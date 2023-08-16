Переход Захаряна в «Сосьедад» под угрозой срыва из-за требований агентов хавбека «Динамо» (Metaratings.ru)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Павел Андреев агенты Тимур Гурцкая Арсен Захарян Футбол

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» может сорваться.

По данным Metaratings.ru, переход 20-летнего полузащитника в клуб Ла Лиги находится под угрозой срыва из-за требований агентов Арсена.

Представители Захаряна заявили руководству «Динамо», что, если их финансовые требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены, Захарян может договориться с «Сосьедадом» или другим клубом в зимнее трансферное окно или через год.

Футболист получит право вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо» за полгода до истечения срока контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

Ранее агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что из 12 миллионов евро, которые заплатит «Реал Сосьедад», агентам Захаряна достанутся 3 млн.

Согласно реестру аккредитованных посредников РФС, агентом Арсена зарегистрирован Павел Андреев.

16 августа стало известно, что в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию. «Динамо» заявило: «Захарян вернулся к тренировкам. Условия трансфера с «Сосьедадом» полностью согласованы, развитие ситуации зависит от других сторон».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

113 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ну значит поиграет в "Динамо" ещё, потом в "Зенит" за 20 млн перейдет.
Не вижу проблемы никакой
+132
-15
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
21Savage
Агенты бич российского футбола и футбола в целом!
+119
-8
+111
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BS BOY
Ну как бы это изначально было понятно, все пытаются урвать как можно больше денег, а страдает от этого Заха
+42
-5
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Сазоненков
Ответ 21Savage
Агенты бич российского футбола и футбола в целом!
Бич нашего футбола-это бабло, которое накидывают всем кому нипопаде, вот и результат, агенту мало деньжат, а то что это 4 клуб Испании, шанс для парня выйти на новый уровень и Заха тем самым покажет пример нашим футболистам, что если стараться и хотеть, даже в это непростое время можно уехать в достойный европейский клуб, на это черту алчному-плевать...
+39
-6
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Voina
Прав был Бубнов про агентов на 100%. убийцы российского футбола.
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ 21Savage
Агенты бич российского футбола и футбола в целом!
Да нет, если говорить о футболе в целом, то агенты не зло. Они конечно типы неприятные и клубы их ненавидят, но так и должно быть, их главная цель - защита интересов своего клиента и выбивание для них лучших условий (и попутно комиссионных для себя). Но они не хоронят карьеры футболистов. Что Райола, что Мендеш - образцы. Да, они заработали кучу денег, но их клиенты играют в топ-клубах на шикарных условиях, и это заслуги агентов. А вот российские агенты - другая история. Им наплевать на подопечных, их интересует лишь сумма на собственном счету, и ради этого они готовы срывать трансферы и губить карьеры. Не говоря уже о мутных схемах и откатах. Так что зло - именно наши, российские агенты
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Даже несмотря на то, что это Метарейтингс, можно не сомневаться, что воду мутит Павел Андреев. Захаряну желаю как можно быстрее сменить агента, иначе он в Европу не уедет.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Machine Head
Агенты опухшие рожи . Напомните им кто курирует Динамо .
Воры банкиры и силовики-пенсионеры на кормушке? Их агенты и не обижают.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Колгашкин
Ответ 21Savage
Агенты бич российского футбола и футбола в целом!
А можете мне объяснить зачем пользоваться услугами агента, если агент завышает плату себе так отказаться от него или это обязательно иметь агента??
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Паскаянц
Вредители главные
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Агенты - это зло.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
Ответ <~Inter~>
у него через год контракт истекает. Когда он за 20 млн уйдёт?
Не задавайте сложных вопросов москвичам, им лишь бы про Зенит накинуть
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Gleb
Ну значит поиграет в "Динамо" ещё, потом в "Зенит" за 20 млн перейдет. Не вижу проблемы никакой
у него через год контракт истекает. Когда он за 20 млн уйдёт?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Павлик Андреев в своём репертуаре. Захарян то, возможно, и сможет уйти бесплатно через год, и даже, мб, кому-то в Европе может быть нужен, да и агент внакладе не останется, а вот Динамо не получит ровным счётом ничего. Обидненько клубу будет.
Это называется реальная подстава для Динамо со стороны Андреева. Впрочем, сей товарищ никогда особой порядочностью и не славился, чего его долгая (и надеюсь, близкая к концу) история взаимоотношений с Крыльями стоит.
Самое обидное, что ему и на карьеры подопечных наплевать, лишь бы денег на них срубить, а дальше трава не расти(((
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Агенты опухшие рожи . Напомните им кто курирует Динамо .
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Хахахахахах, ну а че он, за еду что ли поедет работать агентом?
Гнать бы такого агента
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Ответ BS BOY
Ну как бы это изначально было понятно, все пытаются урвать как можно больше денег, а страдает от этого Заха
А в рабстве у агентов?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Колгашкин
Ответ BS BOY
Ну как бы это изначально было понятно, все пытаются урвать как можно больше денег, а страдает от этого Заха
А можете мне объяснить зачем пользоваться услугами агента, если агент завышает плату себе так отказаться от него или это обязательно иметь агента?????
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Бирюков
Ответ Gleb
Ну значит поиграет в "Динамо" ещё, потом в "Зенит" за 20 млн перейдет. Не вижу проблемы никакой
могу себе забрать, если никому не нужен. за 1рубль на два сезона. пусть в огороде трудится
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ Иван Колгашкин
А можете мне объяснить зачем пользоваться услугами агента, если агент завышает плату себе так отказаться от него или это обязательно иметь агента??
Агентом может быть хоть сам игрок, но для этого нужно же разбираться в юриспруденции, а не только мячик пинать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Ответ Gleb
Ну значит поиграет в "Динамо" ещё, потом в "Зенит" за 20 млн перейдет. Не вижу проблемы никакой
Какие 20 млн ,у него год контракта остался))) Зенит ему даст личку 3,5 миллиона ,а не как Сосьедад 1,2 и бесплатно заберёт .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Да чтоб вас... Не ломайте человеку карьеру!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша Каширин
Агенты - худшее, что есть в современных трансферах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bilbiveter
Ответ Иван Колгашкин
А можете мне объяснить зачем пользоваться услугами агента, если агент завышает плату себе так отказаться от него или это обязательно иметь агента??
Нельзя, агент вкладывается с футболиста с нуля, когда он ещё в академии играет, он его пиарит, ищет клубы и ведёт переговоры, если разорвать соглашение с агентом, то надо выплатить агенту конский штраф
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Если бы не жадность агента, играл бы уже в Европе. Арсену надо об этом задуматься
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий