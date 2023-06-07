Смолов о паненке с Хорватией: «Элемент понта, наверное, был, но ЧМ-2018 я провалил до этого. Цитата Джордана – нелепая попытка защититься, не нашел тогда сил извиниться»

Теги Владимир Габулов Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Андрей Лунев Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов вспомнил о нереализованном пенальти в матче России с Хорватией на ЧМ-2018.

– Твоя первая мысль, когда вспоминаешь ЧМ-2018?

– Что я его провалил, что карьера могла пойти по-другому, наверное. При этом я не назову пенальти (в четвертьфинале с Хорватией – Sports.ru) своим главным провалом – я провалил чемпионат мира до пенальти. Я не был основным игроком там, не забил. При этом я себя чувствую причастным к успехам сборной. 

Если мне предоставят шанс пойти и перебить этот пенальти, я так не пробью никогда, это очевидно. Я не понимал, что происходит, в голове был вопрос: за что? Перед болельщиками, которые держат на меня злобу и считают, что я виноват в том, что мы не пошли в полуфинал, я извиняюсь за этот пенальти. 

В свое оправдание могу сказать, что это не была попытка выпендриться и показать, что вот я такой классный сижу на замене, но бью пенальти паненкой. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. Мне в тот момент почему-то пришло такое решение. Еще в «Урале» Коля Заболотный говорил мне, что удар верхом по центру — самый сложный для вратаря. Почему-то я решил пробить не на силу, а вот так.

Притом что если бы я технически исполнил удар нормально и меня бы не трясло, то я бы забил. Субашич же упал в угол, я просто пробил безобразно.

– Давай подробнее про пенальти. Почему решил бить именно этим стилем в послематчевой серии?

– Все совпало так, что я сам себе навредил. После Испании все спрашивали: «Ты первым бил, тебя, наверное, трясло?» А меня не трясло, с Испанией я был уверен, что пойду, пробью в левый угол и забью. Так и произошло. Я говорил: «Да не, изи, я был уверен, пойду, сильно ударю, себя знаю». Вот и накликал себе беду. 

– Слышал версию, что перед серией пенальти ты сказал, что пробьешь паненкой. На что кто-то из партнеров тебе сказал: «Ты что, дурак? У тебя удар сумасшедший. Дай ему со всей дури между ушей». 

– Я у Лунева спросил: «Что думаешь, если дам подсечкой по центру?» Не помню, что он сказал. То состояние сложно передать. Что-то говорил Дзюба, но я ни одного слова не помню. Я стою, я в себе, у меня тряска, я думаю, как мне ударить, у меня 100 500 тысяч мыслей в голове. И ты сам себе говоришь: «Первая мысль – самая лучшая».

– Мне казалось, что у тебя было половинчатое решение.

– Нет.

– То есть ты поставил мяч и сказал себе: все, бью паненкой. Просто не исполнил. 

– Да. В момент удара не было смены удара. Элемент понта, наверное, был, поэтому во мне и была мысль, что... 95% игроков не бьют паненкой вообще, у них даже мысли такой нет. Мне она пришла. Это пижонство? Пижонство. То, что эта мысль пришла – это, наверное, какой-то мой внутренний мир в том числе.

Я бил в чемпионате по центру плассером. Этот удар – что-то между. По центру, не сильно, верхом. Понятно, что постфактум уже думаешь, не забив: «Да ## #### ####, лучше бы я просто мяч через стадион перебил, и то было бы лучше». 

– Ты тогда долго сидел в центральном круге. Винил себя за то, что сборная не в полуфинале?

– Нет, тогда была мысль, что я не заслужил этого. Был анализ, как я пришел к этой точке, что произошло, где я провалил чемпионат мира? Там все было рядом. Это был вопрос двух-трех голов – и дальше топ-клуб, условно. 

– А правда, что на тебя сильно кричал Габулов?

– Мы поругались сильно, да. В душевой он сказал что-то из серии: это все твое пижонство, разгильдяйство, ты подставил команду. 

– Как ты ответил?

– Был разговор на повышенных тонах, нас разняли. 

– После игры с Хорватией была очень пафосная фраза от тебя: «В моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Это твоя инициатива?

– Это была моя инициатива. Мы были на сборах 53 дня. Я напился пива в раздевалке и нес какую-то чушь. Не знаю, почему мне в голову пришла эта идея. Как будто бы я сильный, смогу все это преодолеть, и нужно таким образом сказать. 

– Жалеешь об этом?

– Нет, а что жалеть?

– Банальное «извините, я ошибся» – это было бы проще.

– Ну, это была нелепая попытка защититься. Я не нашел тогда в себе сил сразу извиниться. Не нашел смелости. Не прожил ту ситуацию. 

– Почему болельщики так негативно воспринимают эту историю до сих пор?

– Я в какой-то момент понял, что это будет до тех пор, пока я буду ходить по этой земле. Я смирился с этим, принял это. 

Думаю, это все равно больше с точки зрения футбольных обывателей. Тот чемпионат мира привлек к экранам всю страну. Тем, кто за футболом не следит – а таких до ЧМ было достаточно много – я запомнился именно этим. Наверное, как-то так, – сказал нападающий «Динамо».

