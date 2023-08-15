19 августа в городе Лондон состоится матч второго тура Чемпионата Англии по футболу. «Тоттенхэм» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Лондонцы лишились своей звезды в лице Кейна, но при этом им удалось подписать ряд игроков в свою команду. Первый тур оставил двоякое впечатление по их возможностям в текущем чемпионате. Манчестерская команда удачно начала новый сезон АПЛ и их новый голкипер Онана уже в первой официальной игре смог оставить свои ворота на замке. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» продолжить свою победную поступь и увеличить серию неудач своих оппонентов, мы узнаем в ближайшие выходные.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), X2, ОЗ (да).

ФК «Тоттенхэм»

Лондонская команда в прошлом сезоне АПЛ выступила не лучшим для себя образом и осталась на текущий год без еврокубков. Они заняли 8 позицию в турнирной таблице, набрав 60 баллов в 38 турах. Всего на 1 очко они отстали от еврокубковой семерки, но вот от первого «Сити» было отставание приличное: на 29 баллов. А на 1 балл удалось опередить девятый «Брентфорд». Несмотря на неплохую игру в атаке и 70 забитых голов в чемпионате, в обороне им преуспеть не удалось и 63 пропущенных мяча не позволили им забраться на более высокие места.

«Шпорам» в этом году удалось подписать в свои ряды несколько игроков, среди них: Мэддисон из «Лестер», Порро из «Спортинга», Ван де Вен из «Вольфсбурга», Кулусевски из «Ювентуса», Висарио из «Эмполи», Велиз из «Росарио», Филлипс из «Блэкберна», Соломон из «Шахтера Д».

Среди тех, кто покинул команду, стоит отметить потерю Кейна, который был лидером команды много сезонов, он перебрался в «Баварию». Также покинули команду: Винкс, ушедший в «Лестер» и Моура в «Сан-Паулу».

До старта нового сезона Чемпионата Англии «Тоттенхэм» провел 4 товарищеских встречи, которые завершились 2 победами и 2 поражениями. Из викторий стоит отметить крупную победу над «Шахтером Д» (5:1), где Кейн отметился четырьмя забитыми голами, а команда выдала прекрасный второй тайм после не совсем внятного первого. А в последнем контрольном поединке они уступили в голевой перестрелке «Барсе» (2:4), где вели в счете (2:1) после первого тайма, но в последнюю 15-минутку встречи не удержали это преимущество и пропустили 3 мяча.

В первом туре стартовавшего английского чемпионата лондонцы разошлись миром в гостях с «Брентфордом» (2:2). Забив быстрый мяч на 11 минуте, лондонцы к 36 минуте уже пропустили 2 гола, но смогли сравнять счет перед свистком на перерыв. Во втором тайме же команды выдали безголевую игру, хотя имели моменты обе команды, но не преуспели в реализации.

Результаты «Тоттенхэма» в 5 последних сыгранных матчах:

13.08.23 «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 2:2;

08.08.23 «Барселона» — «Тоттенхэм» 4 :2;

— «Тоттенхэм» :2; 06.08.23 «Тоттенхэм» — «Шахтер Донецк» 5 :1;

— «Шахтер Донецк» :1; 26.07.23 «Лайон-Сити» — «Тоттенхэм» 1: 5 ;

1: ; 18.07.23 «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 3:2.

Интересные статические факты «Тоттенхэма»:

Лишь в 4 из 10 последних матчей команда побеждает;

Без побед команда в 2 последних встречах;

Последний матч в качестве хозяев для лондонцев был победным;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем 3 мяча, пропуская при этом в среднем 2 гола

В 8 последних играх «шпор» забивают обе команды;

В 7 последних матчах лондонцев было забито обоими оппонентами 4 и более мяча за игру.

В 17 последних встречах команда отличается минимум одним голом.

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ФК «Манчестер Юнайтед»

Манчестерская команда в прошлом сезоне Чемпионата Англии довольствовалась бронзовыми медалями. В чемпионской гонке за трофей им поучаствовать особо не удалось с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», от которых они отстали на 9 и 14 баллов соответственно. А вот в битве за 3 строчку удалось оставить позади себя «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Всего же они набрали 75 очков в 38 турах и в 23 матчах им удалось победить своих соперников. Попасть в тройку призеров им удалось за счет слаженной игры в обороне, о чем говорят 43 пропущенных мяча (это третий показатель в АПЛ).

Третья строчка им позволила пробиться сразу же в групповой этап самого элитного турнира (Лигу Чемпионов).

«Манчестер Юнайтед» в текущем году подписала ряд новичков в стан своей команды, среди них: Хойлунд, пришедший из «Аталанты», Маунт из «Челси», Онана из «Интера» и Эванс из «Лестера».

