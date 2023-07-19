«Ливерпулю» интересен Дукуре. «Кристал Пэлас» может запросить за опорника 50 млн фунтов, как «Саутгемптон» за Лавиа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Шейк Дукуре деньги Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Шейком Дукуре.

По информации The Athletic, «Ливерпуль» рассматривает Дукуре в числе кандидатов на усиление полузащиты.

«Кристал Пэлас» считает Дукуре одним из ключевых игроков команды и готов отпустить его лишь в случае выгодного предложения. При оценке стоимости малийского опорника клуб будет ориентироваться на стоимость Ромео Лавиа, за которого «Саутгемптон» рассчитывает получить не менее 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Дукуре провел в составе «Кристал Пэлас» 34 матча в АПЛ. 23-летнего малийца признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Статистика его выступлений доступна здесь.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eftomolgy
Ответ Маирбек Кусов
не лучше разве защитника взять? а то в полузащиту и без этогг много народа
Кейта, Милнер, Окс ушли. Хендо и Фаб возможно уйдут
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
ну на бумаге Дукуре поинтереснее, хотя бы уже не один сезон на взрослом уровне. Другое дело что говорят Лавия мегаперспективный, но сколько таких проваливалось. И Дукуре играет за африканскую сборную, уже большой минус из-за кубка Африки. В общем пока оба варианта за 50 млн не очень.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ wy75tkp6dz
Пока Тьяго же в строю, хотелось бы надеяться
долго ему что-ли травму получить, зевнет не так и снова на долгое время аут. По мне так его лучше бы продать чем Фаба или Хендо, тем более контракт заканчивается.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Что там с Тюрамом то
Вообще никаких новостей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маирбек Кусов
Ответ eftomolgy
Кейта, Милнер, Окс ушли. Хендо и Фаб возможно уйдут
понял, спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепный Пеп
Ответ llolishe
Что там с Тюрамом то Вообще никаких новостей
Ничего теперь с Тюрамом, клуб в первую очередь теперь ищет игрока с функциями разрушителя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маирбек Кусов
не лучше разве защитника взять? а то в полузащиту и без этогг много народа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ llolishe
Это ты про наш Манчестерски и Онану
А что Онана? За сборную он не играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Мэр Чунга-чанги
Купить африканца - опять на те же грабли?
Это ты про наш Манчестерски и Онану
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ The Best
Ну Лавию можно попробовать взять и подешевле,всё-таки Саутгемптон в шип вылетел.У Сити в следующем сезоне активируется опция выкупа Лавии за 40 млн,так что мне кажется он в любом случае покинет Саутгемптон.
Можно,но саутгемптон вроде пока не готов договариваться, иначе были бы продвижки, может Ливерпуль ищет другие варианты, за Лавию после сезона в чемпионшипе вряд ли кто-то положит сорокет. это кстати было бы большим рекордом за игрока который провел перед этим хотя бы сезон в чемпионшипе, пока нашел ток Жуана Педро за 30 млн фунтов и Откинса за 28, даже Джуд около 25 стоил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Денис Давыдов
ну на бумаге Дукуре поинтереснее, хотя бы уже не один сезон на взрослом уровне. Другое дело что говорят Лавия мегаперспективный, но сколько таких проваливалось. И Дукуре играет за африканскую сборную, уже большой минус из-за кубка Африки. В общем пока оба варианта за 50 млн не очень.
Ну Лавию можно попробовать взять и подешевле,всё-таки Саутгемптон в шип вылетел.У Сити в следующем сезоне активируется опция выкупа Лавии за 40 млн,так что мне кажется он в любом случае покинет Саутгемптон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wy75tkp6dz
Ответ Денис Давыдов
ну на бумаге Дукуре поинтереснее, хотя бы уже не один сезон на взрослом уровне. Другое дело что говорят Лавия мегаперспективный, но сколько таких проваливалось. И Дукуре играет за африканскую сборную, уже большой минус из-за кубка Африки. В общем пока оба варианта за 50 млн не очень.
Пока Тьяго же в строю, хотелось бы надеяться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ eftomolgy
Кейта, Милнер, Окс ушли. Хендо и Фаб возможно уйдут
Самое интересное, даже до ухода Фабиньо и Хендерсона был дефицит полузащитников. А с их уходом, это сколько ж надо купить полузащитников?😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Маирбек Кусов
не лучше разве защитника взять? а то в полузащиту и без этогг много народа
да все ушли ты о чем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Маирбек Кусов
не лучше разве защитника взять? а то в полузащиту и без этогг много народа
ага аж целых два плюс Тьяго, если продадут Хендо и Фаба. Защитника итак собираются брать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Цены конечно внутри Англии конские..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
странно что дукуре не кулибали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toni Montana
зачем лавиа ? байчетич, считаю, не хуже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэр Чунга-чанги
Купить африканца - опять на те же грабли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ну они сравнили: 19 лет и 23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASolovjow
по хорошему нужно брать обоих, обоймы нет толком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий