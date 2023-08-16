Главная цель «Ливерпуля» – опорник «Кристал Пэлас» Дукуре. Пальинья и Кефрен Тюрам – альтернативы

Теги Ницца Челси Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Жоау Пальинья Кефрен Тюрам Шейк Дукуре Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» выбрал приоритетную цель, уступив «Челси» в борьбе за двух хавбеков.

Ранее лондонцы купили Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов. Также «синие» купят хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа за 53+5 млн фунтов. Оба игрока были интересны «Ливерпулю».

Теперь главная цель «красных» для усиления средней линии – опорник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, которого можно купить менее чем за 60 млн фунтов, сообщает The Independent.

«Ливерпуль» также рассматривает кандидатуры Жоау Пальиньи из «Фулхэма» и Кефрена Тюрама из «Ниццы», но Дукуре – приоритетная цель.

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50 комментариев

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Roman
Поздравляем Дукуре с переходом в Челси
+78
-1
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Особенный1
Челси тегните в новости
+24
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Пожилой Гомункул
на безрыбье и Дукуре хорош
+8
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melwood- lfc
Ответ liv6
Байтечитич и Тьяго - созидатели, а команде нужен разрушитель, готовый пахать за себя и за того парня (ТАА). Но согласен, нужны два игрока в центр и еще замена Матипу, который уйдет в следующем году 100%
что ты куришь? Байчетич чистый опорник. в каком месте он созидатель? он в молодежном составе играл опорника, имеющего хороший ближний пас. это не значит, что он созидатель))
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Арман Мартиросян
Двоих нужно! С одним Байчетичем в обойме далеко не уедешь.
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Великий Додда
Ответ Stewart D.
все опорники теперь либо черные либо латиносы ?
чёрная работа
+4
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liv6
Ответ Арман Мартиросян
Двоих нужно! С одним Байчетичем в обойме далеко не уедешь.
Байтечитич и Тьяго - созидатели, а команде нужен разрушитель, готовый пахать за себя и за того парня (ТАА). Но согласен, нужны два игрока в центр и еще замена Матипу, который уйдет в следующем году 100%
+7
-3
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Stewart D.
все опорники теперь либо черные либо латиносы ?
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Любезный Коссутий
Боели всегда даст больше. уверен, что ему нужен новый опорник
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Reshal Hafizov
Гнались за тюрамом и забили на него. Он с Палиньей, думаю, будет лучшим вариантом, надо брать
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<~Inter~>
Тюрам самая странная кандидатура
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Michael Sneg
сейчас ценник заломят по полной программе
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alexus-1990
Ответ Reshal Hafizov
Гнались за тюрамом и забили на него. Он с Палиньей, думаю, будет лучшим вариантом, надо брать
тоже так думаю, хотя Кефрен вроде играет скорее выше чем ЦОП
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Reshal Hafizov
Ответ Игровой Канал Артёма
что это значит? объясните, пожалуйста
они на трансферы деньги перестали давать ушли 6 игроков а они только на Макалистера и собослаи бабки дали
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CTPEKO3ETC
Снова Ливерпуль будут разводить на деньги, которых игрок не стоит
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Ярослав Ройс
Ответ Stewart D.
все опорники теперь либо черные либо латиносы ?
райс
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Reshal Hafizov
Ответ Игровой Канал Артёма
что это значит? объясните, пожалуйста
Fenway sports group - владельцы Ливерпуля, которые сливают все бабки на бейсбол
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Reshal Hafizov
#FSGOUT
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Красный чай
Вот Пальнью бы очень хотелось
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kickass
Проще дождаться, когда Боули вывалит 100 млн за Дукуре и потом попробовать взять в аренду.
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Средний палец Кирана Тирни
Когда Дукуре стал стоить 60 млн фунтов) трансфер Мудрика будто поломал привычные стоимостные ориентиры - клубы поняли, что могут просить за своих игроков цену с потолка и вообще диктовать свои условия даже в переговорах с топами.
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Akmal 11.90
Я очень хотел бы видеть Мартин Субименди!
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BZB
Боэли: «Не дадим Ливерпулю купить ни одного опорника!»
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besik
Ответ B@SS
Самое интересное, что теперь у Ливерпуля будут требовать оверпрайс за игроков ))
Самое удивительно что Челси сам платит оверпрайс без всяких запросов 🤣
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Dr. Dre_123
Палинья травмирован, Тюрам опорник?
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