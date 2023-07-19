«ПСЖ» готов побороться с «Ливерпулем» за опорника «Кристал Пэлас» Дукуре
«ПСЖ» заинтересован в приобретении Шейка Дукуре.
По сведениям Evening Standard, парижане обозначили интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» и готовы побороться за него с «Ливерпулем».
Сообщалось, что за 23-летнего футболиста могут запросить 50 млн фунтов.
В минувшем сезоне Дукуре провел 34 матча в АПЛ и отдал 3 голевых паса. Малийца признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Статистика его выступлений доступна здесь.
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