«ПСЖ» готов побороться с «Ливерпулем» за опорника «Кристал Пэлас» Дукуре

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас Шейк Дукуре Футбол

«ПСЖ» заинтересован в приобретении Шейка Дукуре.

По сведениям Evening Standard, парижане обозначили интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» и готовы побороться за него с «Ливерпулем».

Сообщалось, что за 23-летнего футболиста могут запросить 50 млн фунтов.

В минувшем сезоне Дукуре провел 34 матча в АПЛ и отдал 3 голевых паса. Малийца признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Статистика его выступлений доступна здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
По схеме Зенита, сделать перехват ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
так парижане уругвайца приобрели, зачем им ещё один дорогой опорник?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий