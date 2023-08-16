Представитель Дзюбы об истории с корреспондентом: «Если бы парковки закрыли, наша спортивная журналистика загнулась бы. У Артема много хейтеров, но даже они придерживаются его позиции»
Представитель Артема Дзюбы высказался об истории с журналистом.
Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».
КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча за угрозу и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
«У Артема много хейтеров, но даже они в комментариях придерживаются в основном его позиции, потому что это ненормально, когда современная журналистика превратилась в журналистику парковок.
Если бы парковки закрыли, то наша спортивная журналистика, мне кажется, загнулась бы. Кстати, половина СМИ и телеграм-каналов адекватно восприняла эту ситуацию.
Там поняли, что она не стоит выеденного яйца. Но другие же обсуждают, репостят. Вот, опять Дзюба, можно словить трафик, реакции, комментарии! КДК здесь еще подкинул почву для этих обсуждений», – сказал Леонид Гольдман.
«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Дзюба, как к его моральному облику не относиться, фигура в российском футболе значимая. Это ему РФС и Премьер-лига кучу своих призов выдавала, это ему целый ряд отечественных футбольных рекордов принадлежит.
И вот так вот в конфликте ноунейма из такой же неизвестной газеты и известнейшего футболиста КДК решительно ... футболиста осуждает. А ситуация, напомню, не белый лист - в ней полно вопросов.
Футболисты хоть как-то планируют себя защищать? Или любой юнец имеет право носиться за ними вокруг стадиона и орать свои недалекие вопросы?
Шалимов скептически отозвался о перспективах Дзюбы. Ой, радость какая - пусть теперь Дзюба скажет гадость про Шалимова. Здорово, да? Невероятно увлекательный сюжет!