Тарасов о конфликте с Самедовым из-за Бузовой: «Когда мы разводились, я попросил его не лезть в эту разборку»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Александр Самедов премьер-лига Россия светская хроника Ольга Бузова Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с экс-партнером по «Локомотиву».

Недопонимания у Тарасова случились с Александром Самедовым на почве расставания с Ольгой Бузовой.

– Назови бывших игроков, к которым ты негативно относишься.

– С Самедом у нас конфликт как раз из-за Оли был. Если он хочет, сам пусть рассказывает. Он нигде не рассказывает. Он только говорит, что стал как-то ко мне относиться не так. Но если он наберется смелости, пусть сам расскажет в чем причина. 

Мы дружили. Он знает, как я умею дружить, мы с ним еще со времен ФК «Москва» очень хорошо общались. У меня к нему не было никакого негатива, но скажу одно: когда мы разводились, я попросил его как друга не лезть в эту разборку.

Дальше я говорить ничего не буду. Если он захочет, он сам когда-нибудь об этом расскажет. Все, это только с ним какое-то недопонимание. И то, когда я его увижу, всегда пожму руку. 

Негатив к кому-то из руководства? Кикнадзе, когда на меня в суд подал. Кикнул из «Локо». К нему негатив на тот момент был, потом по фигу. Все, что ни делается, – все к лучшему, – рассказал экс-хавбек «Локо», а ныне – президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

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9 комментариев

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igls54
Не знал, что Тарасов состоял в браке с Самедовым
+17
-1
+16
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Xm.md
Почему он разводился с Самедовым?
+4
0
+4
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T622222
Дом-2 у нас в вечернем эфире…
+3
-1
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Kanan Jarrus
Ответ Xm.md
Почему он разводился с Самедовым?
ты на его месте не развелся бы с самедовым?
+2
0
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Мишаня сбг
отличная спортивная новость на вечер
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Знатный стахановец
Жаль, хорошая ведь пара была...
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Руслан Ляхерман
После этого интервью Тарасова про Самедова,песня Бузовой " Тряси своими арбузами " стала иметь двойной смысл. Может в этом и есть вся соль конфликта между Тарасовым и Самедовым.
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Люблю Марго Робби
Вот годнота футбольная подъехала, а вы всё куда Неймар переходит, куда Кайседо
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Пикачу82
Ответ Xm.md
Почему он разводился с Самедовым?
Из за Бузовой, чего непонятно то? Одни беды из за этих баб! Взяла разбила крепкую семью...
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