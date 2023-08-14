Тарасов о конфликте с Самедовым из-за Бузовой: «Когда мы разводились, я попросил его не лезть в эту разборку»

Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с экс-партнером по «Локомотиву».

Недопонимания у Тарасова случились с на почве расставания с .

– Назови бывших игроков, к которым ты негативно относишься.

– С Самедом у нас конфликт как раз из-за Оли был. Если он хочет, сам пусть рассказывает. Он нигде не рассказывает. Он только говорит, что стал как-то ко мне относиться не так. Но если он наберется смелости, пусть сам расскажет в чем причина.

Мы дружили. Он знает, как я умею дружить, мы с ним еще со времен ФК «Москва» очень хорошо общались. У меня к нему не было никакого негатива, но скажу одно: когда мы разводились, я попросил его как друга не лезть в эту разборку.

Дальше я говорить ничего не буду. Если он захочет, он сам когда-нибудь об этом расскажет. Все, это только с ним какое-то недопонимание. И то, когда я его увижу, всегда пожму руку.

Негатив к кому-то из руководства? Кикнадзе, когда на меня в суд подал. Кикнул из «Локо». К нему негатив на тот момент был, потом по фигу. Все, что ни делается, – все к лучшему, – рассказал экс-хавбек « », а ныне – президент медиафутбольного клуба « ».