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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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64 комментария

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flowhal
За то, что признал, респект
+129
-13
+116
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Гоша Юхновский
На самом деле удар паненкой не был ошибкой, просто сам удар не получился, с тем же успехом он мог просто пробить мимо левого угла, как сделал Марио
+73
-12
+61
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13lapa13
четвертьфинал ЧМ. хороший момент, чтобы понтануться. гений
+52
-14
+38
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Вчера - не сегодня
Хорошие слова, Федор красавчик. Ну и интересны переживания спортсменов в такой момент, с удовольствием прочитал этот отрывок).
+35
-7
+28
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Екн Лор
Когда Смолов подходил к точке, было ощущение, что не забьёт. Совершенно несосредоточенный, потерянный вид у него тогда был
+27
-3
+24
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Давид Agabekyan
Ответ витя моня
Ну в серии пенальти с испанцами он тоже пробил не очень. Бил в тот же угол, что и с хорватами . Просто ударил на силу и забил. P.S. почему-то перед матчем с хорватами было ощущение, что не пройдем - казалось, что судьба заберёт должок у сборной России зато, что хорваты нас затащили за уши на Евро-08...
Было ощущение, что не пройдём потому что хорваты тупо сильнее
+22
0
+22
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Ебздрогыч
Все понятно, во всем виноват Коля Заболотный из Урала
+22
-3
+19
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Dmitry Orlov
Ответ Екн Лор
Когда Смолов подходил к точке, было ощущение, что не забьёт. Совершенно несосредоточенный, потерянный вид у него тогда был
Ну а как ещё. Перед чемпионатом он считался главной звездой российского футбола, и после 3 удачных сезонов в Краснодаре только и разговоров было, что "ну, что, куда Смолов перейдёт - в Боруссию или в Вест Хэм"? А тут он абсолютно проваливает чемпионат и оказывается даже в тени Дзюбы, который на чемпионат ехал запасным.
+19
0
+19
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иц а мэн
эх, верните 18 год
+15
-1
+14
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витя моня
Ну в серии пенальти с испанцами он тоже пробил не очень. Бил в тот же угол, что и с хорватами . Просто ударил на силу и забил. P.S. почему-то перед матчем с хорватами было ощущение, что не пройдем - казалось, что судьба заберёт должок у сборной России зато, что хорваты нас затащили за уши на Евро-08...
+13
0
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Ne-mir-off
Ответ Гоша Юхновский
На самом деле удар паненкой не был ошибкой, просто сам удар не получился, с тем же успехом он мог просто пробить мимо левого угла, как сделал Марио
Марио, по крайней мере не понтовался, и весь турнир пахал по полной, в отличии от Феди.
+8
0
+8
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m25
Фёдор, молодец, что всё это рассказал. Мы в сердцах сразу после матча тоже много чего в твой адрес наговорили. Но потом остываешь, приходит понимание, что и мегазвёзды не всегда забивают. Баджо, Левандовски, например.
Так что беру свои неполиткорректные слова по этому поводу обратно.
+6
-2
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TaR
Ответ Кеша
Чего -то Смолов разговорился сегодня, как на исповеди . Решил все выложить. Ты помирать что ли собрался ? Так рано, молодой еще . Живи долго и играй хорошо.
Да нет, он просто одно интервью дал, но его просто разбили на кусочки и сделали отдельную статью. Все как всегда
+3
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Андрей Балабаев
Даже здесь сожалеет не о том что у сборной был уникальнейший шанс выйти в полуфинал ЧМ, а о том что у него карьера могла сложиться иначе
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окечуква
Федя вообще-то неплохой парень наверное, но язык у него опережает мозг, это точно.
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Pol Belov
тогда вся команда была растеряна, чего уж говорить, если игроки отказывались бить пенальти и остались как бы "не причем", а Марио вышел (Марио, который в жизни не бил пенальти!!) и промахнулся... понятно что все шишки полетели на Смолова "за понты"... зато те, кто тупо зассал и спрятался за спинами других - остались "хорошими"...
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D-eisler@yandex.ru
Лебронов в футболе много, но Джордан - один.
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Cst Cap
Наверное, он же не сам написал себя в список? Может Стас разделит вину, явно же было видно, что игрок не готов?
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Evgueniy
эх...а если бы прошли Хорватию...Англия в 1/2. Мне даже страшно представить, чтобы было в Москве и стране... эх...ну и так хорошо получилось!
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shadow82
1/4 фмнала ЧМ - это, конечно, самое время, чтобы попонтоваться.
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Алексей Сметанин
Ответ 13lapa13
четвертьфинал ЧМ. хороший момент, чтобы понтануться. гений
Прикинь,если БЫ забил он))
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Daniel Petrov
Федя готовит почву для карьеры эксперта футбола. Стал давать хорошие вью, красавчик
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Андрей Балабаев
Ответ витя моня
Ну в серии пенальти с испанцами он тоже пробил не очень. Бил в тот же угол, что и с хорватами . Просто ударил на силу и забил. P.S. почему-то перед матчем с хорватами было ощущение, что не пройдем - казалось, что судьба заберёт должок у сборной России зато, что хорваты нас затащили за уши на Евро-08...
На самом деле с хорватами в угол-то он и не хотел бить. Паненка кривая получилась и мяч не по центру пошёл. К сожалению в ту же сторону куда и вратарь
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Кирилл.С-Пб
Понятно всё. К успеху причастен, но "навалил/ой провалил" по полной... Федя, Федя...
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Evgeny Trifonov
Ответ 13lapa13
четвертьфинал ЧМ. хороший момент, чтобы понтануться. гений
Тотти это делал в полуфинале Евро, просто нужно трезво себя оценивать. Принять что ты лимитчик рпл, а не император Рима.
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