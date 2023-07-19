«Ливерпулю» интересен Дукуре. «Кристал Пэлас» может запросить за опорника 50 млн фунтов, как «Саутгемптон» за Лавиа
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Шейком Дукуре.
По информации The Athletic, «Ливерпуль» рассматривает Дукуре в числе кандидатов на усиление полузащиты.
«Кристал Пэлас» считает Дукуре одним из ключевых игроков команды и готов отпустить его лишь в случае выгодного предложения. При оценке стоимости малийского опорника клуб будет ориентироваться на стоимость Ромео Лавиа, за которого «Саутгемптон» рассчитывает получить не менее 50 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Дукуре провел в составе «Кристал Пэлас» 34 матча в АПЛ. 23-летнего малийца признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Статистика его выступлений доступна здесь.
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