А покинули команду следующие футболисты: Фред перебрался в «Фенербахче», Эланга в «Ноттингем», Ковар в «Байер», Тэллес в «Аль-Наср», Икбал в «Утрехт». Также ушли Де Хеа, Туанзебе и Джонс, который на данный момент без клуба.

В преддверии старта нового сезона в летний перерыв команда Тен Хага провела 8 контрольных встреч, из которых удалось одержать победу в 4, а 3 матча было проиграно и 1 ничейный результат. В одной из товарищеских встреч был обыгран «Арсенал» (2:0), где главными лицами стали Фернандеш и Санчо, забившие по голу еще в первом тайме.

В последней товарищеской игре манчестерцы разошлись в мировую с «Атлетиком» (1:1), где удалось уйти от поражения лишь под конец встречи, а победный гол на свой счет записал Пеллистри с передачи Магуайра.

В первом туре стартовавшего Чемпионата Англии удалось одержать победу с минимальной разницей в счете (1:0) над «Вулверхэмптоном». Игра получилась непростой и соперник создавал много опасности, но тем не менее сдержать их натиск удалось с успехом. А победу команде принес опытный защитник команды Варан, поразивший ворота соперника с передачи Ван-Биссаки. Эта победа позволила манчестерской команде войти в текущий ТОП-7 таблицы.

Результаты «МЮ» в 5 последних сыгранных матчах:

14.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1 :0;

— «Вулверхэмптон» :0; 06.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» 1:1;

05.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» 3 :1;

— «Ланс» :1; 31.07.23 «Боруссия Д» — «Манчестер Юнайтед» 3 :2 ;

— «Манчестер Юнайтед» :2 27.07.23 «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» 2:0;.

Интересные статические факты «МЮ»:

В 3 последних встречах команда из Манчестера не проигрывает;

В последних 2 матчах в качестве гостей были поражения;

В 3 из 4 последних встречах команды забивают оба оппонента;

Только в 2 из 5 последних матчах было забито 4 и более мяча за игру;

В последних 4 матчах было забито в среднем за игру 2 гола;

Команда забивает голы своим оппонентам в 4 последних поединках.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 200 матчей. Колоссальное преимущество в них на стороне манчестерской команды – 96 побед, при 53 викториях лондонцев. А 51 поединок закончился ничейным результатом. «Шпоры» в среднем забивали в этих матчах 1,30 голов (260 забитых мячей), а «манкунианцы» 1,60 (319 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была: у «Тоттенхэма» (6:1), а у «МЮ» (5:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

27.04.23 «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (2:2).

19.10.22 «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» ( 2 :0).

– «Тоттенхэм» ( :0). 12.03.22 «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» ( 3 :2).

– «Тоттенхэм» ( :2). 30.10.21 «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (0: 3 ).

(0: ). 11.04.21 «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В 5 последних очных матчах «Тоттенхэм» ни разу не обыгрывал манчестерскую команду, лишь 1 раз им удалось добиться ничейного результата в последней игре (2:2). Последний раз «шпоры» обыгрывали «МЮ» в октябре 2020 года, это было в рамках АПЛ и тогда был счет (6:1).

Стоит заметить, что из 9 последних очных матчей обе команды забивали друг другу в 7 играх.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния команду гостей. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Тоттенхэм» — 2.82;

Ничья — 3.76;

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2.39;

1X — 1.58;

X2 — 1.44;

Ф1 (0) — 2.09;

Ф2 (0) — 1.78;

ТБ (2,5) — 1.62;

ТМ (2,5) — 2.37;

ТМ (3) — 1.79;

ОЗ (да) — 1.52;

ОЗ (нет) — 2.43.

Учитывая не лучшую игровую форму лондонцев, которые неудачно провели концовку прошлого чемпионата и в последних двух играх не могут победить, я отдам предпочтение команде гостей, которые в отличие от оппонента неплохо завершили прошлый сезон и ударно начали в новом. Плюс к этому хозяева потеряли свою ударную силу в атаке в лице Кейна, а манчестерцы сохранили свой костяк команды и усилили свои проблемные зоны. Можно сделать ставку на Ф2 (0) за хороший коэффициент 1.78, чтобы обезопасить ее на случай ничейного исхода, или же на X2, где тоже неплохой кэф — 1.44.

Обе команды достаточно результативны в своих последних матчах и стабильно отличаются в них. К тому же последняя очная встреча завершилась обменом голов с обеих сторон, поэтому можно заключить пари на событие ОЗ (да) за кэф 1.52.

Где смотреть матч Тоттенхэм – МЮ

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