«ПСЖ» готов побороться с «Ливерпулем» за опорника «Кристал Пэлас» Дукуре

«ПСЖ» заинтересован в приобретении Шейка Дукуре.

По сведениям Evening Standard, парижане обозначили интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» и готовы побороться за него с «Ливерпулем».

Сообщалось, что за 23-летнего футболиста могут запросить 50 млн фунтов.

В минувшем сезоне Дукуре провел 34 матча в АПЛ и отдал 3 голевых паса. Малийца признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Статистика его выступлений доступна здесь.