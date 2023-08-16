Главная цель «Ливерпуля» – опорник «Кристал Пэлас» Дукуре. Пальинья и Кефрен Тюрам – альтернативы
«Ливерпуль» выбрал приоритетную цель, уступив «Челси» в борьбе за двух хавбеков.
Ранее лондонцы купили Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов. Также «синие» купят хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа за 53+5 млн фунтов. Оба игрока были интересны «Ливерпулю».
Теперь главная цель «красных» для усиления средней линии – опорник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, которого можно купить менее чем за 60 млн фунтов, сообщает The Independent.
«Ливерпуль» также рассматривает кандидатуры Жоау Пальиньи из «Фулхэма» и Кефрена Тюрама из «Ниццы», но Дукуре – приоритетная цель.
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