, да. В душевой он сказал что-то из серии: это все твое пижонство, разгильдяйство, ты подставил команду. Был разговор на повышенных тонах, нас разняли».

– Федор Смолов говорит, что после матча с Хорватией вы на него накричали. Это так?

– Я не сторонник того, чтобы выносить на всеобщее обозрение конкретно в прессу те события, которые происходят в раздевалке футбольной команды. Потому что я считаю, что все, что происходит там, должно оставаться там. Это внутренняя кухня. А так я считаю: все, что происходило в раздевалке сборной на чемпионате мира, должно оставаться там.

Раз Федя посчитал необходимым озвучить тот инцидент, который произошел после его незабитого пенальти в ворота Хорватии и вылета соответственно сборной России с чемпионата мира, скажу следующее: да, я прочитал слова Феди.

Я понял одно: Федя так и не сделал правильных выводов и так и не осознал причину произошедшего с ним на чемпионате мира. Во всем интервью звучит сплошное «я». Даже на вопрос, подвел ли он команду, Федя сказал о себе.

Для него «я» было больше, чем команда. Очень жаль, что Федя этого не осознал. И вообще, очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом.

Да, был инцидент. Была высказана мной претензия касательно этой ситуации именно через призму того, что нельзя ставить себя выше команды. Последствия бывают такими плачевными. Я пытался себя максимально сдержать, чтобы не было это резко в силу разницы в нашем возрасте.

Опять же, я имел право это сделать на правах возрастных футболистов нашей сборной. И плюс ко всему мы достаточно близко общались на протяжении всей карьеры и чемпионата мира в России, – сказал Габулов.

В серии пенальти с Хорватией Смолов бил первым и не смог реализовать 11-метровый. Форвард попытался ударить паненкой, но голкипер хорватов Даниэль Субашич взял мяч.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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22 комментария

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Младший котан
Ответ Savardus
Смешно слышать слова, про то, что команда важнее, от человека, который за 17 лет карьеры сменил 11 клубов.
Думаю, что он ведет речь о команде как о коллективе в котором люди ставят общие цели выше личного эго, а не о преданности клубу.
+41
0
+41
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Dmitry Orlov
>И вообще, очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом.

Так это не он вспомнил, это Нобель его на интервью расспрашивал обо всём, что связано с той историей.
+29
-7
+22
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melowchi
"Даже на вопрос, подвел ли он команду, Федя сказал о себе."
А как он должен был ответить на вопрос, касающийся его лично, не говоря о себе)
+25
-3
+22
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Evgeniy Kropachev
Ответ Savardus
Смешно слышать слова, про то, что команда важнее, от человека, который за 17 лет карьеры сменил 11 клубов.
ты прочитал вроде бы текст выше

но так ничего и не понял
+13
0
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Карина Кулина
Ответ Дмитрий
Мог бы из ВК цитату кинуть или какую притчу подготовить)
Напомнило анекдот:
- Дорогая, я...
- Нет никаких "я" или "ты". Теперь есть только " мы". Ведь "мы" - одно целое
- Хорошо. Дорогая мы переспали с твоей сестрой
+6
0
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Мощные ягодицы Азара
Ответ Savardus
Смешно слышать слова, про то, что команда важнее, от человека, который за 17 лет карьеры сменил 11 клубов.
Как это вообще связано?
+5
0
+5
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calamitas
Ответ Dmitry Orlov
>И вообще, очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом. Так это не он вспомнил, это Нобель его на интервью расспрашивал обо всём, что связано с той историей.
Действительно. Нобель угрожал, пытал Фёдора, после чего Смолов уже не смог сопротивляться и выдал всю информацию.
+9
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Dmitry Orlov
Ответ Andrew Wryneck
Смолову легко признать ошибку через 5 лет, когда уже всем далеко не до этого. Надо это было делать вовремя.
Судя по комментам на спортсе - ещё как до этого, до сих пор люди не успокоились и мечтают, что если бы не тот злосчастный пенальти, то мы бы уж точно англичанам козьи рожицы устроили бы.
+3
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Peter Parker
Ответ calamitas
Действительно. Нобель угрожал, пытал Фёдора, после чего Смолов уже не смог сопротивляться и выдал всю информацию.
Да, выдал и что? Если бы Фёдор сказал: ой, давайте не будем об этом, столько воды утекло. Ты бы здесь писал: что Смолов струсил, что Смолов испугался, что Смолов что еще угодно
+2
0
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TaR
Вообще легко обвинить человека в том что он подвел команду, когда сам в запасе беспросветно сидишь.

Нет, я роли не обесцениваю и считаю что в команде важен и третий вратарь, для атмосферы в том числе, но не думаю что он в раздевалке должен претензии предъявлять.

Акинфеев бы сказал - ок, все по делу. Но у Владимира 10 матчей за сборную, опыта не так много уж, а пихать только за то что старше… Хм
+4
-3
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Том Мунтян
Ответ Savardus
Смешно слышать слова, про то, что команда важнее, от человека, который за 17 лет карьеры сменил 11 клубов.
че т параллель не в тему)
Он мог в каждой из этих команд рвать *опу)
+2
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KKA
Ну то что ему высказали , было странно , если не вы казаки … вся страна хотела )
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Зизуха
Смолов день
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Дмитрий
Ответ melowchi
"Даже на вопрос, подвел ли он команду, Федя сказал о себе." А как он должен был ответить на вопрос, касающийся его лично, не говоря о себе)
Мог бы из ВК цитату кинуть или какую притчу подготовить)
+1
-1
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