Камерун о товарищеском матче с Россией: «Готовы сыграть, если РФС заплатит определенную сумму»

В Федерации футбола Камеруна высказались о возможном матче со сборной России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России.

Мы готовы сыграть, если от поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», – сказал генеральный секретарь Блез Джунан.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна мог пройти в Москве 15 июня, но игра не состоялась. Сообщалось, что правительство Камеруна запретило сборной играть с Россией.

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