В субботу, 19 августа, сыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед в 2 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тоттенхэм – МЮ

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