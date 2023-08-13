Камерун о товарищеском матче с Россией: «Готовы сыграть, если РФС заплатит определенную сумму»

Теги Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Федерации футбола Камеруна высказались о возможном матче со сборной России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России.

Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна мог пройти в Москве 15 июня, но игра не состоялась. Сообщалось, что правительство Камеруна запретило сборной играть с Россией.

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41 комментарий

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Ноу криминалити
Ох уж эти новые друзья африканцы 👍🏻👍🏻👍🏻
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art.shu05@gmail.com
За деньги-да
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Игорь Пичугин
Предлагаю заплатить зерном.
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Murkin Monksik
Ответ Ноу криминалити
Ох уж эти новые друзья африканцы 👍🏻👍🏻👍🏻
как 25 млрд долларов списать и ещё денег дать так друзья,а как в футбол сыграть платите .
+9
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Ярослав Тарасенко
2 ведра байкальской воды
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Ихарь Окенфэйлов
ахахах )) Вот это встали с колен! Уже дикарям платить приходится, чтобы они позволили с ними побегать за мячиком
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Murkin Monksik
ахахаха дожили ,приходится платить африканцам за товарняки , спасибо Владим Владимыч вы лучший!)
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Игорь Пичугин
Предлагаю заплатить зерном.
и копьями
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Deluxo
Даже негры уже унижают наших.
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Назар Игорь
Там ещё 17 новых африканских "друзей" ВВП в очередь выстроились за халявным баблом. РФС, выворачивай карманы.
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Алексей Петров
че #####ли?(оборзели)))
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бацко нановша
Камерун - Россия уже 1-0, но если сумма поступит, счет и сюжет матча может измениться. Клиент всегда прав ))
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Ярик01
Мы друзья из Чернороссии, заплатите, будем играть с вами)
Ну и не забудьте зерно бесплатно отгрузить
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MstAndreev
что эти афро-африканцы себе позволяют?)
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Сергей
Как-то унизительно звучит😂
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QWertY
Не Аргентина с Месси как 6 лет назад, но тоже неплохо
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Oleg Olegov
Эскорт Сборная Камеруна
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Король Предголевых
Звучит крайне унизительно))
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Rahym Hommadow
Это унизительно Россия
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Beloded2007
РФС заплатит российскими паспортами
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Макс Коновалов 1000
Водой расплатимся )
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Rahym Hommadow
Я серьёзно не знал что в товарищеский матч платный
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BigPapa
братушки негры)
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Ихарь Окенфэйлов
Мне кажется пора учить африканцев ещё и хоккею. А то если в футболе хоть какие то варианты есть, то в хоккее вообще труба. Сборной приходится по 40 раз в году с Белоруссией гонять :)
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as009595@icloud.com
В рамках программы помощь африканским братьям)))
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