Представитель Дзюбы об истории с корреспондентом: «Если бы парковки закрыли, наша спортивная журналистика загнулась бы. У Артема много хейтеров, но даже они придерживаются его позиции»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался об истории с журналистом.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча за угрозу и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

«У Артема много хейтеров, но даже они в комментариях придерживаются в основном его позиции, потому что это ненормально, когда современная журналистика превратилась в журналистику парковок.

Если бы парковки закрыли, то наша спортивная журналистика, мне кажется, загнулась бы. Кстати, половина СМИ и телеграм-каналов адекватно восприняла эту ситуацию.

Там поняли, что она не стоит выеденного яйца. Но другие же обсуждают, репостят. Вот, опять Дзюба, можно словить трафик, реакции, комментарии! КДК здесь еще подкинул почву для этих обсуждений», – сказал Леонид Гольдман.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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27 комментариев

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utsh44psmr
Представитель Дзюбы. Это он ему видео записывал.
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balander09
игроки и тренеры сразу убегают со стадиона , выходили и бы отвечали адекватно, никто бы не сторожил их там
+6
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Stereostrike
Дзюба никогда умом не отличался. промолчал бы- сошел за умного
+9
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savik-A.M.
Ответ tarkwemada
Новый персонаж – представитель Дзюбы
новый персонаж - телефон Дзюбы , и где он сейчас
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Glukinho
Ответ utsh44psmr
Представитель Дзюбы. Это он ему видео записывал.
он представлял
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salbrati
Ответ Artie Bukko
никто из адекватных не придерживается его позиции, паренёк задал нормальный, да даже если бы не нормальный, нет у тебя никакого права реагировать так грубо, по-хорошему разок по щщам Дзюбе за такое должно было прилететь, вместо дисквалификации
19и-летний чел бегает не первый раз за Дзюбой, ТЫкает ему и задаёт просто идиотские вопросы какие-то. Никогда не любил Дзюбу, но по моему очевидно кто тут неправ. Просто надо было молчать и не отвечать ничего
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tarkwemada
Люблю когда обе стороны конфликта заигрывают с термином «адекватность»
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Dr. Heisenberg
Позицию Дзюбы все-таки хотелось бы конкретизировать - телефон находится вне журналиста или в нем, при это съемку ведет сам футболист или делегировал эти полномочия своему представителю? В общем, все не так однозначно.
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Artie Bukko
никто из адекватных не придерживается его позиции, паренёк задал нормальный, да даже если бы не нормальный, нет у тебя никакого права реагировать так грубо, по-хорошему разок по щщам Дзюбе за такое должно было прилететь, вместо дисквалификации
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korablev
У нас вроде есть профсоюз футболистов? Самое время ему высказаться и чем-то КДК пригрозить. Ситуация была абсолютно неоднозначная, но КДК умудрился полностью встать на сторону "журналиста".

Дзюба, как к его моральному облику не относиться, фигура в российском футболе значимая. Это ему РФС и Премьер-лига кучу своих призов выдавала, это ему целый ряд отечественных футбольных рекордов принадлежит.
И вот так вот в конфликте ноунейма из такой же неизвестной газеты и известнейшего футболиста КДК решительно ... футболиста осуждает. А ситуация, напомню, не белый лист - в ней полно вопросов.

Футболисты хоть как-то планируют себя защищать? Или любой юнец имеет право носиться за ними вокруг стадиона и орать свои недалекие вопросы?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Не умаляю заслуг Дзюбы, как игрока, но как человек бе.
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Сергей Раков
Дзюба попробовал, ему понравилось, рекомендует другим
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yulay
Ответ korablev
У нас вроде есть профсоюз футболистов? Самое время ему высказаться и чем-то КДК пригрозить. Ситуация была абсолютно неоднозначная, но КДК умудрился полностью встать на сторону "журналиста". Дзюба, как к его моральному облику не относиться, фигура в российском футболе значимая. Это ему РФС и Премьер-лига кучу своих призов выдавала, это ему целый ряд отечественных футбольных рекордов принадлежит. И вот так вот в конфликте ноунейма из такой же неизвестной газеты и известнейшего футболиста КДК решительно ... футболиста осуждает. А ситуация, напомню, не белый лист - в ней полно вопросов. Футболисты хоть как-то планируют себя защищать? Или любой юнец имеет право носиться за ними вокруг стадиона и орать свои недалекие вопросы?
Что недалекого было в том вопросе?
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mascinista
Ответ yulay
Что недалекого было в том вопросе?
Очевидная провокация на острую реакцию, Дзюба повёлся, "журналист" получил, что хотел. Дзюба виноват, "журналист" в белом и пушистом.
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vel
Представитель Дзюбы - сразу бы написали, Леонид Слуцкий. Чего скрывать то..
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korablev
Ответ yulay
Что недалекого было в том вопросе?
Вы эту формулировку в других комментариях вычитали и решили, что она невероятно крутая? А на самом деле вы не понимаете, что паренек увидел примитивную возможность спровоцировать скандал?

Шалимов скептически отозвался о перспективах Дзюбы. Ой, радость какая - пусть теперь Дзюба скажет гадость про Шалимова. Здорово, да? Невероятно увлекательный сюжет!
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Recreated
Ответ Stereostrike
Дзюба никогда умом не отличался. промолчал бы- сошел за умного
Всё-равно не сошёл бы!
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Фут.Боль
Ответ Stereostrike
Дзюба никогда умом не отличался. промолчал бы- сошел за умного
Зато 19-летний паренек пропиарился. Плюс же.
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hulk&boloto
Ответ tarkwemada
Новый персонаж – представитель Дзюбы
Да уж, вот это работа, ляма полтора в месяц недалекий Дзюба просто как представителю Лёне отстегивает наверняка, а тут ещё и интервью давать надо...
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Mohnatiy
Оба хороши на самом деле, и Рукаку и журналюга.
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Новый тренер ФК Спартак
хоспади, все ради обсуждения делается
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uragan
У игрочишки есть представитель? Это его правая рука?
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Пушка_Кутепова
Комментари Спортс читает
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tarkwemada
Новый персонаж – представитель Дзюбы
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