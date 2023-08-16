Представитель Дзюбы об истории с корреспондентом: «Если бы парковки закрыли, наша спортивная журналистика загнулась бы. У Артема много хейтеров, но даже они придерживаются его позиции»

Представитель Артема Дзюбы высказался об истории с журналистом.

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча за угрозу и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

«У Артема много хейтеров, но даже они в комментариях придерживаются в основном его позиции, потому что это ненормально, когда современная журналистика превратилась в журналистику парковок.

Если бы парковки закрыли, то наша спортивная журналистика, мне кажется, загнулась бы. Кстати, половина СМИ и телеграм-каналов адекватно восприняла эту ситуацию.

Там поняли, что она не стоит выеденного яйца. Но другие же обсуждают, репостят. Вот, опять Дзюба, можно словить трафик, реакции, комментарии! КДК здесь еще подкинул почву для этих обсуждений», – сказал Леонид Гольдман.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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