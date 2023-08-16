Переход Захаряна в «Сосьедад» под угрозой срыва из-за требований агентов хавбека «Динамо» (Metaratings.ru)

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» может сорваться.

По данным Metaratings.ru, переход 20-летнего полузащитника в клуб находится под угрозой срыва из-за требований агентов Арсена.

Представители Захаряна заявили руководству « », что, если их финансовые требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены, Захарян может договориться с «Сосьедадом» или другим клубом в зимнее трансферное окно или через год.

Футболист получит право вести переговоры с другими клубами без разрешения «Динамо» за полгода до истечения срока контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

Ранее агент в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что из 12 миллионов евро, которые заплатит « », агентам Захаряна достанутся 3 млн.

Согласно реестру аккредитованных посредников РФС, агентом зарегистрирован Павел Андреев.

16 августа стало известно, что в переговорах Захаряна и «Сосьедада» возникли проблемы, хавбек «Динамо» не вылетел в Испанию. «Динамо» заявило: «Захарян вернулся к тренировкам. Условия трансфера с «Сосьедадом» полностью согласованы, развитие ситуации зависит от других сторон».

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